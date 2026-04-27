Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

Всего за месяц цена на ягоду упала более чем на 150 гривен за килограмм.

Украинские супермаркеты переписали цены на клубнику

Цены на клубнику в супермаркетах снизились

Клубника в Украине стоит менее 300 гривен за килограмм

В Украине начался сезон продажи клубники. Популярная ягода по сравнению со среднемесячными показателями за март теперь стоит примерно на 41% дешевле.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Килограмм сезонной ягоды в украинских супермаркетах по состоянию на сегодня, 27 апреля, стоит почти на 190 гривен меньше, чем в прошлом месяце.

Цена на популярную ягоду составляет 271,40 гривны за килограмм против 460,65 гривны в марте. Отметим, что сегодняшняя цена ниже прошлогодней в аналогичный период года.

В апреле 2025 года клубника стоила в среднем 299 гривен за килограмм. Среднемесячная цена за апрель текущего года держится на уровне 276,49 гривен.

Напомним, Главред писал, что ранняя капуста в Украине поступает в продажу по 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что на внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину.

Недавно в Украине было зафиксировано заметное снижение цен на тепличные помидоры. Главная причина — рост предложения местной продукции. С началом сезона украинские теплицы начали активнее поставлять овощи, тогда как спрос остается сдержанным.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

