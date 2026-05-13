Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 году

Кристина Трохимчук
13 мая 2026, 17:00
Дизайнер раскрыл секреты спортивного стиля 2026 года.
Андре Тан — спортивный стиль
Андре Тан — спортивный стиль / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие спортивные костюмы в моде в 2026 году
  • Почему брюки-буткат снова стали трендом
  • Как носить спортивный стиль дорого и современно

Спортивная одежда давно перестала быть исключительно формой для тренировок. В 2026 году спорт-шик окончательно закрепляется в повседневном гардеробе, а модные спортивные костюмы становятся основой стильных городских образов. Главред собрал главные тренды спортивного стиля 2026 года.

Актуальные спортивные комплекты — хит сезона

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что одним из ключевых трендов станут готовые спортивные комплекты в единой цветовой гамме. Речь идет о сочетании кофт, худи или свитшотов с брюками в тон.

"Сегодня спортивные костюмы уже не просто для тренировок или выноса мусора. Они — основа повседневного гардероба", — объясняет Андре Тан.

Модный спортивный костюм
Модный спортивный костюм / скриншот из видео

Именно такие комплекты формируют современный спортивный стиль. Особенно актуальными будут вещи нейтральных оттенков:

  • молочный;
  • серый;
  • шоколадный;
  • графитовый;
  • бежевый.

По словам дизайнера, важно обращать внимание на крой. Объемные, но структурированные силуэты выглядят значительно дороже и стильнее, чем слишком обтягивающие модели.

Спортивные брюки-буткат возвращаются в моду

Еще один важный тренд — спортивные брюки-буткат. Это модели, которые слегка расклешены к низу и создают более вытянутый силуэт.

"Силуэты с расклешенными брюками придают образу элегантность и делают его очень модным и актуальным", — говорит дизайнер.

Костюм с брюками из бутката
Костюм с брюками-буткат / скрин из видео

Такие модели прекрасно сочетаются даже с базовыми футболками или простыми топами. Они станут идеальной основой для тех, кто думает, как стильно носить спортивный костюм в повседневной жизни. Модели буткат также визуально удлиняют ноги и делают спортивный образ более женственным и утонченным.

Свитшоты с подплечниками — новый уровень спорт-шика

В тренды спортивной одежды 2026 года также входят кофты и свитшоты с акцентными плечами. Андре Тан отмечает, что такие модели выглядят неожиданно элегантно и даже напоминают эстетику высокой моды.

"Такие варианты выглядят очень стильно, даже изысканно, я бы сказал, как Yves Saint Laurent", — говорит дизайнер.

Спортивная кофта с подплечниками
Спортивная кофта с подплечниками / скрин из видео

Свитшоты с подплечниками могут быть:

  • свободного oversize-кроя;
  • структурированными;
  • приталенными;
  • в формате свитшотов или худи.

Именно благодаря акценту на плечах спортивный образ выглядит более собранным и дорогим.

Как носить спортивный стиль в 2026 году

Главный принцип нового сезона — баланс между комфортом и стилем. Андре Тан советует не бояться интегрировать спортивные вещи в повседневные образы и комбинировать их с базовым гардеробом.

Чтобы модный спортивный костюм 2026 года выглядел актуально, стоит:

  • выбирать нейтральные цвета;
  • обращать внимание на качество ткани;
  • избегать слишком обтягивающих фасонов;
  • добавлять структурированные вещи;
  • сочетать спорт-шик с классическими аксессуарами.

Именно такой подход поможет создать стильный и современный образ без эффекта "формы для физкультуры".

Как носить спортивный костюм — советы Андре Тана:

О личности: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

