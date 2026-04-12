Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

Вы узнаете:
- Как часто нужно чистить кондиционер
- Как почистить кондиционер самостоятельно в домашних условиях
Регулярное обслуживание кондиционера — это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Если устройство работает без очистки, внутри скапливаются пыль, бактерии и грибки, что может вызвать неприятный запах и даже проблемы с дыханием.
Главред расскажет, как правильно почистить кондиционер самостоятельно и когда стоит обратиться к специалистам.
Почему важно чистить кондиционер
Фильтры внутреннего блока задерживают большинство загрязнений, но со временем они перестают эффективно работать. Это приводит к перегрузке системы, повышенному энергопотреблению и снижению производительности. Кроме того, грязные фильтры становятся источником аллергенов и микроорганизмов, которые попадают в воздух.
Как часто нужно проводить очистку
- Если кондиционер работает ежедневно, базовую очистку следует проводить ежемесячно.
- При умеренном использовании достаточно раз в 2–3 месяца.
- Раз в год желательно вызывать мастеров для глубокой дезинфекции и проверки внутренних деталей.
Пошаговая очистка в домашних условиях
Перед началом работы обязательно отключите кондиционер от электросети.
- Фильтры. Извлеките их из внутреннего блока. Обычно это легкие пластиковые сетки. Промойте теплой водой с мягким моющим средством. Если загрязнения сильные, замочите в растворе воды с небольшим количеством уксуса. Сушите естественным способом, без салфеток или фена, чтобы не повредить материал.
- Корпус и жалюзи. Протрите влажной тряпкой. При необходимости используйте мягкие антисептические средства. Агрессивные химикаты применять нельзя — они могут повредить пластик.
- Проверка запаха. Если после очистки остался неприятный запах или устройство работает нестабильно, это сигнал о том, что требуется профессиональная диагностика.
Когда стоит обратиться к мастерам
Самостоятельная очистка помогает поддерживать кондиционер в рабочем состоянии, но не заменяет профессионального сервиса. Если устройство шумит, издает запахи или не охлаждает должным образом, требуется глубокая очистка и проверка системы. Мастера используют специальные средства для дезинфекции и могут выявить скрытые неисправности.
Смотрите видео о том, как в домашних условиях почистить кондиционер:
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
