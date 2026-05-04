Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

Ким Чен Ын также назвал молодежь основной силой для выполнения задач Трудовой партии.

https://glavred.info/world/kim-chen-yn-prizval-molodezh-podderzhat-voynu-v-ukraine-na-storone-rf-reuters-10761908.html Ссылка скопирована

Ким Чен Ын призвал северокорейскую молодежь готовиться к участию в войне в Украине на стороне РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Главное из новости:

видео дня

Ким Чен Ын агитирует молодежь в поддержку войны РФ против Украины

Пхеньян усиливает идеологический контроль

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вновь поставил молодежь в центр государственной пропаганды, назвав ее ключевой силой для выполнения решений Трудовой партии и поддержки российской войны против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время встречи с делегатами съезда Молодежной лиги в Пхеньяне Ким заявил, что молодые граждане должны стать "авангардом" в продвижении государственных целей. По данным агентства, власти усиливают идеологическое давление и мобилизационные кампании, в частности в контексте военного сотрудничества с Россией.

Массовые мероприятия и новые месседжи режима

Пятилетний съезд Социалистической патриотической лиги молодежи завершился масштабными маршами, факельными парадами и торжествами в столице. Организация охватывает граждан в возрасте примерно от 14 до 30 лет и традиционно используется властями как инструмент мобилизации.

Ким Чен Ын призвал к "более жесткой организации" и безусловной идеологической дисциплине, подчеркнув, что молодежь должна играть ведущую роль в выполнении партийных задач.

Прямая привязка к войне в Украине

В письме, опубликованном правящей партией в конце прошлой недели, лояльность молодежи впервые открыто связали с участием Пхеньяна в войне России против Украины. В документе говорится, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, "превратились в бомбы и пламя", якобы защищая честь страны.

Аналитики, на которых ссылается Reuters, отмечают, что такие заявления свидетельствуют о дальнейшем усилении военной риторики и стремлении режима использовать молодежь в качестве ресурса для внешнеполитических целей Кремля.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Роль КНДР в войне в Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, еще в ноябре около 10 тысяч военных из Северной Кореи находились вблизи российско-украинской границы. Они якобы выполняли охранные задачи.

По оценкам разведки Южной Кореи, среди 10 тысяч военных более 1000 составляют инженеры, которые были привлечены к работам по разминированию приграничных территорий.

Напомним, после двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, зафиксировавшие движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Также известно, что Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред