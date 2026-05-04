Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

Дарья Пшеничник
4 мая 2026, 16:21
Ким Чен Ын также назвал молодежь основной силой для выполнения задач Трудовой партии.
войска КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын призвал северокорейскую молодежь готовиться к участию в войне в Украине на стороне РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Ким Чен Ын агитирует молодежь в поддержку войны РФ против Украины
  • Пхеньян усиливает идеологический контроль

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вновь поставил молодежь в центр государственной пропаганды, назвав ее ключевой силой для выполнения решений Трудовой партии и поддержки российской войны против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время встречи с делегатами съезда Молодежной лиги в Пхеньяне Ким заявил, что молодые граждане должны стать "авангардом" в продвижении государственных целей. По данным агентства, власти усиливают идеологическое давление и мобилизационные кампании, в частности в контексте военного сотрудничества с Россией.

Массовые мероприятия и новые месседжи режима

Пятилетний съезд Социалистической патриотической лиги молодежи завершился масштабными маршами, факельными парадами и торжествами в столице. Организация охватывает граждан в возрасте примерно от 14 до 30 лет и традиционно используется властями как инструмент мобилизации.

Ким Чен Ын призвал к "более жесткой организации" и безусловной идеологической дисциплине, подчеркнув, что молодежь должна играть ведущую роль в выполнении партийных задач.

Прямая привязка к войне в Украине

В письме, опубликованном правящей партией в конце прошлой недели, лояльность молодежи впервые открыто связали с участием Пхеньяна в войне России против Украины. В документе говорится, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, "превратились в бомбы и пламя", якобы защищая честь страны.

Аналитики, на которых ссылается Reuters, отмечают, что такие заявления свидетельствуют о дальнейшем усилении военной риторики и стремлении режима использовать молодежь в качестве ресурса для внешнеполитических целей Кремля.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Роль КНДР в войне в Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, еще в ноябре около 10 тысяч военных из Северной Кореи находились вблизи российско-украинской границы. Они якобы выполняли охранные задачи.

По оценкам разведки Южной Кореи, среди 10 тысяч военных более 1000 составляют инженеры, которые были привлечены к работам по разминированию приграничных территорий.

Напомним, после двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, зафиксировавшие движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Также известно, что Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Reuters

Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Северная Корея Ким Чен Ын война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:21Мир
Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

16:08Экономика
25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Последние новости

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

Реклама
14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

Реклама
12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

08:30

"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

08:10

Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФмнение

Реклама
08:08

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:12

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

06:13

Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

05:55

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

05:17

Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

04:41

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

03:33

Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

02:19

Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

02:15

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять