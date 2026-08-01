Угроза здоровью и дурная примета: какие растения не стоит сажать в саду

Ядовитые растения нередко украшают сады, но могут представлять опасность для здоровья. Рассказываем, какие декоративные виды лучше не высаживать возле дома.

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Какие цветы лучше не сажать возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие растения не рекомендуется сажать возле дома

Чем опасны популярные декоративные виды

Какие цветы могут быть ядовитыми

Для многих сад - это место спокойствия, отдыха и восстановления сил. Однако не все декоративные растения одинаково безопасны. Некоторые популярные виды ядовиты и могут представлять реальную угрозу для здоровья людей и домашних животных. В то же время в народных приметах отдельным растениям также приписывают неблагоприятную энергетику. Главред расскажет подробнее.

Как сообщают на ТСН, есть растения, которые многие советуют не высаживать возле дома.

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Олеандр

Несмотря на роскошное цветение, олеандр считается одним из самых опасных декоративных растений.

Все его части содержат токсичные вещества. Сок может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, а попадание растения в организм опасно. Насыщенный аромат цветов у некоторых людей может вызывать головную боль или ухудшение самочувствия.

В народных поверьях олеандру также приписывают тяжелую энергетику.

Наперстянка

Это эффектное высокое растение часто украшает клумбы, но в то же время относится к ядовитым растениям.

Наперстянка содержит сердечные гликозиды, которые опасны при попадании в организм. При работе с растением рекомендуется использовать перчатки, особенно если есть риск контакта с соком.

В народных приметках наперстянку иногда связывают с тревожной атмосферой, однако научных подтверждений этому нет.

Приметы о животных / Инфографика: Главред

Молочай

Молочай ценят за неприхотливость и декоративность, однако его молочный сок может быть опасен.

Контакт с соком способен вызвать раздражение кожи, а попадание в глаза - сильное воспаление. Именно поэтому при обрезке растения следует использовать перчатки.

Согласно народным поверьям, молочай считается растением, которое якобы "забирает" положительную энергию дома.

Тис

Тис имеет эффектный вид и часто используется в ландшафтном дизайне. Однако почти все его части содержат токсичные вещества.

Особую опасность растение представляет для детей и домашних животных в случае случайного употребления.

В некоторых культурах тис ассоциируется с грустью и памятью, из-за чего его не рекомендуют высаживать возле зон отдыха. Это культурное поверье, а не доказанный факт.

Дурман

Дурман привлекает внимание крупными цветками, однако является очень ядовитым растением.

Все его части содержат сильнодействующие алкалоиды. Контакт с растением и особенно его случайное употребление могут быть опасны для здоровья.

Согласно народным поверьям, дурман ассоциируется с беспокойством и конфликтами, хотя эти утверждения не имеют научного подтверждения.

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