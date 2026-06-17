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"Есть шанс": в Германии сделали заявление о переговорах между РФ и Украиной

Виталий Кирсанов
17 июня 2026, 08:26
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В Берлине считают, что на данный момент война не приносит ни одной из сторон решающих военных преимуществ.
В Германии сделали заявление о переговорах между РФ и Украиной
В Германии сделали заявление о переговорах между РФ и Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказал Йоханн Вадефуль:

  • Путин должен осознать, что продолжение войны не имеет смысла
  • Поддержка Украины не ослабнет

Новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в программе RTL "Nachtjournal Spezial", цитирует ntv.

Политик считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас более открыт для переговоров.

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"Я считаю, что сейчас есть шанс начать переговоры этим летом. Возможно, сейчас он находится на этапе, когда серьезно задумывается об этом", - подчеркнул Вадефуль.

По его словам, на данный момент война не приносит ни одной из сторон решающих военных преимуществ.

"Единственное, что происходит, - это смерть. Каждый день", - подчеркнул министр.

В частности, политик сослался на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, согласно которым ни Россия, ни Украина не смогут выиграть войну военным путем. Он отметил, что это "интересное заявление от очень близкого союзника Путина".

"Украина уже все это время готова к переговорам. Теперь Владимир Путин должен решить, хочет ли он вести переговоры или продолжать стрелять", - отметил Вадефуль.

Также министр осторожно выразил оптимизм относительно возможного изменения курса в Кремле. По его словам, Путин должен осознать, что продолжение войны действительно не имеет смысла.

"Поддержка Украины не ослабнет, в то же время санкции негативно сказываются на российской экономике. Трезво рассуждая, он должен прийти к выводу, что сейчас - подходящий момент для переговоров. Существует реальная возможность наладить процесс урегулирования конфликта", - заверил Вадефуль.

Почему Путин изменил риторику в отношении Зеленского — комментарий эксперта

Профессор американистики Скотт Лукас считает, что изменение риторики Владимира Путина в отношении президента Украины Владимира Зеленского не свидетельствует об изменении позиции Кремля.

Эксперт в комментарии 24 каналу обратил внимание, что российский диктатор впервые за долгое время назвал Зеленского "господином Зеленским", тогда как ранее часто использовал пренебрежительные высказывания. В то же время, по словам Лукаса, Путин сознательно избегает обращения "президент Зеленский".

"Если Путин действительно намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом", – указал он.

Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Встреча состоялась в рамках международного саммита, где стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Позже Зеленский сообщил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

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О персоне: Иоханн Вадефуль

Йоханн Давид Вадефуль (Johann David Wadephul) — немецкий политический и государственный деятель, депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС).

6 мая 2025 года получил портфель министра иностранных дел при формировании правительства Фридриха Мерца, пишет Википедия.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Вадефуль последовательно выступал за решительную поддержку Украины. Он призвал правительство Германии предоставить Украине все необходимые средства для эффективной обороны. В 2022 году Вадефуль настаивал на поставке украинской армии немецких танков, а уже в 2023 году - на передаче боевых самолетов. Кроме того, он поддерживал предоставление Украине разрешения на использование немецкого вооружения для ударов по целям на территории России. Вадефуль также выступал за фундаментальный пересмотр политики Германии в отношении России.

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