Трамп меняет позицию по Украине: в G7 заметили важный сигнал для Киева - Bloomberg

Встреча лидеров G7 показала, что США готовы к давлению на Москву, а Россия не сможет победить на поле боя.

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Зеленский смог изменить отношение Трампа к войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключевые тезисы:

Позиции Украины на фронте крепнут, а РФ не победит в войне

Кадры разрушений в Киеве эмоционально тронули лидера США

Проблемы в экономике России меняют общую атмосферу в Москве

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

По словам собеседников агентства, лидеры G7 все больше склоняются к мнению, что позиции Украины на фронте укрепляются, а Россия не сможет добиться победы военным путем. Такой взгляд разделяют как европейские страны, так и США.

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Еще недавно Трамп придерживался противоположной точки зрения. После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года он неоднократно заявлял, что у Киева нет сильных переговорных позиций и Украине придется пойти на территориальные уступки ради прекращения войны.

Однако на саммите в Эвиане ситуация начала меняться. Во вторник утром Зеленский провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего французский лидер организовал краткую встречу украинского и американского президентов на полях форума.

Как рассказал один из представителей G7, во время беседы Зеленский показал Трампу фотографии поврежденного Успенского собора в Киеве. По словам источника, американский президент был эмоционально тронут увиденным.

После этого в графике Трампа появилась отдельная встреча с Зеленским, которая ранее не планировалась.

Комментируя ситуацию журналистам, Трамп заявил, что Россия должна пойти на соглашение.

"Послушайте, России следует заключить сделку. Всё это просто смешно. Так что да, я сделаю всё, что в моих силах", — сказал президент США.

Издание отмечает, что в заявлениях Трампа на этот раз не прозвучали привычные призывы к Киеву идти на уступки Москве. Это особенно примечательно на фоне его недавнего продолжительного телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам одного из представителей стран G7, среди лидеров саммита формируется консенсус относительно того, что Россия не сможет выиграть войну на поле боя. Такой подход существенно отличается от оценки конфликта, которую Трамп давал после американо-российского саммита в Анкоридже в августе прошлого года.

Кроме того, президент США не исключил усиления санкционного давления на Москву. Во время встречи с лидером Объединенных Арабских Эмиратов он заявил, что Вашингтон может рассмотреть новые ограничения против России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отметил изменение ситуации вокруг войны. По его словам, серьезные проблемы российской экономики создают новую атмосферу в Москве и влияют на ход переговоров.

Премьер-министр Канады Марк Карни, встречаясь с Зеленским, подчеркнул, что страны G7 демонстрируют единство в вопросе поддержки Украины.

"Ситуация в этой войне меняется, и это часть того, что мы только что обсуждали. Сегодня мы видим единство в G7", — заявил Карни.

Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Встреча состоялась в рамках международного саммита, где стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Позже Зеленский сообщил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Также лидеры говорили о продолжении военной помощи и поиске механизмов, которые могут заставить Кремль согласиться на реальные переговоры о завершении войны. Детальнее читайте в материале: Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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