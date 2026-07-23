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Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

Мария Николишин
23 июля 2026, 12:28
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Госсекретарь США заявил, что нынешние мирные предложения неприемлемы для Киева.
Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход
Рубио выступил с заявлением о мирном соглашении / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Рубио:

  • Мир возможен только благодаря новым концепциям
  • Прежние предложения утратили актуальность

Для заключения соглашения о прекращении войны в Украине на повестку дня придется вынести принципиально новые предложения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет The Guardian.

По его словам, варианты, которые обсуждались ранее, не устраивали Киев тогда и не устраивают сейчас.

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"Эти предложения, вероятно, были бы еще менее приемлемыми сейчас", - отметил Рубио.

Вопрос о том, почему наработанные ранее форматы мирного урегулирования так и не привели к результату, остается открытым уже не первый месяц. Госсекретарь объяснил, в каком направлении, по его мнению, стоит искать выход из этой ситуации.

"Если мир и наступит, то это произойдет благодаря какой-то новой идее и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и в соответствующей форме, если такая возможность появится и если условия будут благоприятными", - сказал госсекретарь США.

Роль Вашингтона в переговорах

Насколько активно США планируют участвовать в формировании новых условий мира - отдельный вопрос, который напрямую зависит от готовности сторон к пересмотру позиций. Рубио очертил, каким он видит участие Вашингтона в этом процессе.

"Мы готовы сыграть эту роль конструктивно", - подытожил он.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика: Главред

Мирные переговоры с РФ

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что европейцы также будут участвовать в переговорах с РФ по урегулированию ситуации в Украине.

По его словам, европейцы запускают свой переговорный трек и пытаются определить свою роль в этом процессе.

"И, на самом деле, им нужно это делать. Единственное, было бы лучше, если бы они сначала определились с кандидатурой, согласовали этого человека с Трампом и, очевидно, с Украиной. А уже после этого начали бы какие-то переговоры с Россией. Но до недавнего времени они не знали, когда именно Трамп вернется к этой теме и как это возвращение будет выглядеть. Сейчас, думаю, они несколько скорректируют свою политику и будут ориентироваться на то, что конкретно будет делать Дональд Трамп", - подчеркнул он.

Мирное соглашение с РФ - что известно

Как сообщал Главред, 22 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны в Украине.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль продолжает отвергать гарантии безопасности для Украины и пытается отрицать участие Европы в мирных переговорах по Украине. Это свидетельствует о том, что РФ не примет соглашение, в котором не будет полной капитуляции Украины.

В то же время представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявлял, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, однако терпение Украины "не безгранично".

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О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения".

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" во внешней политике, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно разрешать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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