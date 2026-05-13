Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

Визит президента США в Китай напрямую связан с Украиной - страну включили в большую сделку.

Трамп, вероятно, готовит большую сделку с Си Цзиньпином

Одной из ключевых тем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина может стать Украина. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его словам, визит Трампа в Китай напрямую связан с Украиной. Современная мировая политика больше не рассматривает отдельные конфликты изолированно. Украина, Иран, Тайвань, Россия и ситуация на Ближнем Востоке уже стали частью одного большого геополитического пакета.

"От того, как будет развиваться ситуация в Украине, Иране и вокруг других кризисных точек, во многом зависит, каким будет мировой порядок на ближайшие 15-20 лет", - объяснил политолог.

По мнению Небоженко, во время переговоров Трамп и Си могут обсуждать не только войну РФ против Украины, но и Ормузский пролив, Иран, Северную Корею и глобальную архитектуру безопасности.

"Это необычная и очень сложная ситуация", — подчеркнул он.

Небоженко считает, что Трамп пытается действовать в логике "большой сделки", где разные международные кризисы могут стать частью одного переговорного процесса. Нынешний глава Белого дома любит договариваться через обмен уступками.

"Великие державы сейчас ищут не формулу войны, а формулу мира. Но речь идет не о простой сделке, а о возможной системе договоренностей, где будет прописано, что получает Украина, что получает Россия, а что — Иран и другие участники. Проблема в том, что составить такой рамочный документ только по Украине невозможно: Украина отдельно уже не рассматривается", - объяснил политолог.

При этом эксперт не ожидает, что встреча Трампа и Си приведет к прорывным решениям по Украине.

"Китай не захочет брать на себя ответственность и открыто давить на Путина, а у Трампа сейчас не так много возможностей, чтобы давить на Украину", — заявил Небоженко.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты стратегически заинтересованы в Украине независимо от того, кто находится в Белом доме.

"Без Украины США не могут эффективно влиять ни на Европу, ни на Россию", — отметил Небоженко.

По прогнозу политолога, говорить о полноценном окончании войны и большом мирном соглашении в ближайшие годы не приходится. Возможно лишь заключение перемирия.

Небоженко добавил, что перемирие и мир — это разные вещи.

"Мир — это большое соглашение, где все детально прописано (...) А перемирие — это ситуация, когда стороны фактически говорят: "Мы устали, у нас не получается, давайте сделаем паузу до следующего конфликта". Поэтому о полноценном мире пока думать рано. Но перемирие возможно — и дай Бог, чтобы оно наступило как можно раньше, потому что каждый день гибнут украинские солдаты и офицеры", - резюмировал эксперт.​

Как писал Главред, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай 13-15 мая.

Официальное подтверждение со стороны Пекина поступило утром 11 мая. Ранее Белый дом сообщал, что открытая церемония и переговоры состоятся в четверг, а визит завершится в пятницу.

По данным СМИ, среди ключевых тем переговоров — ситуация вокруг Ирана, закупка Китаем иранской нефти и торговые отношения между странами.

Отмечается, что Трамп может оказывать давление на Китай по закупке иранской нефти и поставке товаров двойного назначения в Тегеран. В Пекине, в свою очередь, отказываются признавать американские "односторонние" санкции против иранского нефтяного сектора.

Кроме иранского вопроса, стороны могут обсудить поддержку Китаем России, торговые споры и поставки редкоземельных металлов, критически важных для американской технологической промышленности.

Как ожидается, вопрос Тайваня не претерпит изменений — США не планируют пересматривать свою позицию.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

9 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, как только удастся урегулировать все условия относительно возможного мирного соглашения. Глава Кремля также отметил, что война "идет к завершению".

По его словам, он готов к переговорам о новых соглашениях в сфере безопасности для Европы и о том, что его предпочтительным партнером по переговорам был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

10 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия снова нарушила перемирие. С начала суток оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны.

Тем временем Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой к странам ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига.

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

