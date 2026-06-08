Настоящие сокровища СССР: какие привычные сейчас вещи очень ценились в советские времена

Известный лозунг "Советское — значит отличное" часто становился поводом для горьких шуток.

https://glavred.info/life/nastoyashchie-sokrovishcha-sssr-kakie-privychnye-seychas-veshchi-ochen-cenilis-v-sovetskie-vremena-10771178.html Ссылка скопирована

Очереди в СССР / Коллаж: Главред, фото: 20th.su

Вы узнаете:

видео дня

Какие вещи очень ценились в СССР

Как людям удавалось их доставать

В советские времена представление о достатке формировалось не через жилищные условия или наличие автомобиля. Наибольшую ценность имели импортные вещи, которые попадали в СССР в мизерных количествах и становились предметом всеобщего восхищения. Зарубежная одежда, духи и техника превращались в признак успеха, ведь достать их было почти невозможно.

Несмотря на официальные утверждения о высоком качестве советских товаров, реальность выглядела иначе: легкая промышленность не отвечала спросу, а повседневных вещей не хватало. Именно поэтому дефицит создал отдельный социальный феномен, в котором сочетались ожидания, поиск и неформальные связи. Главред собрал примеры предметов, имевших особую ценность.

Доступ к импорту

Большинство желанных вещей попадали в страну благодаря людям, которые имели возможность выезжать за границу: морякам, дипломатам, артистам. Часть товаров покупали у спекулянтов, что требовало больших затрат и могло повлечь за собой проблемы с законом, пишет Oboz.ua.

Отдельные импортные позиции продавались в "Березке", но для рядового гражданина этот магазин оставался почти недосягаемым. Из-за этого дефицит формировал свои собственные правила и очереди ожидания.

Что считалось признаком достатка

Среди молодежи особый статус имели американские джинсы Levi’s, Montana и Wrangler. Их цена на черном рынке превышала зарплату инженера, а обладатели такого денима сразу выделялись среди других. Джинсы берегли годами, ремонтировали и даже искусственно "состаривали".

После Олимпиады 1980 года кроссовки Adidas стали одной из самых желанных вещей. Их носили не только для спорта — обувь сопровождала владельцев на свиданиях, праздниках и даже в театре. Из-за дефицита кроссовки ремонтировали до последнего.

Для женщин символом роскоши оставались французские духи Chanel No. 5 и Climat. Флаконы хранили годами и открывали лишь в исключительных случаях. Популярны были и комбинации из ГДР, которые быстро исчезали с прилавков.

Мужчины подчеркивали свой статус японскими часами Seiko и Orient. Металлический браслет на запястье сразу сигнализировал о доступе к дефициту, а точность и дизайн делали такие модели особенно желанными.

Техника, собиравшая вокруг себя людей

Для меломанов мечтой были двухкассетные магнитофоны Sharp или Sony. Они становились центром внимания во дворах и общежитиях, ведь позволяли перезаписывать кассеты, что делало владельца важной фигурой в компании.

Высшим уровнем домашнего престижа считался японский видеомагнитофон Panasonic или JVC. Его цена могла равняться стоимости автомобиля, а просмотры фильмов, недоступных в прокате, собирали соседей и знакомых в квартирах владельцев.

Интерьер как демонстрация благосостояния

В зажиточных семьях были распространены массивные югославские или румынские мебельные "стенки". В сервантах за стеклом хранился чехословацкий богемский хрусталь — вазы, бокалы и салатницы, которые почти не использовались, но оставались важной частью представления о "красивой жизни".

Смотрите видео о том, каким был дефицит в СССР:

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред