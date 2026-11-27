Американский лидер также заявил, что ввел против Москвы огромные пошлины и санкции.

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Трамп прокомментировал возможное участие Путина в международной встрече / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления:

Трамп назвал себя "очень жестким" в отношении России из-за пошлин и санкций

Путин может приехать на саммит G20, если захочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что был очень жестким по отношению к стране-агрессору России и допустил участие Владимира Путина в саммите G20 в Майами.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами, его слова приводит Clash Report.

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Что Трамп сказал о войне и санкциях

По словам Трампа, российский диктатор хотел бы завершить войну против Украины, но для этого необходимо согласие обеих сторон.

"Я думаю, Путин хотел бы, чтобы война закончилась. Я в это верю. Но для танго нужны двое", - сказал Трамп.

Отдельно президент США напомнил об ограничениях, которые его администрация ввела против Москвы.

"Именно я ввёл против России огромные пошлины и санкции. Я был очень жёстким по отношению к России", - заявил он.

Как Трамп прокомментировал участие Путина в международных встречах

Отдельно Трамп прокомментировал возможное участие кремлевского диктатора во встрече G20. По его словам, Путин может приехать на мероприятие, если сам захочет, хотя такая перспектива может не понравиться другим участникам.

Хронология прекращения войны Трампом / Инфографика: Главред

Могут ли встречи Трампа и Путина приблизить окончание войны

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода американского лидера к власти, однако прорыва так и не произошло.

"Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, для Путина само присутствие в кругу мировых лидеров значит больше, чем реальные договоренности, ведь оно создает иллюзию преодоления изоляции.

"Его приняли в высший круг. Создается впечатление, будто изоляции, начавшейся после вторжения, больше нет, а он - один из троих, кто решает судьбу мира", - пояснил Розумный.

В то же время аналитик предостерег от ожиданий быстрого прорыва, в частности в отношении Украины.

"Но результатов, на которые мы надеемся, - разрешения хотя бы какого-то кризиса, иранского или украинского, завершения войны в Украине или договоренностей о ядерном разоружении - ожидать, очевидно, не следует", - подытожил эксперт.

Трамп и Россия - последние новости

Как сообщал Главред, в октябре 2025 года Трамп впервые ввел санкции против России. Ограничения, направленные против "Лукойла" и "Роснефти", должны были заставить Путина пойти на реальное мирное урегулирование. Под санкции также попали около 30 дочерних компаний этих нефтяных гигантов.

В феврале 2026 года глава Белого дома продлил действие санкционного режима в отношении России. Соответствующий указ о чрезвычайном положении был опубликован в Федеральном реестре США. Режим, введенный указом № 13660, продлили еще на год.

В то же время в октябре 2026 года Трамп отложил введение части ограничений. Он отказался от пошлин и санкций, предусмотренных законом Грема. По данным Bloomberg, эти ограничения затрудняли попытки снизить цены на дизельное топливо перед промежуточными выборами.

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