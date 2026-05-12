Оккупированные города могут исчезнуть с карты: Жданов раскрыл жуткий план РФ

Руслана Заклинская
12 мая 2026, 12:13
Военный эксперт отметил, что восстановление городов возможно только при наличии крупных инвестиций, которых в РФ не хватает.
Россия не планирует восстанавливать большинство разрушенных украинских городов

Ключевые тезисы Жданова:

  • РФ не будет восстанавливать большинство разрушенных украинских городов
  • Часть территорий могут просто сравнять с землей
  • Восстановить жизнь в городах смогут только крупные внешние инвесторы

Россия не собирается восстанавливать большинство захваченных городов Украины, которые она превратила в руины. Значительную часть населенных пунктов могут просто сравнять с землей и превратить в "могильники". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Россия не сможет просто бросить разрушенные города в том виде, в каком они есть. Ведь в руинах неизбежно появятся бездомные. Там появятся анклавы людей, которые будут уединяться, в частности, чтобы скрыться от местных властей. Поэтому разрушенные города придется сносить и превращать в могильники, что-то придется вывозить, что-то закапывать, то есть сравнивать с землей и облагораживать эту территорию либо под сельхозугодья, либо для других целей", - пояснил эксперт.

По мнению эксперта, судьба Попасной, которую Россия еще в 2022 году признала нецелесообразной для восстановления, ждет огромное количество населенных пунктов. По оценкам Жданова, количество разрушенных до основания городов на оккупированных территориях достигнет 80%.

Возвращение жизни на оккупированные земли, как отметил Жданов, возможно лишь при наличии огромных капиталовложений. Однако внутренних ресурсов РФ на это вряд ли хватит.

"Судя по тому, как Путин поставил задачу на недавней коллегии – "Деньги – в общий фонд!", тех, кто не сдаст много, разорят до нуля, не разбираясь, кто там Сечин, Дерипаска или кто-то еще. Имперская машина будет просто выжимать деньги из российских олигархов, как сок из яблока", - сказал эксперт.

По его словам, реально вернуть жизнь в эти города сможет только крупный внешний инвестор, например, США или Китай.

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные города - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия не сможет восстанавливать разрушенные украинские города из-за нехватки финансовых ресурсов и масштабных затрат. По его словам, даже при наличии желания у РФ нет достаточного бюджета.

Эксперт предполагает, что максимум, на что может пойти Россия, — это создание пропагандистских "потемкинских деревень" и имитация восстановления, которое также станет источником коррупции и хищений бюджетных средств. Коваленко подчеркивает, что реального восстановления оккупированных городов не будет, а сами населенные пункты рискуют превратиться в "города-призраки" к моменту их освобождения.

Как сообщал Главред, РФ перебросила 90-ю танковую дивизию на Покровское направление, где пытается накопить силы и прорвать оборону ВСУ в районе Гришиного. Оккупанты также используют Мирноград в качестве логистического узла для дальнейшего продвижения.

Также пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко рассказала, что российские оккупационные войска могут активизировать штурмовые действия на Краматорском направлении, поскольку намерены выйти на окраины Краматорска до конца мая. По ее словам, пока активность противника на этом участке фронта остается низкой, однако фиксируется накопление техники и усиление подразделений.

Кроме того, ситуация на фронте остается напряженной, а в Донецкой области возможно обострение в районе Доброполья. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что российские войска используют "мясорубные" штурмы и пытаются продвигаться с флангов в направлении Родинского,

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

