Не только из-за выпивки: почему зуд в носу может сигнализировать об опасности

Зуд в носу, согласно народным приметам, может предвещать прибыль или убытки. Узнайте, что означает зуд в носу в зависимости от места и дня недели.

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Почему чешется нос / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале

Что означает зуд в разных частях носа

Как день недели влияет на толкование приметы

Когда зуд является поводом обратиться к врачу

Обычный зуд в носу издавна считался не просто физиологической реакцией, а народной приметой, по которой пытались предсказать будущие события. Наши предки сформировали целую систему толкований этого явления - от предупреждений о финансовых потерях и ссорах до обещаний прибыли или веселых застолий. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает РБК-Украина, значение приметы традиционно зависит от того, в какой именно части носа возник зуд, а также от дня недели, когда это произошло.

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Что означает зуд в разных частях носа

Народные приметы связывают место возникновения зуда с определенными событиями.

Переносица

Считалось одним из самых тревожных знаков, предупреждавшим о болезни кого-то из родных или других серьезных неприятностях.

Крылья носа

Указывают на возможное изменение планов из-за важных новостей. При этом зуд левого крыла носа традиционно связывали с риском финансовых потерь или встречей с мошенниками.

Внутренняя часть ноздрей

Предвещает возможный обман, сплетни или заговор со стороны окружающих.

Кончик носа

Самая известная примета, которая обычно сулит застолье, приятное досуг или неожиданную финансовую прибыль.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Значение приметы в зависимости от дня недели

Толкование также зависит от дня, когда появилось это ощущение:

Понедельник - возможны трудности в общении с руководством или конфликты на работе.

- возможны трудности в общении с руководством или конфликты на работе. Вторник - встреча с давними друзьями или новое интересное знакомство.

- встреча с давними друзьями или новое интересное знакомство. Среда - получение небольшого подарка или неожиданных денег.

- получение небольшого подарка или неожиданных денег. Четверг - романтические встречи и успех в общении с противоположным полом.

- романтические встречи и успех в общении с противоположным полом. Пятница - приглашение на застолье или шумную вечеринку.

- приглашение на застолье или шумную вечеринку. Суббота - незапланированные и значительные финансовые расходы.

- незапланированные и значительные финансовые расходы. Воскресенье - перемены в личной жизни или приезд неожиданных гостей.

Медицинское и психологическое объяснение

Современные специалисты отмечают, что вера в подобные приметы выполняет психологическую функцию. Ожидание положительного события настраивает мозг на поиск возможностей, что действительно может способствовать положительному результату.

В то же время медики подчеркивают: если зуд в носу возникает регулярно или длится долго, не стоит объяснять его только народными приметами. В таких случаях следует обратиться к семейному врачу или аллергологу, ведь это может быть симптомом аллергии, реакции на пыльцу, пыль или другие раздражители.

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