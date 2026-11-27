Премьер объяснил есть ли сейчас в бюджете средства на повышение денежного довольствия и проведение пенсионной реформы.

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Премьер назвал препятствие для повышения денежного довольствия военнослужащих и пенсий в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/Koretskyi_official

Главное из заявления Корецкого:

Правительство ищет средства на повышение минимальных выплат военным

Пенсионная реформа обойдется примерно в 170 млрд грн в год

Правительство хочет повысить минимальное денежное обеспечение военных, однако единственным препятствием является нехватка финансов - на это требуются десятки миллиардов гривен ежемесячно. Ресурсы ищут уже после того, как Рада приняла в первом чтении госбюджет-2027.

Об этом заявили премьер-министр Украины Сергей Корецкий и министр обороны Евгений Хмара во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Хмара заверил, что правительство и Минобороны уже прорабатывают этот вопрос и в ближайшее время представят свои предложения.

"Правительство и Министерство обороны Украины делают все возможное, чтобы проработать этот вопрос и найти дополнительные средства для увеличения денежного довольствия военнослужащих. В кратчайшие сроки мы проработаем этот вопрос и представим соответствующие предложения", - сказал министр обороны.

Сколько денег нужно на повышение выплат военным

Корецкий подтвердил, что у правительства есть желание увеличить минимальное денежное обеспечение хотя бы до минимально допустимой нормы.

"Да, конечно, есть. Единственное ограничение - это наличие финансов", - сказал премьер.

Он пояснил, что масштаб таких расходов измеряется не миллионами, а миллиардами.

"Речь идет не о 100 или 200 миллионах гривен, а о десятках миллиардов гривен ежемесячно. Это нужно понимать, оценивая, к чему может привести повышение минимальной величины денежного обеспечения", - подчеркнул Корецкий.

Также премьер напомнил, что минимальное денежное обеспечение - лишь основа, к которой добавляются надбавки и доплаты. По его словам, средняя сумма, которую получает мобилизованный военнослужащий, существенно выше и зависит от задач и места службы - на линии боевого столкновения или в тылу.

"Итак, мы работаем над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное обеспечение", - подытожил премьер.

Сколько будет стоить пенсионная реформа

Также Сергей Корецкий прокомментировал вопрос проведения пенсионной реформы. По базовому сценарию, над которым продолжается работа, Украине необходимо тратить около 170 млрд грн на дополнительные выплаты пенсионерам ежегодно.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика: Главред

Премьер отметил, что правительство осознает: нужно искать решения, проводить пенсионную реформу и повышать пенсии. В то же время даже по базовому сценарию эта реформа обойдется примерно в 170 млрд грн в год.

"Почти до 200 млрд. На данный момент это - неподъемная цифра. Поэтому ищем компромиссное решение, которое позволит шаг за шагом двигаться в этом направлении", - сказал премьер.

Найдёт ли правительство деньги на повышение выплат военным

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии "Слово и Дело" подчеркнул, что повышение выплат военным - необходимое решение, особенно во время войны.

"Это, безусловно, очень нужный шаг, не только в мирное время, но особенно во время войны", - отметил экономист.

По мнению Новака, проблема заключается не столько в нехватке ресурсов, сколько в том, как государство ими распоряжается.

"Деньги на это есть", - убежден эксперт.

Он добавил, что ключевая задача Кабмина - эффективно распределить имеющиеся средства.

"Правительству нужно лишь умело распоряжаться этими финансовыми ресурсами", - подчеркнул Новак.

Выплаты военным - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине готовят пенсионную реформу. Министр социальной политики Денис Улютин рассказал, что украинцев ждут три новых вида пенсионных выплат. Речь идет о солидарной, профессиональной и накопительной пенсиях.

Правительство также планирует постепенно повышать социальные стандарты. Бюджетная декларация предусматривает, что минимальная пенсия вырастет в 2027–2029 годах. На момент принятия документа минимальная пенсионная выплата составляла 2595 гривен.

Вопрос выплат военным депутаты поднимали и во время рассмотрения сметы на следующий год. В конце октября Рада приняла в первом чтении госбюджет-2027, за который проголосовали 239 народных депутатов. Поправку №1279 о повышении зарплат военнослужащим поддержали 304 депутата.

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