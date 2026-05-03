В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

Главное:
- Петтери Орпо резко отреагировал на возможное появление беспилотников
- Вопрос поднимался во время переговоров с Владимиром Зеленским
Глава правительства Финляндии Петтери Орпо резко отреагировал на возможное появление беспилотников в воздушном пространстве страны.
Он заявил, что такие ситуации считаются недопустимыми. Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что этот вопрос поднимался во время его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о двух дронах, которые утром 3 мая, предположительно, могли пересечь границу воздушного пространства Финляндии.
Орпо подчеркнул, что Хельсинки продолжает поддерживать Украину в условиях войны, однако такая поддержка не означает, что можно игнорировать суверенитет страны. Он отметил, что любые подобные инциденты воспринимаются максимально серьезно.
Премьер также заявил, что у Финляндии есть достаточные ресурсы для контроля неба, и в ближайшее время эти возможности планируют усилить. При этом он выразил надежду, что после обсуждения с украинской стороной подобных ситуаций больше не возникнет.
Ранее сообщалось, что в России прогремели мощные взрывы. После атаки дронов порт Усть-Луга в Ленинградской области охватил огонь.
Кроме того, ранее подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России.
Главред ранее писал, что Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, под ударом оказался патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550.
О персоне: Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.
