Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

Пицца — любимое блюдо многих взрослых и детей. И оказалось, что тесто для нее можно приготовить из полезного сезонного овоща — кабачка.
Главред узнал, что рецептом пиццы с коржом из кабачка поделилась в TikTok украинская блогерша Марьяна Тимчук.
Пицца из кабачка — рецепт
Ингредиенты:
- Кабачок 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Мука 70-100 г
- Панировочные сухари
- Специи
Натираем кабачок на терке, солим и оставляем на несколько минут. Когда кабачок пустит сок, отжимаем лишнюю влагу. Далее смешиваем кабачок с яйцами, специями и мукой.
Посыпаем пергамент панировочными сухарями и формируем на нем кабачковый корж. Выпекаем тесто в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
На испеченный корж выкладываем начинку по своему усмотрению и запекаем пиццу еще 15 минут.
Приятного аппетита!
О персоне: Марьяна Тимчук
Марьяна Тимчук — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео с рецептами и делится идеями блюд на каждый день. В TikTok ее видео просматривают сотни тысяч пользователей.
