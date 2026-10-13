Удар по отсрочкам для семей с инвалидностью: пройдут ли скандальные правки через Раду

Офис Военного омбудсмена подготовил предложения, сужающие основания для отсрочки от мобилизации для семей, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

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Отсрочки для семей с инвалидами хотят ограничить: что известно о планах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какие новые условия отсрочки предлагает Офис Военного омбудсмена

Есть ли у изменений шансы пройти через Верховную Раду

Что предлагают законопроекты № 16118 и № 15057

В Украине могут пересмотреть правила предоставления отсрочки от мобилизации для военнообязанных, у которых есть родственники с инвалидностью. Предложения предусматривают дополнительные условия для получения отсрочки, в частности - подтверждение необходимости постоянного ухода и учет наличия других членов семьи, способных его обеспечить.

Документ пока не зарегистрирован в Верховной Раде, однако уже натолкнулся на жесткую критику правозащитников и народных депутатов, а в профильном комитете уверяют, что никаких обращений не получали.

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Главред собрал все, что известно на данный момент об инициативе.

Какие изменения отсрочек предлагает Офис Военного омбудсмена

В сентябре в публичном пространстве появились сообщения о возможном пересмотре правил предоставления отсрочек от мобилизации.

Первой подробности инициативы обнародовала глава правления ОО "Украинский центр защиты прав человека", бывший министр социальной политики и экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 10 октября она сообщила, что организация получила от Офиса Военного омбудсмена, который возглавляет Ольга Решетилова, официальный ответ на свой запрос. Полученные документы, по оценке Денисовой, подтвердили худшие ожидания.

Сам полученный текст подготовленного проекта, сравнительную таблицу и пояснительную записку Денисова не опубликовала.

"К сожалению, наши опасения подтвердились. Предложенные изменения предусматривают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей", - заявила Денисова.

Кто может остаться без отсрочки от мобилизации:

1. Родители детей с инвалидностью до 18 лет.

Сейчас наличие ребёнка с инвалидностью до 18 лет даёт родителю основание для отсрочки при соблюдении предусмотренных законом условий.

Что предлагают: если в семье один ребёнок с инвалидностью и оба родителя, право на отсрочку по этому основанию могут ограничить. Предлагается сохранить ее, если нет другого лица, обязанного воспитывать ребёнка, либо если в семье двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

2. Родители детей с тяжёлыми заболеваниями без установленной инвалидности.

Сейчас закон предусматривает отдельные основания для отсрочки в таких случаях.

Что предлагают: ввести дополнительные условия, связанные с наличием второго родителя или других лиц, обязанных воспитывать ребёнка, а также с количеством несовершеннолетних детей в семье.

"Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет - установить дополнительные условия получения отсрочки. Если в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью и есть оба родителя, право на отсрочку по этому основанию может быть утрачено. Его предлагают сохранить при отсутствии других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или если в семье двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность", - пишет Денисова.

3. Мужья и жёны людей с инвалидностью I и II групп.

Сейчас для отсрочки по этому основанию имеет значение подтверждённая инвалидность супруга или супруги.

Что предлагают: дополнительно требовать подтверждение необходимости постоянного ухода за человеком с инвалидностью.

4. Супруги людей с инвалидностью III группы.

Сейчас отсрочка предусмотрена для определённых законом случаев, в том числе при некоторых онкологических заболеваниях, отсутствии конечностей или парных органов, отдельных психических и неврологических нарушениях.

Что предлагают: дополнительно установить требование об осуществлении ухода.

5. Сыновья и дочери родителей с инвалидностью I или II группы.

Сейчас право на отсрочку зависит, в частности, от наличия других лиц, обязанных содержать родителя, и предусмотренных законом исключений.

Что предлагают: ввести требование подтверждать необходимость постоянного ухода. Аналогичный подход предлагается для ухода за родителями мужа или жены.

6. Люди, ухаживающие за больными родственниками.

Что предлагают: дополнительно учитывать наличие других людей, способных осуществлять уход.

