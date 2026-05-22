Картофель сварится в несколько раз быстрее: что нужно добавить в воду

Вы узнаете:
- Как правильно варить картофель
- Что сделать, чтобы картофель быстрее сварился
Картофель — один из самых распространенных продуктов в нашем рационе. Он содержит калий, магний, фосфор, медь, йод, витамин С и клетчатку, которые поддерживают работу кишечника и общее самочувствие. Однако его варка часто занимает больше времени, чем хотелось бы.
Главред расскажет, как можно сократить процесс варки картофеля без потери пользы.
Как сварить картофель быстрее
Опытные кулинары советуют добавить в кастрюлю с картофелем небольшое количество растительного масла — примерно 5–10 граммов, пишет Onet. Такой прием помогает воде не закипать слишком активно, а картофель быстрее размягчается. Такой шаг не изменяет вкус, но позволяет сэкономить время на приготовлении.
Также рекомендуем нарезать картофель на более мелкие кусочки. Чем они мельче, тем быстрее доходят до готовности. Если залить их сразу горячей водой, время варки сократится еще больше. К тому же такой метод позволяет сохранить больше питательных веществ, ведь картофель меньше контактирует с кипящей жидкостью.
Какой сорт картофеля выбрать
Для варки рекомендуем выбирать картофель с плотной мякотью, которая не разваривается и хорошо держит форму. Именно такие сорта подходят для супов, борщей и салатов, ведь после термической обработки они остаются целыми кусочками. Среди распространенных вариантов для варки часто используют Белларозу, Галу и Скарб — они быстро доходят до готовности, имеют приятный вкус и не превращаются в кашу.
Смотрите видео о том, как приготовить вкусное картофельное пюре:
@stohantsevayuliia Картофельное пюре я готовлю именно так, добавляю сливочное масло, горячее молоко и взбиваю миксером после того, как толкушкой разминаю картофель со сливочным маслом ? #картофельноепюре#пюрешка♬ оригинальный звук - _lady.stohantseva_
Читайте также:
- В какой воде варить гречку — в холодной или горячей: большинство ошибается годами
- Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду во время варки
- Пельмени получатся необыкновенно сочными и вкусными: что добавить в фарш
Об источнике: Onet
Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред