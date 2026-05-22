Что помогло ВСУ значительно продвинуться на фронте: Пентагон назвал решающий фактор

Дарья Пшеничник
22 мая 2026, 10:03
Российские войска использовали терминалы Starlink "для координации передвижений" и ударов БПЛА.
Что помогло ВСУ продвинуться на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из новости:

  • Украина продвинулась после отключения российских Starlink

  • Деактивация терминалов ослабила российские войска

Украина добилась первого с 2023 года ощутимого территориального сдвига — и произошло это после того, как российские войска лишились доступа к тысячам терминалов Starlink, которые использовали для координации действий на фронте. Об этом свидетельствует отчет Агентства военной разведки США (DIA), подготовленный для Конгресса. Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным документа, деактивация оборудования существенно ударила по российским коммуникациям и открыла для ВСУ возможность продвинуться примерно на 400 квадратных километров. В отчете отмечается, что "вывод терминалов из строя временно, но существенно ослабил" боевые возможности российских подразделений, которые полагались на спутниковую связь в районах с нестабильной или заглушенной сетью.

В документе прямо указано, что российские силы использовали Starlink "для координации передвижений" и ударов БПЛА.

"Военные возможности России в Украине были временно, но существенно ослаблены благодаря усилиям украинских чиновников в феврале по выводу из строя тысяч терминалов Starlink, которые незаконно использовались российскими войсками для координации передвижений и ударов беспилотных летательных аппаратов в районах, где связь была ненадежной или легко поддавалась заглушению", — подчеркивает DIA.

Дополнительным ударом по российским каналам связи стало ужесточение Кремлем ограничений в отношении Telegram — мессенджера, который российские военные активно использовали для оперативной связи. Это решение вызвало недовольство среди самих солдат, отмечает Bloomberg.

Несмотря на успех Украины, в отчете DIA указано, что "по состоянию на март российские военные сохраняли общее преимущество над" Вооруженными силами Украины "в большинстве боевых функций". В то же время аналитики подчеркивают, что история со Starlink демонстрирует, насколько критической в современной войне является устойчивость и контроль над цифровыми системами связи.

Какие города попытается оккупировать РФ летом — мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что оккупационные войска во время весенне-летней наступательной кампании сосредоточат основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. По словам эксперта, приоритетом России остается захват ключевых городов региона.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-цели, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", — подчеркнул он.

По его оценке, Покровск уже фактически находится под контролем российских сил, а вблизи Мирнограда сосредоточено крупное группирование войск РФ. Эксперт также отметил, что Донецкое направление остается для России ключевым, несмотря на активность на других участках фронта.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Покровском направлении Силы обороны осуществляют как локальные, так и более глубокие контрнаступательные действия. В то же время российские войска продолжают давление в районе Покровска.

Также Силы обороны Украины оттеснили российские войска на Великобурлукском направлении почти до государственной границы. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что ситуация на этом участке фронта для украинских войск улучшилась.

Пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявил, что российские войска пытаются продвигаться в направлении Сум и рассматривают захват Сум и Харькова как одну из ближайших целей, хотя пока им это не удается.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

