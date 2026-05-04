Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидоры

Зная, где нельзя сажать помидоры, можно избежать распространенных ошибок и значительно повысить урожайность.

Где не нужно сажать помидоры

Вы узнаете:

Где не будут расти помидоры

Как подобрать лучшее место для овощей

Многие недооценивают, насколько важно правильно выбрать место для томатов. На деле именно это определяет, будет ли урожай богатым или растения начнут болеть уже в начале сезона.

Неподходящая почва — главная причина проблем

Одной из самых частых ошибок остается посадка томатов в тяжелую и влажную почву, пишет zielonyogrodek.

Такие условия кажутся безобидными, но именно они чаще всего приводят к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. В результате кусты растут слабыми, а плоды либо не завязываются, либо получаются мелкими.

Особенно опасны:

глинистые грунты

участки с застоем воды

низины, где долго сохраняется влага

В таких местах томаты практически не раскрывают свой потенциал.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Тень и недостаток солнца

Томаты — культура, которая буквально "живет" за счет солнечного света. Если света мало, растения начинают вытягиваться и теряют силу.

Не стоит высаживать их:

возле северных стен

под деревьями

рядом с постройками и заборами

В тени томаты хуже цветут и дают слабый урожай.

Ошибки севооборота: после каких культур нельзя сажать

Еще одна серьезная проблема — посадка томатов на одном и том же месте или после родственных культур.

Категорически не рекомендуется высаживать помидоры после:

картофеля

перца

баклажанов

Все эти растения относятся к одному семейству и подвержены одинаковым болезням. Это значительно повышает риск фитофтороза и истощает почву.

Плохое соседство для томатов

Не менее важен вопрос, с чем нельзя сажать помидоры рядом. Некоторые растения создают неблагоприятные условия или конкурируют за ресурсы.

К нежелательным соседям относятся:

огурцы и кабачки — требуют другой уровень влажности

капуста — активно забирает питательные вещества

свекла и укроп — могут замедлять рост

бобовые — затеняют и мешают развитию

Такое соседство часто становится причиной слабого роста и болезней.

Сквозняки и холодный ветер

Томаты любят тепло, но не переносят резкие порывы ветра. Если посадить их на открытом участке без защиты, можно столкнуться с повреждением листьев и задержкой цветения. Лучше выбирать более укромные места или защищать грядки.

Об источнике: ZielonyOgródek ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

