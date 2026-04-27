Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

Главное:
- Цены на клубнику в супермаркетах снизились
- Клубника в Украине стоит менее 300 гривен за килограмм
В Украине начался сезон продажи клубники. Популярная ягода по сравнению со среднемесячными показателями за март теперь стоит примерно на 41% дешевле.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Килограмм сезонной ягоды в украинских супермаркетах по состоянию на сегодня, 27 апреля, стоит почти на 190 гривен меньше, чем в прошлом месяце.
Цена на популярную ягоду составляет 271,40 гривны за килограмм против 460,65 гривны в марте. Отметим, что сегодняшняя цена ниже прошлогодней в аналогичный период года.
В апреле 2025 года клубника стоила в среднем 299 гривен за килограмм. Среднемесячная цена за апрель текущего года держится на уровне 276,49 гривен.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что ранняя капуста в Украине поступает в продажу по 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.
Ранее сообщалось, что на внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину.
Недавно в Украине было зафиксировано заметное снижение цен на тепличные помидоры. Главная причина — рост предложения местной продукции. С началом сезона украинские теплицы начали активнее поставлять овощи, тогда как спрос остается сдержанным.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
