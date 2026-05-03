Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

Алексей Тесля
3 мая 2026, 22:42
Стало известно о дронах, которые, предположительно, могли пересечь границу воздушного пространства Финляндии.
Финляндия, Зеленский
В Финляндии сделали заявление после встречи с Владимиром Зеленским / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Главное:

  • Петтери Орпо резко отреагировал на возможное появление беспилотников
  • Вопрос поднимался во время переговоров с Владимиром Зеленским

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо резко отреагировал на возможное появление беспилотников в воздушном пространстве страны.

Он заявил, что такие ситуации считаются недопустимыми. Об этом сообщает Yle.

видео дня

Отмечается, что этот вопрос поднимался во время его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о двух дронах, которые утром 3 мая, предположительно, могли пересечь границу воздушного пространства Финляндии.

Орпо подчеркнул, что Хельсинки продолжает поддерживать Украину в условиях войны, однако такая поддержка не означает, что можно игнорировать суверенитет страны. Он отметил, что любые подобные инциденты воспринимаются максимально серьезно.

Премьер также заявил, что у Финляндии есть достаточные ресурсы для контроля неба, и в ближайшее время эти возможности планируют усилить. При этом он выразил надежду, что после обсуждения с украинской стороной подобных ситуаций больше не возникнет.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось, что в России прогремели мощные взрывы. После атаки дронов порт Усть-Луга в Ленинградской области охватил огонь.

Кроме того, ранее подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России.

Главред ранее писал, что Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, под ударом оказался патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550.

Читайте также:

О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

беспилотник Владимир Зеленский новости Финляндии атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:42Мир
Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:47Мир
РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

21:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Последние новости

23:58

Погода преподнесёт сюрприз: жителей Киев предупредили о переменах

23:37

Настоящее лето ворвется в Днепр, но с сюрпризом — прогноз на неделю

22:57

Что означает номер вашего дома или квартиры: какое число счастливое

22:51

Эра LED ламп проходит: какая новая технология меняет правила игры в интерьере

22:42

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
22:14

Гороскоп на завтра, 4 мая: Львам — коварство, Козерогам — выгода

21:47

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:46

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

20:49

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Реклама
20:38

Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

20:35

Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

20:15

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

19:51

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семенаВидео

19:51

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

19:35

Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилийВидео

19:10

Последний парад наступает: Эйдман о провале Путинамнение

18:55

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:52

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

18:37

Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

18:14

Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

Реклама
17:55

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:52

Любимчики Вселенной: кому улыбнется удача до конца мая

17:28

Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

17:13

РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

17:11

Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"

16:56

Всегда рядом: пожилые соседи довели молодую женщину до истерики

16:40

Почему 4 мая нельзя заниматься уборкой: какой церковный праздник

16:25

Россияне штурмуют границу и прорываются на запад: названо опасное направление

16:23

В шаге от финала: почему одну из самых глубоких станций так и не открыли для людей

16:12

Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026Видео

15:56

Стюардесса показала, что у нее под униформой: пассажиры замерлиВидео

15:39

"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

15:29

Погода еще сто раз изменится: синоптики предупредили о переменчивой погоде

15:21

На Ровенщину придет настоящее тепло: когда температура поднимется до +26°

15:16

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

15:16

Финансовый гороскоп с 3 по 10 мая: Овнам — прибыль, Львам — лишние расходы

14:48

Женщина с деменцией кормила собаку 8 раз в день: чем все закончилосьВидео

14:44

Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

14:43

Рекордное тепло накроет Житомирщину: когда температура подскочит до +27 градусов

14:30

"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

Реклама
14:21

Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

14:09

Любовный гороскоп с 4 по 10 мая: Близнецам - сюрпризы, Львам - приключения

13:57

Ученые из СССР "открыли" воду, которую сочли угрозой для планеты

13:19

Таро-гороскоп: Овнам — ценные уроки, Близнецам — равновесие, а Ракам — горькая правда

13:17

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:10

"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

13:05

После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

12:39

"Это верх цинизма": ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

12:30

Что происходит после установки панелей: детали, о которых не знают

12:08

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Скорпионам — риски, Стрельцам — успех

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять