Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

О чем идет речь в материале:
- Россия нанесла удар "Шахедом" по жилому дому в Кривом Роге
- В результате атаки погибли мужчина и женщина, есть раненые
- Девятимесячный ребенок получил тяжелое ранение и госпитализирован
Вечером 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.
"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начата аварийно-спасательная операция", — заявил он.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российского ударного БПЛА типа "Шахед" в направлении Кривого Рога.
Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа позже уточнил, что в результате атаки два человека погибли.
"Возник пожар. Последствия уточняются", — сообщил он.
Александр Вилкул указал, что погибшим мужчине и женщине было 43 и 65 лет соответственно.
"Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку — на скорой уже эвакуировали в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Пожар уже потушен, идет ликвидация последствий", — добавил он.
Удары по Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 мая страна-агрессор Россия, вероятно, может нанести новый комбинированный массированный удар по территории Украины. О такой угрозе сообщают мониторинговые каналы.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что после завершения так называемого перемирия РФ может готовить очередную волну масштабных атак, ведь в течение последней недели российские войска накапливали ракеты и беспилотники.
В ночь на 12 мая Россия уже осуществила массированную атаку дронами по Украине. В Киеве объявили воздушную тревогу, раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны. Также вражеские беспилотники фиксировали в направлении нескольких областей страны.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