7. Братья, сёстры, бабушки, дедушки, дяди, тёти и племянники.

Сейчас определённые родственники второй и третьей степени родства могут получить отсрочку при соблюдении установленных требований, в том числе в связи с уходом за человеком с инвалидностью I или II группы.

Что предлагают: исключить отдельное основание для родственников третьей степени родства и ужесточить условия для родственников второй степени.

8. Опекуны недееспособных людей.

Что предлагают: установить дополнительное условие - отсутствие других лиц, осуществляющих опеку или попечительство.

Чем Офис Военного омбудсмена обосновывает ограничение отсрочек

По словам Денисовой, Офис Военного омбудсмена в ответе на запрос сослался на расхождение между основаниями для отсрочки и для увольнения с военной службы. Эта коллизия, по мнению ведомства, нарушает принцип правовой определенности и одинакового отношения к гражданам.

Правозащитница напомнила, что летом ее организация выступала за противоположный путь - расширение возможностей для военных, воспитывающих детей с особыми потребностями. Министерство обороны тогда такую инициативу не поддержало.

"Теперь Офис Военного омбудсмена предлагает другой подход: вместо устранения неравенства путем расширения гарантий для военнослужащих - добавить ограничения к праву на отсрочку других родителей. Но разве права детей с инвалидностью должны зависеть от того, мобилизован ли уже их отец? Потребности ребенка в лечении, реабилитации, воспитании и поддержке обоих родителей от этого не меняются", - подчеркнула Денисова.

Второй аргумент Офиса касается рисков. По мнению авторов проекта, основание, связанное с болезнью родного человека без фактической опеки над ним, открывает лазейку для тех, кто стремится избежать службы.

"Но человек с инвалидностью может нуждаться в регулярной помощи близких даже тогда, когда ему не установлена потребность именно в постоянном уходе. Почему возможные злоупотребления одних должны становиться основанием для ограничения законных прав других?", - отмечает правозащитница.

Денисова также обратила внимание, что в полученных документах нет оценки того, сколько детей и взрослых могут остаться без поддержки родных. Ее организация готовит обращение в профильный комитет Верховной Рады и собирала предложения от семей через онлайн-форму до конца 13 октября.

Как украинцы реагируют на возможное ограничение отсрочек для семей с инвалидностью

Аргументы Офиса Военного омбудсмена вызвали волну возмущения в Facebook - люди делятся собственными историями. О том, как правила работают на практике, рассказала Алла Колодий. Ее семья уже столкнулась с ситуацией, когда наличие второго родителя стало аргументом против мужчины.

"Может, уже хватит нарушать права детей с инвалидностью? Мой муж, имея ребенка с инвалидностью, не может уволиться, а когда его мобилизовали, ему просто сказали: „У ребенка есть мама, поэтому права на отсрочку ты не имеешь". А сейчас под угрозой те, кто уже имеет отсрочку", - написала женщина.

Многие комментаторы указывают на проблему с документами: справку, которую проект делает ключевой, по их словам, получить крайне сложно. Татьяна Смаглюк, у которой II группа инвалидности, рассказала, что фактически зависит от единственного сына.

"Я инвалид 2 группы. Еле хожу. Один сын, который является моими руками, моими ногами. Моя поддержка и опора. Я практически сама не могу ничего делать. Справку о постоянном уходе взять нереально. Ее просто не дают. Как быть и где выход?" - спрашивает Смаглюк.

Схожий опыт описывает Стася Гергалова, обращаясь непосредственно к Денисовой. По ее мнению, сама формула о "постоянном уходе" оторвана от реальности, ведь человеку с ограниченными возможностями помощь требуется по умолчанию.

"Постоянный уход не дают часто даже при 2-й группе. При чем тут постоянный или непостоянный уход, который они впихивают? Человек с инвалидностью - человек с ограниченными возможностями уже, значит, по умолчанию нуждается в помощи! Никакой помощи со стороны государства никогда не было!" - пишет Гергалова.

