В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

За несколько дней цены на ягоду упали на 40–80 грн.

Клубника резко подешевела

Главное:

Украинская клубника подешевела до 180-220 грн/кг

За четыре дня цены на ягоду упали на 40-80 грн

В Киеве черешня стоит 180 грн/кг, во Львове — до 250 грн

В Украине почти на треть подешевела отечественная клубника. Средняя стоимость ягоды составляет в среднем 200 грн за килограмм. Об этом свидетельствуют данные Столичного рынка.

По состоянию на 12 мая цены на украинскую клубнику на крупнейшем оптовом рынке столицы зафиксировались в диапазоне 180-220 грн/кг. Для сравнения, еще в конце прошлой рабочей недели (8 мая) средняя стоимость держалась на отметке 260 грн/кг. Таким образом, всего за четыре дня ягода стала доступнее на 40-80 гривен.

В зависимости от сорта и внешнего вида ягоды цены на клубнику различаются. В частности, сорт Альба продают по 200-220 грн/кг, Азия — по 190-205 грн/кг, а Румба — от 180 до 270 грн/кг.

На рынке отмечают, что стоимость зависит от размера и привлекательности ягод. В то же время продавцы замечают, что чем выше цена, тем ниже спрос среди покупателей.

Какова стоимость первой черешни

Также на рынке появилась первая закарпатская черешня. Сейчас ее стоимость достаточно конкурентоспособна и составляет около 180 грн/кг.

В то же время на львовском рынке "Шувар" закарпатская черешня стоит дороже. По словам блогерши Марьяны, которая занимается обзором цен на рынках и в супермаркетах Львова, черешня продается по 250 грн/кг.

Какова стоимость клубники в Польше

Несмотря на то, что на прилавках Польши становится все больше ягод, цены на них остаются на достаточно высоком уровне, сообщил профильный ресурс SadyOgrody.pl.

Затяжные заморозки в конце апреля и начале мая заставили польских садоводов тратить значительные ресурсы на защиту будущего урожая. Расходы на обогрев и специальное покрытие для теплиц напрямую повлияли на себестоимость продукции.

Тепличная клубника продается в диапазоне 30-35 злотых/кг (около $7,50–8,75). В начале мая цены стартовали с отметки 37 злотых/кг и пока удерживаются на этом высоком уровне. Импортная ягода существенно дешевле — 21-27 злотых/кг.

Как сообщал Главред, в Украине из-за новой волны майских заморозков могут резко вырасти цены на фрукты. Как заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, холодная погода может уничтожить до половины урожая ранних культур.

Также в Украине прогнозируют ускорение продовольственной инфляции и рост цен на основные продукты из-за подорожания топлива и энергоресурсов. Инфляция может превысить 10%.

Кроме того, за неделю цены на прошлогоднюю белокочанную капусту выросли в среднем на 75%. Сейчас овощ продают по 8-15 грн за килограмм.

Об источнике: Столичный рынок Столичный рынок — один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалии. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.

