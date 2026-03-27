Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухню

Специалисты рассказали, как восстановить деревянную поверхность после уборки и защитить её от повреждений.

Натуральный способ удаления жира без химии

Вы узнаете:

Как быстро очистить жирные пятна на кухне

Какой раствор из лимона и соли использовать для вертикальных поверхностей

Способы безопасного ухода за ручками плиты и шкафами

Жирные пятна на кухне – проблема, с которой сталкивается почти каждый. Особенно сложно очистить фасады шкафов, ведь большинство хозяек опасаются применять химические средства, которые могут повредить поверхность, пишет House Digest.

Главред решил рассказать о безопасном и эффективном способе удаления жирных загрязнений, который используют профессиональные клинеры.

Большинство хозяек убирают жир со столешницы и плиты сразу, ведь он заметный, тогда как брызги на шкафчиках становятся заметными только при попадании солнечного света.

Со временем эти загрязнения засыхают, образуя липкий налет, который нелегко отмыть. Чтобы не повредить деревянную поверхность или деликатное покрытие, стоит обратиться к проверенным натуральным методам.

Натуральный метод

Эксперты советуют использовать сочетание лимонного сока и соли. Лимонная кислота эффективно расщепляет жир и обладает антибактериальными свойствами, а соль выступает мягким абразивом, способным впитывать загрязнения.

Для вертикальных поверхностей удобнее применять раствор: лимонный сок смешивают с теплой водой, наносят на пятно и протирают тканью с небольшим количеством соли. После очистки все шкафы обязательно вытирают насухо, а деревянную поверхность можно обработать маслом жожоба или льняным маслом для восстановления защитного слоя.

Перед использованием этого метода на видимых участках рекомендуется протестировать его на незаметной части шкафа. Если поверхность не реагирует негативно, способ можно применять без ограничений.

Как и чем вывести пятна от жира

Об источнике: House Digest House Digest — это англоязычный веб-сайт, посвященный темам, связанным с дизайном интерьера, уходом за домом, ремонтом и полезными советами для быта. Платформа предоставляет статьи, идеи, лайфхаки и рекомендации по улучшению жилого пространства. Тематика ресурса охватывает широкий спектр вопросов: от советов по уборке и организации до трендов в интерьерном дизайне и обзоров продуктов.

