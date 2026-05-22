Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

Рецепт пиццы, тесто которой покорит всех своим вкусом.

Рецепт классной пиццы из кабачка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пицца — любимое блюдо многих взрослых и детей. И оказалось, что тесто для нее можно приготовить из полезного сезонного овоща — кабачка.

Главред узнал, что рецептом пиццы с коржом из кабачка поделилась в TikTok украинская блогерша Марьяна Тимчук.

Пицца из кабачка — рецепт

Ингредиенты:

Кабачок 2 шт.

Яйца 2 шт.

Мука 70-100 г

Панировочные сухари

Специи

Натираем кабачок на терке, солим и оставляем на несколько минут. Когда кабачок пустит сок, отжимаем лишнюю влагу. Далее смешиваем кабачок с яйцами, специями и мукой.

Посыпаем пергамент панировочными сухарями и формируем на нем кабачковый корж. Выпекаем тесто в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

На испеченный корж выкладываем начинку по своему усмотрению и запекаем пиццу еще 15 минут.

Приятного аппетита!

О персоне: Марьяна Тимчук Марьяна Тимчук — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео с рецептами и делится идеями блюд на каждый день. В TikTok ее видео просматривают сотни тысяч пользователей.

