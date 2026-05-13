Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 году

Вы узнаете:
- Какие спортивные костюмы в моде в 2026 году
- Почему брюки-буткат снова стали трендом
- Как носить спортивный стиль дорого и современно
Спортивная одежда давно перестала быть исключительно формой для тренировок. В 2026 году спорт-шик окончательно закрепляется в повседневном гардеробе, а модные спортивные костюмы становятся основой стильных городских образов. Главред собрал главные тренды спортивного стиля 2026 года.
Актуальные спортивные комплекты — хит сезона
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что одним из ключевых трендов станут готовые спортивные комплекты в единой цветовой гамме. Речь идет о сочетании кофт, худи или свитшотов с брюками в тон.
"Сегодня спортивные костюмы уже не просто для тренировок или выноса мусора. Они — основа повседневного гардероба", — объясняет Андре Тан.
Именно такие комплекты формируют современный спортивный стиль. Особенно актуальными будут вещи нейтральных оттенков:
- молочный;
- серый;
- шоколадный;
- графитовый;
- бежевый.
По словам дизайнера, важно обращать внимание на крой. Объемные, но структурированные силуэты выглядят значительно дороже и стильнее, чем слишком обтягивающие модели.
Спортивные брюки-буткат возвращаются в моду
Еще один важный тренд — спортивные брюки-буткат. Это модели, которые слегка расклешены к низу и создают более вытянутый силуэт.
"Силуэты с расклешенными брюками придают образу элегантность и делают его очень модным и актуальным", — говорит дизайнер.
Такие модели прекрасно сочетаются даже с базовыми футболками или простыми топами. Они станут идеальной основой для тех, кто думает, как стильно носить спортивный костюм в повседневной жизни. Модели буткат также визуально удлиняют ноги и делают спортивный образ более женственным и утонченным.
Свитшоты с подплечниками — новый уровень спорт-шика
В тренды спортивной одежды 2026 года также входят кофты и свитшоты с акцентными плечами. Андре Тан отмечает, что такие модели выглядят неожиданно элегантно и даже напоминают эстетику высокой моды.
"Такие варианты выглядят очень стильно, даже изысканно, я бы сказал, как Yves Saint Laurent", — говорит дизайнер.
Свитшоты с подплечниками могут быть:
- свободного oversize-кроя;
- структурированными;
- приталенными;
- в формате свитшотов или худи.
Именно благодаря акценту на плечах спортивный образ выглядит более собранным и дорогим.
Как носить спортивный стиль в 2026 году
Главный принцип нового сезона — баланс между комфортом и стилем. Андре Тан советует не бояться интегрировать спортивные вещи в повседневные образы и комбинировать их с базовым гардеробом.
Чтобы модный спортивный костюм 2026 года выглядел актуально, стоит:
- выбирать нейтральные цвета;
- обращать внимание на качество ткани;
- избегать слишком обтягивающих фасонов;
- добавлять структурированные вещи;
- сочетать спорт-шик с классическими аксессуарами.
Именно такой подход поможет создать стильный и современный образ без эффекта "формы для физкультуры".
Как носить спортивный костюм — советы Андре Тана:
Вас может заинтересовать:
- Как выбрать цвет сумки: 5 самых трендовых сочетаний, которые сделают образ дорогим
- Выглядеть дорого за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы
- Уменьшают рост и добавляют килограммы: стилистка назвала опасные вещи в гардеробе
О личности: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред