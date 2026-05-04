Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

Руслан Иваненко
4 мая 2026, 20:05
Минобороны совершенствует систему "Резерв+" для обновления данных без посещения ТЦК.
Врачам ВВК планируют предоставить доступ к цифровым медицинским картам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

  • МО работает над исправлением ошибок ВВК
  • Продолжается цифровизация системы воинского учета
  • Данные объединят через "Оберег" и "Резерв+"

Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, возникавшие во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос Hromadske.

В Минобороны отмечают, что система военно-медицинской экспертизы постепенно реформируется: продолжается ее цифровизация, а также пересмотр и оптимизация процедур медицинских осмотров.

"В настоящее время ведется активная работа по анализу ошибок и недоразумений, которые имели место во время проведения медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, и разработке системного решения, которое позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", — заявили в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что ВВК определяет только годность к военной службе, а потому осмотр может проводиться на базовом уровне при отсутствии жалоб или подтвержденных медицинских документов. В то же время решение комиссии можно обжаловать в досудебном порядке, если оно не соответствует реальному состоянию здоровья.

Также в Минобороны сообщили о ряде запланированных изменений, направленных на совершенствование системы отбора, медицинского контроля и подготовки мобилизационного ресурса. В частности, речь идет об улучшении обмена данными между системой "Оберег", базами Нацполиции и Госпогранслужбы.

Отдельно планируется полноценный запуск электронного кабинета в приложении "Резерв+", что позволит гражданам обновлять свои персональные данные, в частности адрес проживания и контактную информацию, без посещения ТЦК.

Кроме того, Минобороны работает над предоставлением врачам ВВК доступа к цифровым медицинским данным пациентов из гражданских медучреждений. Это, по замыслу, должно сделать оценку состояния здоровья более объективной и уменьшить количество ошибочных решений.

Изменения в подходах к мобилизации

Также предполагается переход к более адресному подходу в мобилизационных мероприятиях — с приоритетом привлечения специалистов, отвечающих потребностям конкретных подразделений Сил обороны.

В системе "Оберіг" планируется отображать дополнительные данные о военнообязанных, в частности гражданскую профессию, уровень образования и состояние здоровья. Кроме того, Минобороны работает над совершенствованием взаимодействия между ТЦК, Нацполицией и военным командованием.

"Это необходимо для внедрения системы целевого оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и снизит социальную напряженность", — подчеркнули в Минобороны.

Будет ли эффективным снижение мобилизационного возраста в Украине — мнение эксперта

Военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что снижение мобилизационного возраста в Украине потенциально может дать эффект, однако такое решение требует крайне взвешенного подхода.

По его словам, решающим фактором в этом вопросе является не столько возраст мобилизованных, сколько уровень их подготовки и качество управления подразделениями. Эксперт отмечает, что без надлежащей подготовки и эффективного командования подобные шаги могут привести к неоправданным потерям среди личного состава.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Украине могут изменить подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовать забронированных сотрудников предприятий. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live.

Кроме того, 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Также в рамках реформирования системы в Украине планируют провести глобальную проверку всех бронирований мужчин. Об этом изданию Телеграф сообщил нардеп Юрий Здебский.

Об источнике: Громадське / hromadske

Hromadske — некоммерческая организация, созданная 22 ноября 2013 года украинскими журналистами. Приобрела популярность благодаря трансляциям событий Революции достоинства. "Hromadske" зарегистрировано как общественная организация, не имеет владельцев и является независимой в редакционной деятельности.

мобилизация война в Украине Минобороны Украины новости Украины Резерв+
Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