Макс Иншаков объяснил, почему формальный критерий не отражает реальных потребностей. Он обратил внимание на большую группу больных, которые формально справляются сами, но не смогут обойтись без родных в повседневных делах.

"Есть очень много больных, которые не нуждаются в постоянном уходе - они условно могут сами дойти из спальни до кухни, сварить себе гречку, включить телевизор, но они просто не выживут без помощи родного человека (поход в магазин, за лекарствами, отвести к врачу, приготовление еды, одеться, помыться)", - отметил Иншаков.

О дочерней заботе рассказала Елена Богданова, мать которой имеет II группу. Женщина подчеркнула, что пожилой человек нуждается в контроле даже в базовых вещах.

"Мать имеет 2 группу… Она лекарства сама не может выпить, то ли забыла, то ли не помнит… Нужен контроль. Я молчу уже о зарабатывании денег, покупке еды, приготовлении и прочем… Ни о каком выходе из дома речь не идет", - написала Богданова.

Отдельная группа комментариев касается финансовой стороны. Марина Киян, у которой I группа с постоянным уходом, указала на противоречие: супруг, оформленный как ухаживающий, лишается возможности зарабатывать.

"Имею 1 группу с постоянным уходом, однако муж мой не имеет права работать, поскольку я тогда не нуждаюсь в помощи. А как жить семье (из троих) на одну мою пенсию, когда у нас есть еще маленький ребенок? Изменения законодательства должны улучшать, а не ухудшать условия", - подчеркнула Киян.

Александр Бавин продолжил эту мысль и описал семьи, где мужчина совмещает работу и заботу о жене с I группой, нанимая помощников на день. По его словам, согласно проекту военного омбудмена, такой человек отсрочку получить уже не сможет, а государственная выплата за уход составляет 2500–2700 гривен.

"А если в семье еще есть дети??? Как выживать в этом случае? Муж на фронт, а семья? А как ночью во время тревоги? Кто обеспечит помощь с перемещением в укрытие?" - спрашивает Бавин.

Ирина Приходько привела пример, который показывает, насколько сложными бывают реальные семейные конструкции. У нее II группа, справку по уходу ЛКК не выдает, а ее муж по решению суда опекает недееспособного брата ее первого мужа и благодаря этому имеет отсрочку. В семье также живет 10-летний внук, опекуном которого является сама Ирина.

"Фактически он один ухаживает за нами троими. И вот тут самое интересное: если (согласно предложенным правкам) моего мужа мобилизуют, то двум инвалидам и ребенку что делать?" - написала Приходько.

Часть комментаторов перевела дискуссию в правовую плоскость. Пользовательница Виктория Зинченко сослалась на Коституцию, Семейный кодекс и международные обязательства Украины.

"Попытки усложнить или сузить право на отсрочку для родителей детей с инвалидностью - прямое нарушение ст. 22 Конституции Украины, которая запрещает сужать содержание существующих прав. Ссылка на то, что „мать может ухаживать сама", противоречит ст. 141 Семейного кодекса (о равенстве прав родителей) и Конвенции ООН о правах ребенка", - написала Зинченко.

Похожую позицию заняли и представители сообщества, которое добивается принятия законопроекта № 15057. Активисты напомнили о конституционных гарантиях, которые действуют даже в условиях военного положения.

"Как и раньше, нужно подчеркивать, что согласно ст. 64 КУ даже во время военного положения нельзя сужать права по конкретным статьям! Права детей с инвалидностью как раз туда и относятся. Только почему-то все дружно делают вид, что этой статьи не существует", - отметили в сообществе.

Роман Вэлтим связал инициативу с энергетической ситуацией в стране. Он напомнил, что из-за ударов по инфраструктуре люди с инвалидностью и без того оказываются в крайне уязвимом положении.

"Это недопустимо, сколько людей погибнет без помощи от холода, голода… Как такое можно рассматривать, когда каждый день враг уничтожает инфраструктуру, когда нет света и не будет ничего… Это как взять и уничтожить этих людей с инвалидностью", - написал Вэлтим.

