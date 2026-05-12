Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

В результате российского обстрела Кривого Рога произошло попадание в жилой дом, погибли два человека, среди пострадавших — девятимесячный ребенок.

https://glavred.info/war/rossiya-udarila-po-zhilomu-domu-v-krivom-roge-est-pogibshie-i-ranenye-chto-izvestno-10764149.html Ссылка скопирована

Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

О чем идет речь в материале:

Россия нанесла удар "Шахедом" по жилому дому в Кривом Роге

В результате атаки погибли мужчина и женщина, есть раненые

Девятимесячный ребенок получил тяжелое ранение и госпитализирован

Вечером 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.

"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начата аварийно-спасательная операция", — заявил он. видео дня

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российского ударного БПЛА типа "Шахед" в направлении Кривого Рога.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа позже уточнил, что в результате атаки два человека погибли.

"Возник пожар. Последствия уточняются", — сообщил он.

Александр Вилкул указал, что погибшим мужчине и женщине было 43 и 65 лет соответственно.

"Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку — на скорой уже эвакуировали в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Пожар уже потушен, идет ликвидация последствий", — добавил он.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 мая страна-агрессор Россия, вероятно, может нанести новый комбинированный массированный удар по территории Украины. О такой угрозе сообщают мониторинговые каналы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что после завершения так называемого перемирия РФ может готовить очередную волну масштабных атак, ведь в течение последней недели российские войска накапливали ракеты и беспилотники.

В ночь на 12 мая Россия уже осуществила массированную атаку дронами по Украине. В Киеве объявили воздушную тревогу, раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны. Также вражеские беспилотники фиксировали в направлении нескольких областей страны.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред