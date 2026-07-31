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Окна будут сиять как после клининга: нужен всего один доступный ингредиент

Алексей Тесля
31 июля 2026, 20:54
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Готовое средство наносят на стекло при помощи губки, мягкой ткани или стеклоочистителя.
Окна, мытье
Как идеально отмыть окна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Домашний раствор для мытья окон
  • В чем секрет идеальной очистки окон
  • Когда лучше мыть окна

Чистые окна способны заметно преобразить дом, однако добиться идеально прозрачного стекла без разводов удается далеко не всегда.

Даже после тщательной уборки на поверхности нередко остаются мутные полосы, следы от капель воды и остатки моющих средств, которые портят результат, пишет Express.

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При этом вовсе не обязательно покупать дорогие специализированные очистители. Добиться сияющей чистоты можно с помощью простых ингредиентов, которые обычно уже есть практически в каждом доме.

Домашний раствор для мытья окон

Для приготовления чистящего состава понадобится ведро с теплой водой. В него добавляют восемь стаканов воды, один стакан белого уксуса и четверть стакана жидкого средства для мытья посуды. Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородного раствора.

Готовое средство наносят на стекло при помощи губки, мягкой ткани или стеклоочистителя, равномерно распределяя по всей поверхности. Особое внимание уделяют местам с сильными загрязнениями, жирными следами и отпечатками пальцев.

После очистки остатки жидкости удаляют резиновым скребком или сухой салфеткой, а затем оставляют стекло высыхать естественным образом. При правильном выполнении процедуры окна становятся прозрачными и приобретают блеск без заметных разводов.

Почему этот способ работает

Белый уксус считается одним из самых популярных натуральных средств для уборки. Благодаря содержащейся в нем кислоте он помогает растворять налет, следы пыли, уличной грязи и другие загрязнения, которые скапливаются на стекле.

Жидкость для мытья посуды усиливает очищающий эффект. Она расщепляет жир и способствует более равномерному распределению воды по поверхности. В результате после высыхания не образуются отдельные капли, которые обычно становятся причиной появления разводов.

Однако важно соблюдать рекомендуемые пропорции. Избыточное количество моющего средства может оставить на стекле тонкую мыльную пленку, а слишком высокая концентрация уксуса иногда приводит к появлению мутного налета.

Когда лучше мыть окна

Специалисты рекомендуют выбирать для уборки ясную и сухую погоду. При достаточном естественном освещении легче заметить загрязнения и сразу удалить их, не оставляя полос и разводов.

Кроме того, небольшое количество средства для мытья посуды помогает не только очистить стекло, но и временно уменьшить образование конденсата. За счет снижения поверхностного натяжения вода распределяется более тонким слоем и не собирается в крупные капли, которые после высыхания оставляют следы.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - советы по мытью окон

В видеоролике автор делится практическими рекомендациями, которые помогут быстро и эффективно вымыть окна.

Он рассказывает, как добиться идеально чистых стекол без разводов, какие средства лучше использовать и на что обратить внимание во время уборки, чтобы результат сохранялся как можно дольше.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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