Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 году

Дизайнер раскрыл секреты спортивного стиля 2026 года.

Андре Тан — спортивный стиль / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие спортивные костюмы в моде в 2026 году

Почему брюки-буткат снова стали трендом

Как носить спортивный стиль дорого и современно

Спортивная одежда давно перестала быть исключительно формой для тренировок. В 2026 году спорт-шик окончательно закрепляется в повседневном гардеробе, а модные спортивные костюмы становятся основой стильных городских образов. Главред собрал главные тренды спортивного стиля 2026 года.

Актуальные спортивные комплекты — хит сезона

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что одним из ключевых трендов станут готовые спортивные комплекты в единой цветовой гамме. Речь идет о сочетании кофт, худи или свитшотов с брюками в тон.

"Сегодня спортивные костюмы уже не просто для тренировок или выноса мусора. Они — основа повседневного гардероба", — объясняет Андре Тан.

Модный спортивный костюм / скриншот из видео

Именно такие комплекты формируют современный спортивный стиль. Особенно актуальными будут вещи нейтральных оттенков:

молочный;

серый;

шоколадный;

графитовый;

бежевый.

По словам дизайнера, важно обращать внимание на крой. Объемные, но структурированные силуэты выглядят значительно дороже и стильнее, чем слишком обтягивающие модели.

Спортивные брюки-буткат возвращаются в моду

Еще один важный тренд — спортивные брюки-буткат. Это модели, которые слегка расклешены к низу и создают более вытянутый силуэт.

"Силуэты с расклешенными брюками придают образу элегантность и делают его очень модным и актуальным", — говорит дизайнер.

Костюм с брюками-буткат / скрин из видео

Такие модели прекрасно сочетаются даже с базовыми футболками или простыми топами. Они станут идеальной основой для тех, кто думает, как стильно носить спортивный костюм в повседневной жизни. Модели буткат также визуально удлиняют ноги и делают спортивный образ более женственным и утонченным.

Свитшоты с подплечниками — новый уровень спорт-шика

В тренды спортивной одежды 2026 года также входят кофты и свитшоты с акцентными плечами. Андре Тан отмечает, что такие модели выглядят неожиданно элегантно и даже напоминают эстетику высокой моды.

"Такие варианты выглядят очень стильно, даже изысканно, я бы сказал, как Yves Saint Laurent", — говорит дизайнер.

Спортивная кофта с подплечниками / скрин из видео

Свитшоты с подплечниками могут быть:

свободного oversize-кроя;

структурированными;

приталенными;

в формате свитшотов или худи.

Именно благодаря акценту на плечах спортивный образ выглядит более собранным и дорогим.

Как носить спортивный стиль в 2026 году

Главный принцип нового сезона — баланс между комфортом и стилем. Андре Тан советует не бояться интегрировать спортивные вещи в повседневные образы и комбинировать их с базовым гардеробом.

Чтобы модный спортивный костюм 2026 года выглядел актуально, стоит:

выбирать нейтральные цвета;

обращать внимание на качество ткани;

избегать слишком обтягивающих фасонов;

добавлять структурированные вещи;

сочетать спорт-шик с классическими аксессуарами.

Именно такой подход поможет создать стильный и современный образ без эффекта "формы для физкультуры".

О личности: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

