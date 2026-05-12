Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

Анна Косик
12 мая 2026, 12:39
Работники некоторых предприятий останутся забронированными.
военный билет, коммунальщики
Работники предприятий, от которых зависит устойчивость Украины, будут забронированы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказала Шуляк:

  • Слухи о полной отмене бронирований не соответствуют действительности
  • Работники критически важных предприятий и коммунальщики сохранят бронь

В Украине недавно появились слухи об отмене всех бронирований. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявила председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

По ее словам, бронирования останутся не только для работников промышленного комплекса, но и критически важных предприятий. К ним относятся и коммунальные предприятия.

Сейчас в Украине продолжается подготовка к новому отопительному сезону, поэтому работники коммунальной сферы крайне важны для стабильности и более легкого переживания зимы.

"У нас впереди очень много работ, связанных, например, с работой тех же коммунальных служб. Очень много работ, связанных с подготовкой страны к новому отопительному сезону... Поэтому точно большое количество людей, которые сейчас были забронированы и работают, так и будут продолжать работать", — подчеркнула депутат.

Могут ли в Украине снизить мобилизационный возраст

Главред писал, что, по словам нардепа Руслана Горбенко, в Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако ситуация может со временем измениться.

В случае обострения ситуации и возможной масштабной мобилизации со стороны России подход может быть пересмотрен. В таком случае будут работать все ветви власти для обсуждения того, что нужно делать и как к этому подготовиться.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.

Ранее сообщалось, что в Украине могут рассмотреть законодательные изменения, которые помогут территориальным центрам комплектования и социальной поддержки эффективнее разыскивать военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации.

Накануне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне.

О личности: Елена Шуляк

Елена Шуляк — украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

