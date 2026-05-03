В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

Стало известно о дронах, которые, предположительно, могли пересечь границу воздушного пространства Финляндии.

В Финляндии сделали заявление после встречи с Владимиром Зеленским

Петтери Орпо резко отреагировал на возможное появление беспилотников

Вопрос поднимался во время переговоров с Владимиром Зеленским

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо резко отреагировал на возможное появление беспилотников в воздушном пространстве страны.

Он заявил, что такие ситуации считаются недопустимыми. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что этот вопрос поднимался во время его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о двух дронах, которые утром 3 мая, предположительно, могли пересечь границу воздушного пространства Финляндии.

Орпо подчеркнул, что Хельсинки продолжает поддерживать Украину в условиях войны, однако такая поддержка не означает, что можно игнорировать суверенитет страны. Он отметил, что любые подобные инциденты воспринимаются максимально серьезно.

Премьер также заявил, что у Финляндии есть достаточные ресурсы для контроля неба, и в ближайшее время эти возможности планируют усилить. При этом он выразил надежду, что после обсуждения с украинской стороной подобных ситуаций больше не возникнет.

Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

