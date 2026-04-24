Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

Официальных приглашений в Кремль пока не направляли.

США планируют пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Трамп заявил, что лично не приглашал Путина, но не против его участия

В Кремле говорят, что решение об участии примут ближе к саммиту

США намерены пригласить главу Кремля Владимира Путина на саммит лидеров Большой двадцатки (G20), который пройдет в декабре в гольф-клубе президента США Дональда Трампа "Дорал" в Майами. Об этом пишет The Washington Post. Впрочем, сам Трамп уклонился от прямого ответа относительно приглашения российского диктатора на саммит.

Как отмечает WP, согласно заявлению Госдепартамента США, Дональд Трамп "ясно дал понять, что Россия может присутствовать на встречах G20, поскольку Соединенные Штаты сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".

"На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G-20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров", — заявил высокопоставленный чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности.

Dыступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что ему ничего не было известно о приглашении Путина, но он не будет возражать против него.

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", - заявил лидер США.

23 апреля российские официальные лица утверждали, что Путин якобы был приглашен саммит в Маями, но не дали ясного ответа, примет ли он в нем участие.

"Россия участвовала во всех саммитах на соответствующем уровне", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что "решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту".

Что известно о G-20

"Большая двадцатка" — это межправительственный форум, объединяющий представителей 19 крупнейших экономик мира, а также Европейского союза и Африканского союза. Саммит, который проводится ежегодно, предоставляет мировым лидерам возможность обсудить актуальные глобальные проблемы.

Россия не принимает очное участие в саммите с 2019 года - сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за вторжения в Украину в 2022 году и последующего ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом. Путина обвиняют в военных преступлениях в связи с войной на Украине.

Предшественник Трампа, президент Джо Байден, заявил в 2022 году, что поддержит исключение России из G20.

Украина не является членом G20, хотя и участвовала в некоторых встречах в качестве гостя.

Ордер на арест Владимира Путина Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Как писал Главред, США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "движется вперед".

На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.

"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", - заявил американский лидер.

8 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "значительном прогрессе" в переговорах между Украиной и Россией по поводу завершения войны. По его словам, позиции сторон стали ближе друг к другу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Кремле не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако тема возобновления переговоров с Украиной для РФ "не является приоритетом номер один".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что после завершения перемирия боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится заключить мир с Россией и не возьмет на себя ответственность за такое решение.

