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Как отмыть пластиковые окна от желтизны: эффективный способ без дорогой химии

Инна Ковенько
9 июня 2026, 02:16
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Рассказываем, как вернуть пластиковым окнам белый цвет без дорогих средств.
Как отмыть пластиковые окна от желтизны: эффективный способ без дорогой химии
Как отмыть пластиковые окна от желтизны — как отбелить пластиковые рамы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем отмыть пластиковые окна от желтизны
  • Как отбелить пластиковые рамы в домашних условиях

Белые пластиковые рамы со временем теряют свой вид: пыль, грязь и постоянное воздействие солнечного света постепенно меняют их цвет, и вместо свежего белого они приобретают неприятный желтоватый оттенок. Такая проблема особенно заметна в квартирах с солнечной стороной.

Главред расскажет, как вернуть рамам чистоту и блеск без использования агрессивных химических средств.

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Чем отмыть пластиковые окна от желтизны

Пищевая сода

Самое простое и доступное средство для борьбы с желтизной — обычная пищевая сода. Она есть почти в каждом доме и не вредит пластику, пишет Deccoria. Для приготовления раствора нужно растворить 5 столовых ложек соды в 2 литрах теплой воды. Полученной смесью тщательно протрите рамы, уделяя внимание местам с наибольшими загрязнениями. Сода эффективно удаляет грязь и постепенно осветляет поверхность, возвращая ей естественный цвет.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Перекись водорода

Еще один действенный способ — использование аптечных средств на основе перекиси водорода. В продаже можно найти специальные гели или кремы, обладающие отбеливающими свойствами. Их наносят на пластиковые рамы, после чего поверхность накрывают пищевой пленкой и оставляют на ночь. За это время активные компоненты проникают в структуру пластика, растворяют загрязнения и осветляют желтизну. Утром остатки средства нужно смыть водой, а рамы протереть сухой салфеткой.

Правильный уход для профилактики

Чтобы избежать повторного пожелтения, важно регулярно ухаживать за рамами. Рекомендуем протирать их каждые два-три месяца влажной салфеткой из микрофибры, используя обычное средство для мытья посуды. Это поможет удалить пыль и жирный налет, который со временем может изменить цвет пластика. Специалисты советуют избегать агрессивных средств с хлором или ацетоном, ведь они могут повредить поверхность. Также не стоит применять жесткие щетки, которые оставляют царапины.

5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон
5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как отмыть пожелтевший пластик:

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О ресурсе: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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