Что адвокаты советуют семьям, которых могут коснуться новые правила отсрочки

Пока семьи делятся опасениями в соцсетях, юристы разбирают, как предложения соотносятся с действующими нормами. Адвокат Алексей Мендрух посвятил инициативе отдельное видеообращение, записанное в день публикации Денисовой. Прежде всего он призвал не поддаваться панике: документ не размещен на сайте Верховной Рады и пока не обладает никакой юридической силой.

"И сразу хочу вас успокоить по этому вопросу. Это лишь законопроект. Законопроект - не закон. Он еще не проголосован. То есть пока что ничего не меняется", - подчеркнул адвокат.

Наибольшие возражения у Мендруха вызвала норма о супругах людей с инвалидностью I и II групп. По его словам, сейчас мужчине для отсрочки достаточно документа о группе жены, и никаких дополнительных требований действующее регулирование не выдвигает.

"Именно статья 23 закона Украины о мобилизации не содержит никаких подусловий. Хотят этот постоянный уход. И этот же постоянный уход будет добавляться ко всем, кто имеет инвалидность", - объяснил юрист.

Мендрух соотнес каждое предложение с конкретными пунктами части первой статьи 23. Самым проблемным он назвал основание, связанное с отцом или матерью с инвалидностью I или II группы. По его практике, добиться отсрочки по нему уже сейчас крайне тяжело. По третьей группе, считает адвокат, разрешение на уход вряд ли кто-то вообще получит.

"Это пункт тринадцатый, напомню, части первой статьи 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И он сверхсложный по получению отсрочки. А если туда еще засунут этот уход, это вообще будет практически невозможно", - отметил Мендрух.

Он также обратил внимание на основание для тех, кто ухаживает за больными родными (пункт 9): уже сейчас комиссия при составлении акта проверяет, есть ли другие люди, способные взять на себя эту функцию. Авторы проекта, по его оценке, хотят приравнять его к более жесткому пункту 13. Для опекунов недееспособных лиц сейчас, напомнил адвокат, определяющим документом является только решение суда.

Отдельно юрист остановился на пункте 14, касающемся родственников второй и третьей степени родства. С этим основанием он сталкивался в собственной адвокатской практике.

"Он также сложный, если честно, этот четырнадцатый пункт. У меня было несколько клиентов по четырнадцатому пункту, с которыми мы проходили обжалование", - рассказал Мендрух.

Адвокат разъяснил и логику, на которую опирается Офис Военного омбудсмена. Основания для увольнения со службы сейчас жестче, чем для отсрочки: например, наличие жены с I или II группой само по себе не дает права демобилизоваться без фактического ухода. Ведомство, по его словам, хочет подтянуть правила отсрочки к этому стандарту, хотя законопроект № 15057, который, как проверил юрист, с марта так и не продвинулся, предлагал обратный путь.

"То есть законопроектом 15057 предлагали сделать наоборот. А тут хотят усложнить, то есть и увольнять из ВСУ будет сложно, как и сейчас, и получить отсрочку будет намного сложнее", - пояснил Мендрух.

Адвокат также поделился практическими рекомендациями. Тем, кто подпадает под упомянутые категории, он советует не откладывать решение вопроса, пока действуют нынешние правила, а тем, кто уже собирает пакет справок, - ускориться.

"Если у вас не оформлена отсрочка, первое, что нужно сделать, - оформить ее, проверить свой Резерв+, посмотреть, что у вас с отсрочкой, которая вам уже была предоставлена. Если у вас цель - получение отсрочки по этим документам, то не тяните. Это мой личный совет", - сказал юрист.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Владельцам действующих отсрочек Мендрух рекомендует подавать документы на продление. По его словам, практика центров предоставления админуслуг пока разнится, однако постановление Кабмина № 560 позволяет обращаться за 30 дней до окончания срока.

