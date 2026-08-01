Массированный удар по Крыму: в Генштабе сообщили о поражении важных объектов РФ

Были поражены парк беспилотных катеров, два железнодорожных моста и подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ.

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Атака на Крым - Генштаб обнародовал итоги мощного ночного удара ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Силы обороны нанесли удар по ключевым логистическим объектам РФ

Уничтожены склад морских дронов и ремонтная база в Крыму

Поражены склады БПЛА в Запорожской и Херсонской областях

Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Речь идет об операции, направленной на снижение военно-экономического потенциала противника. Одна из целей расположена в районе Черноморского в Автономной Республике Крым - там оккупанты хранили и обслуживали беспилотные морские аппараты.

"Склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских беспилотных катеров, которые противник применяет для выполнения боевых и специальных задач в Чёрном море", - сообщили в Генштабе.

Логистика оккупантов между ТОТ нарушена

Отдельный удар был нанесен по транспортной инфраструктуре, соединяющей полуостров с материковой частью. Пострадал железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области с Крымом, а также железнодорожный мост в районе Владиславовки.

Оба объекта Россия использует для переброски личного состава, вооружения, техники, боеприпасов и материально-технических средств между оккупированным Крымом и другими временно захваченными территориями юга Украины.

Был нанесен удар по ряду других объектов на юге

Отдельно подвергся атаке подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе. Кроме того, украинские военные нанесли удар по ремонтно-восстановительной базе в районе Первомайского в Крыму.

Также под ударом оказались склад материально-технических средств в районе Подового в Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Токмака в Запорожской области.

Каковы приоритетные цели для ударов по Крыму - комментарий эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что если Украина и в дальнейшем будет эффективно влиять на логистику российских войск, оккупанты могут столкнуться с новой проблемой: даже при наличии запасов топлива будут возникать трудности с его доставкой непосредственно к линии фронта.

Эксперт отметил, что российская сторона уже пытается адаптироваться к ситуации, используя различные схемы поставок, в частности перевозя топливо небольшими партиями.

В качестве примера он привёл ситуацию в оккупированном Крыму, где разрешили перевозить до 200 литров бензина. В то же время Загородний подчеркнул, что транспортировка топлива в неприспособленных емкостях крайне опасна и может привести к взрывам в случае возгорания.

По его мнению, в ближайшее время проблемы с топливом неизбежно скажутся и на снабжении российской армии.

"Крым - в данном случае приоритет. Там уничтожается энергетическая инфраструктура, системы ПВО, инфраструктура, обеспечивающая содержание группировки российских войск. Все это делается для того, чтобы россияне поняли, что пора собирать вещи и бежать домой", - добавил Загородний.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 31 июля СБУ сообщила об ударах по важным объектам во временно оккупированном Крыму и на территории России. СБУ отчиталась об ударах по Евпатории и Тамани. По информации спецслужбы, в Евпатории были поражены два ангара и производственный цех, в порту Тамань возник масштабный пожар, а также был поражён Волгоградский НПЗ мощностью около 15 млн тонн в год.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма пока не входит в повестку дня переговоров о мире. Он также сказал, что для украинцев важны земли, территории, дома и история, но высшей ценностью является жизнь людей.

Эксперт Тарас Загородний пояснил, что Крымский мост останется до тех пор, пока он нужен россиянам для эвакуации или переброски ресурсов. По его прогнозу, в Крыму может остаться около 200–300 тысяч россиян, а принудительная депортация может обойтись примерно в полмиллиарда долларов.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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