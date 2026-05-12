Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

Что сказала Шуляк:
- Слухи о полной отмене бронирований не соответствуют действительности
- Работники критически важных предприятий и коммунальщики сохранят бронь
В Украине недавно появились слухи об отмене всех бронирований. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявила председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.
По ее словам, бронирования останутся не только для работников промышленного комплекса, но и критически важных предприятий. К ним относятся и коммунальные предприятия.
Сейчас в Украине продолжается подготовка к новому отопительному сезону, поэтому работники коммунальной сферы крайне важны для стабильности и более легкого переживания зимы.
"У нас впереди очень много работ, связанных, например, с работой тех же коммунальных служб. Очень много работ, связанных с подготовкой страны к новому отопительному сезону... Поэтому точно большое количество людей, которые сейчас были забронированы и работают, так и будут продолжать работать", — подчеркнула депутат.
Могут ли в Украине снизить мобилизационный возраст
Главред писал, что, по словам нардепа Руслана Горбенко, в Верховной Раде пока не планируют снижать мобилизационный возраст, однако ситуация может со временем измениться.
В случае обострения ситуации и возможной масштабной мобилизации со стороны России подход может быть пересмотрен. В таком случае будут работать все ветви власти для обсуждения того, что нужно делать и как к этому подготовиться.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.
Ранее сообщалось, что в Украине могут рассмотреть законодательные изменения, которые помогут территориальным центрам комплектования и социальной поддержки эффективнее разыскивать военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации.
Накануне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию "умной" мобилизации, которая должна помочь стране выстоять в длительной войне.
Читайте также:
- "Мы будем действовать зеркально": Зеленский пригрозил России из-за атаки
- Похолодание надвигается на Украину: где будет +11 и пойдут дожди
- Евровидение 2026: кому букмекеры пророчат победу и когда они ошибались
О личности: Елена Шуляк
Елена Шуляк — украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред