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"Терпение не безгранично": Украина поставила жесткое условие по миру с РФ

Анна Ярославская
23 июня 2026, 06:54
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Украина обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Но предложение зависло в воздухе.
Андрей Мельник, переговоры
Андрей Мельник пригрозил изменить условия мира с РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Постоянное представительство Украины при ООН

Главные тезисы Андрея Мельника:

  • Киев готов к миру по Уставу ООН
  • Украина может изменить предложение о прекращении огня по линии фронта
  • Бумеранг войны вернулся на территорию России

Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, однако терпение Украины "не безгранично". Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня.

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"К сожалению, протянутая рука Украины так и зависла в воздухе", - заявил дипломат.

Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение. По его словам, Украина по-прежнему предлагает прекращение огня вдоль линии боевого столкновения, и это значительный компромисс.

"Не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", - заявил дипломат.

Мельник обратился к представителю РФ, призвав Москву покинуть территорию Украины. Он подчеркнул, что россияне не смогут удержать оккупированные земли, поэтому, пока не поздно, войскам РФ лучше как можно скорее выйти из Украины.

Постпред Украины при ООН подчеркнул, что за последний месяц Киев существенно изменил ход войны, и даже военные корреспонденты РФ публично признают, что Москва не сможет победить в этой войне. Он подчеркнул, что последствия войны, которую начал российский диктатор Владимир Путин, теперь бумерангом возвращаются в Россию, и россияне уже ощущают их на себе. Дипломат констатировал, что почти 40% НПЗ России уже повреждены и не обеспечивают работу военной машины Кремля.

"Последние дни показали, что даже щит ПВО, построенный вокруг Москвы и усиленный системами, переброшенными со всей России, не способен защитить ее военные объекты. И это только начало", - сказал Мельник.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, нынешний этап российско-украинской войны открывает редкую возможность для достижения содержательного перемирия. Дальнейшее развитие событий зависит не только от решений Кремля, но и от того, смогут ли западные союзники адаптировать свое видение завершения конфликта к новым реалиям. Об этом сообщил обозреватель Financial Times Иван Крастев.

Аналитики Института изучения войны считают, что страна-агрессор Россия отвергает мирные предложения Запада и Украины и выдвигает новые ультимативные условия, которые свидетельствуют о незаинтересованности в прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает возобновления переговорного процесса с российской стороной. По его словам, ключевым вопросом остается формат будущих встреч.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить прямой контакт с Кремлем, чтобы приблизить переговоры о прекращении войны в Украине. Однако эти дипломатические усилия не дали результата, ведь российский диктатор Владимир Путин не рассматривает Европу как полноценного участника предстоящих переговоров.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин сейчас более открыт для переговоров.

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О персоне: Андрей Мельник

Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия.

Занимал такие должности:

  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 — 7 апреля 2025);
  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014—2022);
  • Заместитель министра иностранных дел Украины (2022—2023);
  • Чрезвычайный и полномочный посол (2016).

В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете.

Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной).

С 1997 года — на дипломатической службе.

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