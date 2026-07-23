"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗ

Экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина не будет прекращать атаки на российские НПЗ.

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Топливный кризис в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Ключевые тезисы Загороднего:

Украина наращивает производство дронов до 20 млн в год

РФ теряет урожай и 20% экспорта пшеницы

Топливную отрасль РФ не восстановят раньше, чем через год

Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре. Увеличение производства украинских дронов и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб объектам нефтяной отрасли РФ. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях (с обысками приходили в Fire Point, Vyriy, "Украинскую бронетехнику" и т. д.), ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул Загородний.

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Проблемы с топливом сказываются не только на уборке урожая, но и на морской логистике зернового экспорта РФ. По словам Загороднего, это запускает цепную реакцию для аграрного сектора и бюджета России.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет. Перекрыто движение судов в Азовском море, а это означает потерю 20% экспорта пшеницы и, соответственно, снижение валютной выручки. Придётся складировать зерно, ведь непонятно, куда его девать, а это означает, что урожай испортится. За этим неизбежно последует рост внутренних цен", - пояснил Загородний.

Почему РФ не сможет быстро восстановить поврежденные НПЗ

Загородний отметил, что даже в случае прекращения боевых действий России будет сложно быстро восстановить поврежденные нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, ремонт таких объектов может занять не менее года, а также будет зависеть от возможной отмены санкций и доступа к необходимому оборудованию.

"Даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное", - отметил эксперт.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "качель" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

По мнению Загороднего, нынешние процессы в РФ напоминают ситуацию, предшествовавшую распаду Советского Союза. Он считает, что удары по энергетическому сектору и нарушение работы тыловой инфраструктуры могут создать в России серьезные внутренние проблемы.

"Украина ведет Россию к экономической катастрофе. Там уже происходит то же самое, что было в Советском Союзе перед распадом. Поэтому очень интересно, как в РФ переживут осень. А если интенсивность наших ударов возрастет, то будет интересно, как у них пройдет вторая половина августа. Посмотрим, распространится ли всё то, что сейчас происходит в Крыму, на Краснодарский край и другие регионы РФ. Ведь действия Украины ведут к хаосу в тылу РФ", - отметил Загородний.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Эксперт добавил, что даже гипотетическое прекращение боевых действий уже не спасет топливную отрасль РФ от долгосрочных последствий.

"И даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции. И это лишь один фактор. Поэтому Россия движется к катастрофе, которая угрожает ее целостности", - пояснил он.

Как США помогают Украине наносить удары по НПЗ в России - объяснение эксперта

США помогают Украине наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам благодаря спутниковой разведке и данным о расположении целей, заявил в интервью Главреду председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, американские разведывательные данные помогают определять точные координаты объектов и прокладывать маршруты для украинских дронов, чтобы обходить российские системы противовоздушной обороны.

"Речь идет прежде всего о спутниковой разведывательной информации, которую США предоставляют Украине, то есть о точных координатах целей и пути, как к этим целям добраться. Наши дроны атаковали Омский НПЗ - это примерно в 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. А их на этом маршруте очень много", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Эксперт отметил, что такая помощь отвечает интересам Вашингтона, поскольку Россия остается потенциальным военным соперником США. По его словам, удары по стратегическим объектам РФ также позволяют ослаблять военно-экономический потенциал страны-агрессора.

Удары по российским НПЗ - новости по теме

Напомним, 14 июля украинские дроны нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России - "Салаватнефтеоргсинтез" на Урале. Из-за повреждения двух главных перерабатывающих установок завод остановил работу.

Также 17 июля украинские военные нанесли удар по российскому сторожевому кораблю в Керчи, двум танкерам и буксиру в Черном и Азовском морях, которые, по данным Генштаба, использовались для обхода санкций и обеспечения армии РФ. Кроме того, под удар попали топливный терминал в Крыму и нефтебаза в оккупированном Шахтерске.

Как сообщал Главред, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали Краснодарский и Ставропольский края РФ. В Краснодаре вспыхнул пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries, также сообщалось об ударе по НПЗ.

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О личности: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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