Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

Анна Косик
22 мая 2026, 13:16
Рецепт пиццы, тесто которой покорит всех своим вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 2-3 порции
Кухня Кухня Европейская
пицца из кабачка
Рецепт классной пиццы из кабачка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пицца — любимое блюдо многих взрослых и детей. И оказалось, что тесто для нее можно приготовить из полезного сезонного овоща — кабачка.

Главред узнал, что рецептом пиццы с коржом из кабачка поделилась в TikTok украинская блогерша Марьяна Тимчук.

Пицца из кабачка — рецепт

Ингредиенты:

  • Кабачок 2 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Мука 70-100 г
  • Панировочные сухари
  • Специи

Натираем кабачок на терке, солим и оставляем на несколько минут. Когда кабачок пустит сок, отжимаем лишнюю влагу. Далее смешиваем кабачок с яйцами, специями и мукой.

Посыпаем пергамент панировочными сухарями и формируем на нем кабачковый корж. Выпекаем тесто в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

На испеченный корж выкладываем начинку по своему усмотрению и запекаем пиццу еще 15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@maryana_tymchuk_ Пицца из кабачка ? 2 кабачка 2 яйца 70-100 г муки Специи Кабачок натираем на крупной терке, солим и оставляем на несколько минут, после чего отжимаем всю лишнюю влагу. К кабачкам добавляем яйца, специи и муку, перемешиваем. Пергамент посыпаем панировочными сухарями и формируем наш корж. Ставим запекаться при 180 градусах на 20-25 минут, до румяной корочки. Начинку выбираете по своему вкусу. На испеченный корж выкладываем начинку и ставим запекаться еще на 15 минут. Приятного аппетита? #пицца#блюдоизкабачков#кабачки#ужин#обед♬ Etouffe - Music by Sonny

О персоне: Марьяна Тимчук

Марьяна Тимчук — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео с рецептами и делится идеями блюд на каждый день. В TikTok ее видео просматривают сотни тысяч пользователей.