"Но сразу скажу, что ЦНАП не может не принять заявление. Закон им это запрещает. Поэтому требуйте, чтобы заявление на продление уже принимали. А там пусть ТЦК и СП рассматривает", - подытожил адвокат.

Смотрите видео - Законопроект военного омбудсмена: кто потеряет отсрочку:

Адвокат Дарья Тарасенко также признала, что сообщение "Украинского центра защиты прав человека" вызвало настоящий переполох. По ее словам, обращения посыпались с самого начала рабочей недели.

"Когда утром в понедельник я открыла свои соцсети, то увидела кучу запросов на комментарии об изменениях в условиях мобилизации", - рассказала Тарасенко.

Юрист призывает снижать градус паники и обращает внимание на процедурные ограничения. По ее информации, Офис Военного омбудсмена направил свои предложения в профильное министерство, а утверждать или отклонять любые изменения в итоге будут парламентарии.

"Первое, что я хочу по этому поводу сказать: военный омбудсмен не является субъектом законодательной инициативы, он не имеет права подавать на рассмотрение Верховной Рады законопроекты. В данном случае Офис военного омбудсмена поделился с Минобороны своим видением того, как решить проблему. Будут изменения в перечне оснований для отсрочки или нет - ключевую роль в этом в любом случае будет играть Минобороны. Окончательное слово будет за депутатами Верховной Рады", - напоминает Тарасенко.

Противоречат ли новые условия отсрочки Конституции Украины

Если Дарья Тарасенко сосредоточилась на процедуре, то адвокат Виктор Наумчук оценил суть предложений. По его мнению, корень проблемы - в разном подходе государства к гражданским семьям и к тем, чьи отцы или матери уже служат. Последние оказались в худшем положении лишь потому, что диагноз ребенку поставили после их призыва, передает Комсомольская правда.

"Сегодня существует правовая коллизия: родители детей, которым установлена инвалидность, получают освобождение от мобилизации. Родители детей, которых призвали в ВСУ до установления ребенку инвалидности или диагностирования тяжелой болезни, не могут демобилизоваться", - говорит Наумчук.

Попытка исправить ситуацию в пользу военнослужащих, напоминает юрист, застряла из-за позиции оборонного ведомства. Инициатива Офиса формально тоже устраняет неравенство, однако делает это ценой ухудшения положения тех, кто сейчас защищен, и, по оценке адвоката, наталкивается на прямой запрет Основного закона.

"Чтобы уравнять детей в правах на родительскую опеку, в Верховную Раду был подан законопроект № 15057, однако он заблокирован нашим оборонным ведомством. Если новые предложения будут приняты и одобрены депутатами, дети также будут уравнены в правах, но не в сторону их расширения, а в сторону сужения. По факту это входит в противоречие со статьей 22 Конституции Украины", - подчеркивает Наумчук.

Рассматривает ли профильный комитет Рады изменения отсрочек

Пока правозащитники формируют свои замечания, в парламенте говорят, что никакого документа на рассмотрение не поступало. В комментарии ТСН Людмила Денисова объяснила, как именно получила информацию, и уточнила процедурный момент. Офис Военного омбудсмена, по ее словам, лишь сформулировал идеи, но сам подать их в Раду не может.

"Я сделала запросы в Офис военного омбудсмена и в Верховную Раду. Офис военного омбудсмена предоставил ответ, в котором рассказал о предложениях к мобилизационному законодательству, о проекте закона. То есть Офис военного омбудсмена - автор предложений, они не могут вносить законопроект", - рассказала Денисова.

Представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подтвердил, что в комитете знают об общественной дискуссии вокруг темы. Впрочем, по его словам, дальше разговоров дело не зашло, а полномочий самостоятельно инициировать законы у ведомства нет.

"Никаких инициатив по этому вопросу в комитете не обсуждалось. Военная омбудсмен не имеет права законодательной инициативы. Она может только просить народных депутатов этот вопрос каким-либо образом рассматривать. По состоянию на вчера (12 октября) никаких предложений, просьб не получали", - отметил Вениславский.

Парламентарий также оценил перспективы подобных изменений в сессионном зале. Его прогноз для инициативы оказался пессимистичным.

"Я думаю, что любые вопросы, связанные с родителями детей с инвалидностью, имеют очень сомнительные шансы на прохождение в парламенте", - добавил Вениславский.

Кто такая Ольга Решетилова / Инфографика: Главред

"Война" омбудсменов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя ситуацию, призвал разобраться в сути дискуссии, которая, помимо отсрочек, касается и возможного ужесточения бронирования работников, пересмотра квот на предприятиях ОПК и энергетики, а также критериев критической важности предприятий. Омбудсмен уточнил, что документ в его Офис не поступал, поэтому давать ему официальную правовую оценку он не может.

"Однако важно расставить точки над „і": речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе. Это принципиальная разница, которую не стоит терять за громкими заголовками. Как говорится, не говори „гоп", пока не перепрыгнешь. А в законодательном процессе до этого „гоп" еще немало этапов", - написал Лубинец в Telegram.

Дмитрий Лубинец / Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Вместе с тем Лубинец признал, что поднятая тема заслуживает внимания. Он пообещал лично следить за рисками для уязвимых категорий при проработке документов, если те поступят.

"Защита прав детей, в частности детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей - чрезвычайно важны. Дети и семьи, зависящие от помощи близких, не должны становиться заложниками несовершенных законодательных решений", - подчеркнул омбудсмен.

Относительно бронирования Лубинец настаивает, что критерии и квоты должны быть четкими и предсказуемыми, чтобы не создавать правовой неопределенности для работников и работодателей. Подводя итог, он призвал опираться на официальную процедуру, а не на предположения.

"Ведь между словами „предлагают изменить" и „права уже ограничили" - не просто разница в формулировках. Между ними - целый законодательный процесс. И именно его, а не предположения, стоит брать за основу для ответственных выводов", - резюмировал Лубинец.

Что говорят нардепы

Значительно категоричнее высказался народный депутат Алексей Гончаренко. В Telegram он заявил, что распространяемая информация касается документа, который еще не имеет никакого юридического статуса. Парламентарий напомнил, что подобные наработки готовят разные органы, и подавляющее большинство из них так и не попадает в Раду.

"Сразу говорю: никаких изменений пока нет, и далеко не факт, что когда-нибудь будут. Этот законопроект - лишь черновик. Таких заготовок совершенно разные органы делают сотни, и далеко не все доживают до подачи в Раду", - написал Гончаренко.

Нардеп также пояснил, что даже после регистрации документ должен был бы пройти комитеты и чтения, где его могут отклонить или переписать. Свою личную позицию он сформулировал однозначно и призвал переключить внимание на переговорный процесс.

"Я буду голосовать против таких инициатив. Это не тот законопроект, который сможет приблизить нас к миру. Родители тяжелобольных детей и детей-инвалидов не должны наказываться государством за то, что они ухаживают за своими детьми. Это абсурд", - заявил Гончаренко.

Скриншот поста Алексея Гончаренко

К критикам присоединился и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В Facebook он прокомментировал идею лишать отца права на отсрочку, если за ребенком может ухаживать мать. Политик сравнил ситуацию с правилами для многодетных семей, в отношении которых споров не возникает.

"Мы даем отсрочку отцу троих и более детей. И это не вызывает дискуссий. Но вы думаете, родителям одного ребенка с инвалидностью легче ухаживать за ним, чем родителям троих здоровых детей? Или женщине, которая находится с ребенком 24/7, не нужно спать или пойти купить еду?" - спросил Гетманцев.

Депутат также поставил под сомнение саму логику поиска мобилизационного ресурса среди таких семей. По его мнению, у государства есть другие категории, на которые стоит обратить внимание, в частности публичные люди, избегающие службы.

"При тысячах VIP-уклонистов, которые в соцсетях учат нас, как любить Родину, вы действительно нашли правильный резерв??? Иногда по поводу некоторых инициатив просто нет слов. Такое точно не пройдет", - подчеркнул Гетманцев.

