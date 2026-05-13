Взрывы в Харькове: после налета дронов загорелся объект инфраструктуры

Кратко:
- РФ атаковала Харьков дронами в ночь на 13 мая
- В Холодногорском районе горит объект инфраструктуры
- В Шевченковском районе обломки БпЛА упали на дорогу
В ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Было зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холодногорскому районам. Детали раскрыл мэр города Игорь Терехов.
По уточненной информации Ситуационного центра, в Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры - на месте попадания пожар. На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.
РФ готовит массированный удар по Украине - что известно
Как писал Главред, 12 мая мониторинговый канал ЄРадар сообщил, что оккупанты осуществляют передислокацию бортов стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России.
Таким образом, армия РФ завершает подготовку к нанесению массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. Атака планируется в ближайшие несколько суток.
"Цели – без изменений. Западные и центральные части Украины", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что украинская разведка совместно с международными партнерами фиксирует признаки возможной подготовки России к очередной массированной атаке. По его словам, одним из ключевых индикаторов является повышенная активность российской авиации на аэродромах базирования, в частности передислокация тактической авиации и оснащение самолетов вооружением.
Игнат подчеркнул, что точное время возможного удара спрогнозировать невозможно.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что РФ может готовить новую волну массированных ударов по Украине. Враг в течение последней недели накапливал ракеты и дроны.
"Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект", — отметил эксперт в интервью Главреду.
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
