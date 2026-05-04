Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

Главное из новости:
- Ким Чен Ын агитирует молодежь в поддержку войны РФ против Украины
- Пхеньян усиливает идеологический контроль
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вновь поставил молодежь в центр государственной пропаганды, назвав ее ключевой силой для выполнения решений Трудовой партии и поддержки российской войны против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
Во время встречи с делегатами съезда Молодежной лиги в Пхеньяне Ким заявил, что молодые граждане должны стать "авангардом" в продвижении государственных целей. По данным агентства, власти усиливают идеологическое давление и мобилизационные кампании, в частности в контексте военного сотрудничества с Россией.
Массовые мероприятия и новые месседжи режима
Пятилетний съезд Социалистической патриотической лиги молодежи завершился масштабными маршами, факельными парадами и торжествами в столице. Организация охватывает граждан в возрасте примерно от 14 до 30 лет и традиционно используется властями как инструмент мобилизации.
Ким Чен Ын призвал к "более жесткой организации" и безусловной идеологической дисциплине, подчеркнув, что молодежь должна играть ведущую роль в выполнении партийных задач.
Прямая привязка к войне в Украине
В письме, опубликованном правящей партией в конце прошлой недели, лояльность молодежи впервые открыто связали с участием Пхеньяна в войне России против Украины. В документе говорится, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, "превратились в бомбы и пламя", якобы защищая честь страны.
Аналитики, на которых ссылается Reuters, отмечают, что такие заявления свидетельствуют о дальнейшем усилении военной риторики и стремлении режима использовать молодежь в качестве ресурса для внешнеполитических целей Кремля.
Роль КНДР в войне в Украине — новости по теме
Как сообщал Главред, еще в ноябре около 10 тысяч военных из Северной Кореи находились вблизи российско-украинской границы. Они якобы выполняли охранные задачи.
По оценкам разведки Южной Кореи, среди 10 тысяч военных более 1000 составляют инженеры, которые были привлечены к работам по разминированию приграничных территорий.
Напомним, после двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, зафиксировавшие движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.
Также известно, что Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.
Вас может заинтересовать:
- "Может произойти что-то важное": Politico узнала, что Европа ожидает нападения РФ
- США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках безопасности
- Путин сидит в бункере и боится удара от самого преданного силовика: СМИ узнали подробности
Об источнике: Reuters
Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред