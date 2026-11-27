Особенностью оформления станет не только внешний вид дерева, но и пространство внутри него.

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В Киеве устанавливают главную елку страны / коллаж: Главред, фото: t.me/vitaliy_klitschko, Обоз

Кратко:

Высота новогодней елки составит 16 метров

На Софийской площади установят ярмарочный домик и детский паровоз

В Киеве приступили к монтажу главной новогодней елки Украины. Традиционно праздничное дерево установят на Софийской площади. Работы начались в пятницу, 27 ноября, а завершить их планируют к 4 декабря. Для посетителей локация откроется на День святого Николая, 6 декабря. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Какой будет главная елка Киева в 2026 году

По словам городского головы, высота новогодней елки составит 16 метров. В этом году праздничное пространство оформят в соответствии с концепцией "Свет внутри". Особенностью оформления станет не только внешний вид дерева, но и пространство внутри него.

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Кроме главной елки, на Софийской площади установят ярмарочный домик и детский паровоз.

При этом, как и в предыдущие годы, проведение массовых мероприятий на праздничной локации не планируется.

Кто оплатит установку и оформление елки

Кличко подчеркнул, что установить главную елку предложили представители бизнеса. Все расходы, связанные с организацией праздничного пространства, возьмет на себя компания-организатор.

Речь идет о затратах на монтаж, оформление, обслуживание и содержание локации. По словам мэра, средства из бюджета Киева на эти цели выделять не будут.

Кого приглашают присоединиться к установке елки

К участию в подготовке главной новогодней елки пригласили всех желающих. Соответствующее обращение 24 ноября опубликовал в Instagram директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Эта компания уже много лет занимается праздничным оформлением главной елки столицы.

Он сообщил, что организаторы ищут волонтеров, готовых помочь с подготовкой дерева к праздникам. В частности, добровольцам предстоит расправлять тысячи хвойных веток, чтобы елка приобрела пышный и красивый вид.

Присоединиться к работе можно 27 ноября в течение дня, а также 28 ноября начиная с 11:00. По словам Добруцкого, волонтеры могут помогать как один-два часа, так и оставаться на площадке на весь день.

"А когда главная елка засияет огнями, вы с гордостью сможете сказать своим детям, друзьям и родным: "Я тоже помогал ее создавать"", – отметил директор Folk Ukraine.

Когда покупать живую елку / Инфографика: Главред

Когда покупать живую елку, чтобы она простояла как можно дольше

Оптимальное время для покупки живой елки - не ранее чем за две недели до Сочельника, то есть примерно с 10 декабря. При этом сроки зависят от породы дерева.

Ель Нордмана и сосну можно покупать примерно с 10 декабря. Они лучше сохраняют хвою, поэтому у них больше шансов сохранить красивый вид до праздников. С елью обыкновенной, голубой и серебристой лучше не торопиться: их рекомендуют покупать ближе к 17–20 декабря, поскольку эти деревья быстрее теряют хвою.

Если речь идет о елке в горшке, её можно приобрести в начале декабря. До праздников дерево желательно держать в прохладном месте, например на застекленном балконе или в гараже, если там нет мороза, а в теплое помещение заносить примерно за 10–15 дней до Рождества. Это поможет избежать резкого перепада температур и преждевременного высыхания.

Елка - главное

Как сообщал Главред, живая елка может сохранять свежий вид несколько недель, но многое зависит от породы дерева и даты покупки. Если принести её домой слишком рано, к Рождеству хвоя может начать осыпаться, а ветки - терять упругость. Долговечность живой елки зависит прежде всего от её породы, свежести и условий хранения.

Новогодняя елка может стать не только главным украшением дома, но и символическим талисманом удачи на весь следующий год. Согласно эзотерическим представлениям, особое значение имеют цвета игрушек, материалы декора и даже место расположения праздничного дерева.

Установка новогодней елки - одна из главных традиций подготовки к зимним праздникам. Однако, согласно эзотерическим верованиям, значение имеет не только цвет украшений и праздничный декор, но и дата, когда в доме появится елка.

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