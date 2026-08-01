В Крыму образовались очереди за едой и баллонами на фоне ударов Украины - Reuters

Удары по энергетической инфраструктуре оккупантов привели к глубокому кризису в Крыму.

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В Крыму разворачивают полевые кухни из-за отсутствия света / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Крыму зафиксированы проблемы с электричеством

Люди вынуждены питаться из полевых кухонь

Украина наносит удары по объектам РФ, чтобы ослабить её армию

Во временно оккупированном Крыму из-за длительных перебоев с электроснабжением местные жители вынуждены искать альтернативные способы приготовления пищи. В поселках и городах полуострова начали организовывать полевые кухни, где людям раздают горячие обеды. Об этом пишет Reuters.

По данным Reuters, во многих городах и селах Крыма в течение лета фиксируются перебои со светом и топливом. В крымской Массандре повара готовят горячие обеды под открытым небом в больших котлах для людей, которые остались без возможности пользоваться электроплитами.

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В крымской Массандре повара под открытым небом готовят еду в больших котлах для жителей, лишившихся возможности пользоваться электроплитами.

По словам главы администрации Массандры Оксаны Мадюд, сотрудники ежедневно кормят около 200 человек.

"Мы готовим горячую пищу для людей, поскольку в нынешних условиях не у всех есть возможность приготовить горячую пищу на электроплитах", - рассказала она.

Украинские удары по российской инфраструктуре являются ответом на атаки РФ по украинским городам и направлены на снижение возможностей России вести войну. Под удары попадают объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса РФ, в частности энергетическая инфраструктура.

Военные аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

Местные жители рассказывают, что из-за отсутствия электроэнергии вынуждены самостоятельно искать способы приготовить еду. Одна из жительниц Массандры Марина рассказала, что из-за боли в ноге ей сложно спускаться из квартиры на 10-м этаже, однако отключение света заставило её искать газовую плиту и баллоны.

Другая пожилая жительница Александра пришла за горячей едой после того, как более недели прожила без электричества. По её словам, свет в доме появился лишь на короткое время, но она не была уверена, что электроснабжение сохранится после её возвращения домой.

Какие цели для ударов существуют в Крыму - объяснение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главред" рассказал, что украинские удары по объектам на большом расстоянии могут создать серьёзные проблемы для российской армии, в частности с поставками топлива на фронт. По его словам, если Украина продолжит наносить удары по логистическим маршрутам РФ.

"Если Украина и в дальнейшем будет так же тщательно контролировать логистику противника на фронте, то у российских войск возникнет другая проблема: топливо-то будет, но не будет возможности доставить его на фронт", - отметил Загородний.

По его словам, в Крыму даже разрешили завозить по 200 литров бензина, однако транспортировка топлива в неприспособленных емкостях создает дополнительные риски. Отдельно он обратил внимание на ситуацию в оккупированном Крыму, который является одним из приоритетных направлений для украинских ударов.

"Крым - в данном случае приоритет. Там уничтожается энергетическая инфраструктура, системы ПВО, инфраструктура, обеспечивающая удержание группировки российских войск", - заявил эксперт.

Удары по объектам противника в Крыму - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в результате атаки БПЛ в Ялте и Алуште зафиксировали масштабные отключения. Свет в Ялте пропал около 03:30, а на подстанции в районе холма Дарсан зафиксировали сильное пламя и пожар.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма пока не обсуждается на переговорах о мире. По его словам, для украинцев вопрос Крыма является принципиальным, но высшей ценностью он назвал жизнь людей.

Служба безопасности Украины сообщила о проведении операции по поражению военных и промышленных объектов в Крыму и России. По информации ведомства, были поражены два ангара в Евпатории и другие инфраструктурные цели.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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