Скриншот поста Даниила Гетманцева

Что предусматривает законопроект № 16118 об отсрочке из-за ухода за родными

Параллельно в Раде уже зарегистрирован документ, движущийся в противоположном направлении - к расширению оснований. Законопроект № 16118 от 1 октября 2026 года внесли 13 народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и София Федина. Сейчас он находится на рассмотрении профильного комитета.

Инициатива касается тех, кто опекает родителей или членов семьи второй степени родства преклонного возраста. Речь о людях, которые из-за хронических болезней, когнитивных расстройств или других нарушений утратили способность самостоятельно передвигаться или обслуживать себя. Объясняя мотивацию, авторы подчеркивают, что действующее законодательство охватывает не все такие жизненные ситуации.

"В таких случаях постоянный уход является не добровольной бытовой помощью, а необходимостью, обусловленной состоянием здоровья лица и его неспособностью самостоятельно обеспечивать собственные основные потребности. Поэтому законодательное регулирование должно учитывать не только формальный статус лица, нуждающегося в помощи, но и объективную потребность в постоянном постороннем уходе, если такая потребность надлежащим образом подтверждена", - пишут авторы законопроекта.

Подтверждением станет заключение врачебно-консультативной комиссии или решение экспертной команды по оцениванию функционирования лица, при этом группа инвалидности не обязательна. Воспользоваться новым основанием для отсрочки или увольнения со службы можно будет лишь при отсутствии других родственников первой степени, способных опекать человека. Если же такие родственники сами нуждаются в посторонней помощи, право сохраняется за военнообязанным.

Что предусматривает законопроект № 15057 об увольнении родителей детей с инвалидностью

Коллизию между отсрочкой и увольнением со службы, на которую ссылается Офис Военного омбудсмена, парламентарии уже пытались устранить другим путем. Законопроект № 15057 зарегистрировали 9 марта 2026 года, среди его инициаторов - Даниил Гетманцев, Марьяна Безуглая и Ирина Борзова. Документ предлагает изменения в статью 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Сейчас гражданские родители ребенка с инвалидностью до 18 лет получают отсрочку автоматически. Однако военнослужащий может уволиться по этой причине лишь тогда, когда второго родителя нет, в частности из-за смерти, лишения прав или безвестного исчезновения. Законопроект предлагает это условие убрать, чтобы мать или отец могли уволиться независимо от статуса второго супруга.

По состоянию на октябрь документ рассматривает комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Минобороны выступило против, ссылаясь на возможное снижение обороноспособности, а в августе в поддержку инициативы стартовала общественная кампания и электронная петиция к Кабмину.

"Сегодня возникла абсурдная ситуация. Если отец ребенка с инвалидностью еще не мобилизован – государство дает ему право на отсрочку. А если его уже мобилизовали – вернуться к своему ребенку он не может. Ребенок – один и тот же. Его инвалидность – та же. Его потребность в отце никуда не исчезла. Изменился только статус отца", - говорится в тексте петиции, которую на данный момент подписали 14 тысяч человек из 25 тысяч необходимых голосов.

Людмила Денисова привела данные, которые получила от оборонного ведомства.

"Напомню: летом во время обсуждения законопроекта № 15057 мы поддерживали устранение ограничений на увольнение с военной службы родителей детей с инвалидностью. По официальной информации, которую мы получили от Министерства обороны Украины, в ВСУ и воинских частях, непосредственно подчиненных МОУ, по оперативным данным проходили службу около 2 тысяч военнослужащих, имеющих детей с инвалидностью до 18 лет", - рассказала правозащитница.

По мнению Денисовой, именно этот путь, а не ограничения для гражданских семей, соответствует принципу равенства. Свою позицию она сформулировала через противопоставление двух подходов к одной проблеме.

"Равенство прав детей с инвалидностью должно обеспечиваться расширением государственных гарантий, а не лишением других детей той защиты, которая у них уже есть", - подчеркнула Денисова.

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