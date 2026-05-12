Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

Константин Пономарев
12 мая 2026, 14:40
Юный рыбак из США вытащил огромного плоскоголового сома, который едва не стал новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.
Мальчик буквально вложил весь свой вес в борьбу с рыбой, но сом был слишком мощным
Мальчик буквально вложил весь свой вес в борьбу с рыбой, но сом был слишком мощным / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life

На одном из озер Техаса (США) 11-летний рыбак оказался в центре необычной истории после схватки с огромным плоскоголовым сомом весом почти 33 килограмма. Улов едва не стал новым молодежным рекордом штата, однако для победы не хватило одного важного условия.

Инцидент произошел утром на озере Тайлер в северо-восточной части Техаса. Юный Такер Сепоу отправился на рыбалку вместе с отцом Аароном и профессиональным гидом Уильямом Оливером, который специализируется на ловле крупных сомов. Об этом пишет Outdoor Life.

Сом оказался сильнее мальчика

Около восьми утра на удочку Такера клюнула огромная рыба. Мальчик начал самостоятельно бороться с сомом, используя тяжелое кастомное удилище для крупной рыбы. Однако спустя примерно минуту стало ясно, что удерживать добычу ему крайне сложно.

По словам гида Уильяма Оливера, мальчик буквально вложил весь свой вес в борьбу с рыбой, но сом оказался слишком мощным. В какой-то момент Такеру пришлось позвать на помощь отца, иначе он рисковал либо потерять удочку, либо оказаться под водой.

Взрослые помогли мальчику подтянуть рыбу к лодке и поднять ее на борт / Фото: Outdoor Life

В итоге взрослые помогли подтянуть рыбу к лодке и поднять ее на борт.

Чего не хватило для рекорда

После взвешивания оказалось, что плоскоголовый сом весит 72 фунта (около 32,6 килограмма). Это больше действующего молодежного рекорда Техаса, установленного в 2010 году, когда была поймана рыба весом 70 фунтов.

Однако рекорд официально не засчитали. По правилам, во время рекордного улова к удочке может прикасаться только один рыболов. Так как Такеру помогали отец и гид, достижение не смогло попасть в книгу рекордов.

Гид Уильям Оливер рассказал, что специализируется на изучении поведения крупных сомов. После поимки рыбу пометили специальной меткой и отпустили обратно в озеро.

Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.

Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.

