Как отмыть пластиковые окна от желтизны: эффективный способ без дорогой химии

Вы узнаете:
- Чем отмыть пластиковые окна от желтизны
- Как отбелить пластиковые рамы в домашних условиях
Белые пластиковые рамы со временем теряют свой вид: пыль, грязь и постоянное воздействие солнечного света постепенно меняют их цвет, и вместо свежего белого они приобретают неприятный желтоватый оттенок. Такая проблема особенно заметна в квартирах с солнечной стороной.
Главред расскажет, как вернуть рамам чистоту и блеск без использования агрессивных химических средств.
Чем отмыть пластиковые окна от желтизны
Пищевая сода
Самое простое и доступное средство для борьбы с желтизной — обычная пищевая сода. Она есть почти в каждом доме и не вредит пластику, пишет Deccoria. Для приготовления раствора нужно растворить 5 столовых ложек соды в 2 литрах теплой воды. Полученной смесью тщательно протрите рамы, уделяя внимание местам с наибольшими загрязнениями. Сода эффективно удаляет грязь и постепенно осветляет поверхность, возвращая ей естественный цвет.
Перекись водорода
Еще один действенный способ — использование аптечных средств на основе перекиси водорода. В продаже можно найти специальные гели или кремы, обладающие отбеливающими свойствами. Их наносят на пластиковые рамы, после чего поверхность накрывают пищевой пленкой и оставляют на ночь. За это время активные компоненты проникают в структуру пластика, растворяют загрязнения и осветляют желтизну. Утром остатки средства нужно смыть водой, а рамы протереть сухой салфеткой.
Правильный уход для профилактики
Чтобы избежать повторного пожелтения, важно регулярно ухаживать за рамами. Рекомендуем протирать их каждые два-три месяца влажной салфеткой из микрофибры, используя обычное средство для мытья посуды. Это поможет удалить пыль и жирный налет, который со временем может изменить цвет пластика. Специалисты советуют избегать агрессивных средств с хлором или ацетоном, ведь они могут повредить поверхность. Также не стоит применять жесткие щетки, которые оставляют царапины.
Смотрите видео о том, как отмыть пожелтевший пластик:
@mariell_family Как отбелить пожелтевший пластик на технике?#лайфхак#лайфхаки#полезныесоветы#советыдлядома#идеи♬ оригинальный звук - Mariell Family
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О ресурсе: Deccoria
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