Мощные удары по РФ: порт в огне, работа аэропортов была ограничена

Дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

Дроны атаковали порт в РФ

Что известно:

В России прогремели мощные взрывы. После атаки дронов порт Усть-Луга в Ленинградской области охватил огонь. Об этом сообщают СМИ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждает, что дроны начали атаковать порт с 4 часов утра. Россиянам якобы удалось сбить 20 воздушных целей.

Во время атаки были введены ограничения в работе аэропортов Пулково в Снкт-Петербурге и Храброво в Калининградской области. Также известно, что несколько рейсов задержались на выезд.

Стоит отметить, что это уже пятая атака на порт. 6 апреля сообщили о возобновлении отгрузки нефти.

Напомним, как писал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли результативный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Во время атаки были уничтожены четыре беспилотника, пункт предполетной подготовки тяжелых БПЛА "Орион", самолет Ан-72П и радиолокационная станция "Меч".

Кроме того, СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат на оккупированной Луганщине, который оккупанты используют для военного производства. В результате удара комбинат прекратил работу.

Напомним, что в ночь на 4 апреля в российском Тольятти Самарской области произошел масштабный пожар в промышленном районе, где сосредоточены одни из ключевых химических предприятий РФ.

