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Угроза здоровью и дурная примета: какие растения не стоит сажать в саду

Марина Иваненко
1 августа 2026, 22:44
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Ядовитые растения нередко украшают сады, но могут представлять опасность для здоровья. Рассказываем, какие декоративные виды лучше не высаживать возле дома.
Какие цветы лучше не сажать возле дома
Какие цветы лучше не сажать возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие растения не рекомендуется сажать возле дома
  • Чем опасны популярные декоративные виды
  • Какие цветы могут быть ядовитыми

Для многих сад - это место спокойствия, отдыха и восстановления сил. Однако не все декоративные растения одинаково безопасны. Некоторые популярные виды ядовиты и могут представлять реальную угрозу для здоровья людей и домашних животных. В то же время в народных приметах отдельным растениям также приписывают неблагоприятную энергетику. Главред расскажет подробнее.

Как сообщают на ТСН, есть растения, которые многие советуют не высаживать возле дома.

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Олеандр

Несмотря на роскошное цветение, олеандр считается одним из самых опасных декоративных растений.

Все его части содержат токсичные вещества. Сок может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, а попадание растения в организм опасно. Насыщенный аромат цветов у некоторых людей может вызывать головную боль или ухудшение самочувствия.

В народных поверьях олеандру также приписывают тяжелую энергетику.

Наперстянка

Это эффектное высокое растение часто украшает клумбы, но в то же время относится к ядовитым растениям.

Наперстянка содержит сердечные гликозиды, которые опасны при попадании в организм. При работе с растением рекомендуется использовать перчатки, особенно если есть риск контакта с соком.

В народных приметках наперстянку иногда связывают с тревожной атмосферой, однако научных подтверждений этому нет.

Приметы о животных
Приметы о животных / Инфографика: Главред

Молочай

Молочай ценят за неприхотливость и декоративность, однако его молочный сок может быть опасен.

Контакт с соком способен вызвать раздражение кожи, а попадание в глаза - сильное воспаление. Именно поэтому при обрезке растения следует использовать перчатки.

Согласно народным поверьям, молочай считается растением, которое якобы "забирает" положительную энергию дома.

Тис

Тис имеет эффектный вид и часто используется в ландшафтном дизайне. Однако почти все его части содержат токсичные вещества.

Особую опасность растение представляет для детей и домашних животных в случае случайного употребления.

В некоторых культурах тис ассоциируется с грустью и памятью, из-за чего его не рекомендуют высаживать возле зон отдыха. Это культурное поверье, а не доказанный факт.

Дурман

Дурман привлекает внимание крупными цветками, однако является очень ядовитым растением.

Все его части содержат сильнодействующие алкалоиды. Контакт с растением и особенно его случайное употребление могут быть опасны для здоровья.

Согласно народным поверьям, дурман ассоциируется с беспокойством и конфликтами, хотя эти утверждения не имеют научного подтверждения.

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