Умеющая ходить по суше рыба с огромной пастью напугала целый город

Опасная рыба с острыми зубами и способностью жить вне воды впервые замечена в одном из озер в США. Специалисты оценивают угрозу.

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Необычную рыбу обнаружили в пруду / Коллаж Главред, фото: The Washington Post, Department of Environmental Conservation

Вы узнаете:

Почему рыбу называют "франкенштейном"

Как хищник, способный ходить по суше, оказался в другой стране

Чем необычная находка напугала экологов

Власти штата Нью-Йорк (США) бьют тревогу после необычной находки на Лонг-Айленде. В округе Саффолк рыбак впервые поймал северного змееголова, который является инвазивным хищником. Его часто называют "рыбой-франкенштейном" из-за его устрашающего внешнего вида, острых зубов и способности выживать вне воды.

Необычную рыбу обнаружили в пруду Лили-Понд. По данным Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, этот вид представляет серьезную угрозу для местных экосистем. Об этом пишет New York Post.

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Хищник, который может жить вне воды

Северный змееголов может перемещаться по суше на короткие расстояния, долго обходиться без воды и поедает практически любую добычу, которая помещается в его пасть.

Специалисты отмечают, что этот хищник родом из Азии / Фото: Department of Environmental Conservation

Специалисты отмечают, что этот хищник родом из Азии. Вероятнее всего, он попал в местные водоемы через аквариумную торговлю или в результате незаконного выпуска рыбы в природу. Из-за отсутствия естественных врагов змееголов способен быстро распространяться и вытеснять местные виды.

Почему власти считают находку опасной

По словам представителей природоохранного ведомства, северный змееголов может нанести серьезный ущерб водным экосистемам региона. Именно поэтому законодательство Нью-Йорка требует от рыбаков уничтожать пойманных особей и немедленно сообщать о находке государственным службам.

Северный змееголов может нанести серьезный ущерб водным экосистемам / Фото: Department of Environmental Conservation

Сейчас специалисты пытаются выяснить, является ли обнаруженная рыба единичным случаем или в водоемах уже существует устойчивая популяция. Для этого проводятся масштабные обследования ближайших озер и прудов.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также сообщалось о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.

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Об источнике: New York Post New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

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