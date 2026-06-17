Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп меняет позицию по Украине: в G7 заметили важный сигнал для Киева - Bloomberg

Анна Ярославская
17 июня 2026, 08:21обновлено 17 июня, 09:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Встреча лидеров G7 показала, что США готовы к давлению на Москву, а Россия не сможет победить на поле боя.
Трамп, Зеленский
Зеленский смог изменить отношение Трампа к войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключевые тезисы:

  • Позиции Украины на фронте крепнут, а РФ не победит в войне
  • Кадры разрушений в Киеве эмоционально тронули лидера США
  • Проблемы в экономике России меняют общую атмосферу в Москве

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

По словам собеседников агентства, лидеры G7 все больше склоняются к мнению, что позиции Украины на фронте укрепляются, а Россия не сможет добиться победы военным путем. Такой взгляд разделяют как европейские страны, так и США.

видео дня

Еще недавно Трамп придерживался противоположной точки зрения. После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года он неоднократно заявлял, что у Киева нет сильных переговорных позиций и Украине придется пойти на территориальные уступки ради прекращения войны.

Однако на саммите в Эвиане ситуация начала меняться. Во вторник утром Зеленский провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего французский лидер организовал краткую встречу украинского и американского президентов на полях форума.

Как рассказал один из представителей G7, во время беседы Зеленский показал Трампу фотографии поврежденного Успенского собора в Киеве. По словам источника, американский президент был эмоционально тронут увиденным.

После этого в графике Трампа появилась отдельная встреча с Зеленским, которая ранее не планировалась.

Комментируя ситуацию журналистам, Трамп заявил, что Россия должна пойти на соглашение.

"Послушайте, России следует заключить сделку. Всё это просто смешно. Так что да, я сделаю всё, что в моих силах", — сказал президент США.

Издание отмечает, что в заявлениях Трампа на этот раз не прозвучали привычные призывы к Киеву идти на уступки Москве. Это особенно примечательно на фоне его недавнего продолжительного телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам одного из представителей стран G7, среди лидеров саммита формируется консенсус относительно того, что Россия не сможет выиграть войну на поле боя. Такой подход существенно отличается от оценки конфликта, которую Трамп давал после американо-российского саммита в Анкоридже в августе прошлого года.

Кроме того, президент США не исключил усиления санкционного давления на Москву. Во время встречи с лидером Объединенных Арабских Эмиратов он заявил, что Вашингтон может рассмотреть новые ограничения против России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отметил изменение ситуации вокруг войны. По его словам, серьезные проблемы российской экономики создают новую атмосферу в Москве и влияют на ход переговоров.

Премьер-министр Канады Марк Карни, встречаясь с Зеленским, подчеркнул, что страны G7 демонстрируют единство в вопросе поддержки Украины.

"Ситуация в этой войне меняется, и это часть того, что мы только что обсуждали. Сегодня мы видим единство в G7", — заявил Карни.

Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Встреча состоялась в рамках международного саммита, где стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Позже Зеленский сообщил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Также лидеры говорили о продолжении военной помощи и поиске механизмов, которые могут заставить Кремль согласиться на реальные переговоры о завершении войны. Детальнее читайте в материале: Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский Большая семерка Дональд Трамп новости Украины и мира война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп меняет позицию по Украине: в G7 заметили важный сигнал для Киева - Bloomberg

Трамп меняет позицию по Украине: в G7 заметили важный сигнал для Киева - Bloomberg

08:21Мир
Трамп готов надавить на Путина: в G7 обсуждают сделку "Украина в обмен на Иран"

Трамп готов надавить на Путина: в G7 обсуждают сделку "Украина в обмен на Иран"

07:07Мир
Трудная ночь для Запорожья: РФ ударила дронами по жилым кварталам, есть жертвы

Трудная ночь для Запорожья: РФ ударила дронами по жилым кварталам, есть жертвы

00:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

Китайский гороскоп на завтра, 17 июня: Лошадям - одиночество, Крысам - уязвимость

Китайский гороскоп на завтра, 17 июня: Лошадям - одиночество, Крысам - уязвимость

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Последние новости

08:26

"Есть шанс": в Германии сделали заявление о переговорах между РФ и Украиной

08:21

Трамп меняет позицию по Украине: в G7 заметили важный сигнал для Киева - Bloomberg

07:07

Трамп готов надавить на Путина: в G7 обсуждают сделку "Украина в обмен на Иран"

05:46

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

05:15

"Избить его": мужу покойной Фриске угрожает родня певицы из-за сына

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
04:41

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

04:30

Три знака зодиака ждет поистине особенный день: счастье уже на горизонте

04:08

В магазинах Украины обнаружили опасный товар — как он выглядит

03:31

Любители свиданий по гороскопу: четыре знака, которые обожают флирт

Реклама
01:17

Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июнеВидео

00:34

Трудная ночь для Запорожья: РФ ударила дронами по жилым кварталам, есть жертвыФото

00:27

Дочь Путинистки Егоровой похудела на 15 кг: как она выглядит

16 июня, вторник
23:49

Социальное такси на Днепропетровщине: в каких городах доступен бесплатный сервис

23:30

Алкоголь и таблетки: мать турецкой актрисы рассказала, как нашла мертвую дочь

23:05

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

22:53

Как на самом деле правильно чистить очки: неожиданный способ без разводов и царапин

22:51

Не испортят никакие вредители: как правильно ухаживать за капустойВидео

22:48

Демобилизация военных: кто сможет оставить службу уже в этом году - Федоров

21:51

Доллар по 45 грн уже реальность, а Кабмин ожидает по 51: чего ждать от курса дальше

21:26

Валерий Леонтьев показал свое истинное отношение к россиянам

Реклама
20:44

Россия начала запускать по Украине новые дроны: "Флэш" предупредил об опасности

20:03

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа — что известно о судьбе экипажа

19:55

Сценарий Покровска повторяется: DeepState предупредили об угрозе для крупного города

19:40

Как сказать на украинском "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": лучшие варианты

19:39

Свадьба по приметкам: в какие месяцы нельзя жениться из-за риска разводов

19:37

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

19:24

Александр Мужель: приватизация в Украине требует стратегии в сфере государственной собственности

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать — почему кошки резко начинают больше спатьВидео

19:10

Почему Путин бомбит Лавру: истинные цели атак России – Куликмнение

19:08

"Путешественник во времени" предупредил о находке, меняющей будущееВидео

19:03

Как ещё на украинском можно назвать Лесю: слово, которое считается русизмом

18:48

Тарифы не меняли почти пять лет: в Житомире готовят повышение цен на воду

18:28

Массированный удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атакиВидео

18:16

Можно бросать яйца после варки в холодную воду или нет: ответ может удивитьВидео

18:03

Кому повезет с 16 июня: три знака зодиака, которые получат всё и сразу

17:52

В Черкассах резко изменили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

17:43

Первое изображение молодого Иисуса потрясло неожиданной деталью

17:24

"Я не испытывал страха": 17-летний сын защитника Украины спас жизнь ребенкуВидео

17:22

Некоторые депутаты вместе с руководителями НАБУ и САП придумали "требования к Украине от ЕС", которых не существует, – экс-прокурор САП

17:22

Белый дом готовит нефтяной "удар": Трамп анонсировал возвращение санкций против РФ

Реклама
17:13

Украина нашла уязвимое место Кремля: Россию может "накрыть" масштабный кризис

17:13

"Есть человек": Бурмака заинтриговала словами про отношения и свадьбу

16:45

Бесплатное проживание на вилле в Италии предлагают за простую услугуВидео

16:38

Первая мировая война до 1940-х имела другое название: как ее называли сначалаВидео

16:29

Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

16:29

Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа в кулуарах саммита G7

16:17

Тренды лета 2026 года, которые еще не носит каждая вторая: стилист назвала 5 вещейВидео

16:02

Что нельзя делать с деньгами в праздник 17 июня: приметы в этот день

15:54

Хозяйки нашли способ отбелить оконные рамы за считанные минуты

15:25

Что на самом деле означает логотип Honda: скрытый смысл, известный не всемВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять