Жара придет с опозданием: какой будет погода в Одессе в июне 2026

Погода в Одессе в июне принесет комфортное тепло и несколько дождливых дней.

Последние дни июня порадуют солнечной погодой - прогноз на месяц

В начале июня в Одесском регионе будет прохладнее климатической нормы

Синоптики прогнозируют возвращение жары до +29 °C в конце месяца

Черное море и бризы спасут местных жителей от экстремального зноя

Июнь традиционно открывает полноценный летний сезон. Воздух постепенно прогревается, а количество теплых и солнечных дней увеличивается. Главред собрал несколько прогнозов синоптиков на первый месяц лета в Одессе.

По данным карт Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Одессе и по области будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

Примерно с 1 по 8 июня возможно кратковременное понижение температурного фона. В этот период средние показатели могут быть на 1–2 °C ниже климатической нормы, что связано с прохождением более прохладных воздушных масс и нестабильностью атмосферных процессов.

Начиная с 8 июня и до конца месяца, температурный режим, по прогнозным оценкам, стабилизируется. В этот период ожидается преимущественно близкая к норме температура воздуха без значительных колебаний.

В конце июня возможен короткий период потепления, когда среднесуточные значения могут превышать климатическую норму примерно на 1°C.

В целом, в Одесской области в июне температурный фон будет оставаться в пределах климатической нормы. Среднесуточные показатели будут соответствовать типичным многолетним значениям для этого периода, без резких отклонений.

Стоит отметить, что близость Черного моря существенно влияет на температурный режим. Морские воздушные массы и бризы сдерживают чрезмерный нагрев воздуха, особенно в прибрежных районах. Из-за этого даже в жаркие дни ощущение температуры здесь обычно мягче, чем в центральных или восточных регионах Украины.

Об источнике: Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — это межправительственная научная организация, которую часто называют "золотым стандартом" в мире метеорологии. ECMWF поддерживается 35 странами (преимущественно европейскими). Штаб-квартира находится в Рединге (Великобритания), а суперкомпьютерный центр — в Болонье (Италия), пишет Википедия. В отличие от местных метеослужб, которые фокусируются на погоде "на завтра", ECMWF специализируется на среднесрочных прогнозах (от 3 до 15 дней) и сезонных прогнозах (на месяц вперед). Центр обладает одним из самых мощных суперкомпьютерных комплексов в Европе. Он обрабатывает миллиарды единиц данных со спутников, метеостанций, кораблей и самолетов для создания математической модели атмосферы. Центр разработал собственную интегрированную модель прогнозирования (Integrated Forecasting System). Она считается самой точной в мире для предсказания траекторий циклонов, ураганов и волн жары. Вместо одного прогноза компьютер запускает 51 вариант развития событий с небольшими изменениями входных данных. Если все 51 вариант показывают дождь — вероятность 100%. Если данные расходятся — метеорологи понимают, что ситуация нестабильна. Украинский гидрометцентр и военные метеорологи активно используют данные ECMWF для составления собственных прогнозов. Точность предсказания опасных погодных явлений (сильных снегопадов, штормового ветра) в Украине на 5–7 дней вперед в значительной степени зависит от расчетов именно этого европейского центра.

Согласно прогнозу AccuWeather, в первые десять дней июня погода в Одессе будет комфортной. Днем столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C. Ночью — несколько прохладнее: температура опустится до +15…+19°C.

1 и 2 июня возможен небольшой дождь.

13 июня в Одессе также пройдут дожди. Гроза накроет город 26 июня.

Со второй половины месяца температура воздуха продолжит постепенно расти: в дневные часы в Одессе будет наблюдаться +23…+28°C, тогда как ночью термометр будет показывать стабильные +18…+20°C.

В последние дни июня погода в Одессе будет солнечной. Осадки не предусматриваются.

Что касается температуры воздуха, то она тоже остается стабильной — в течение дня в городе прогнозируется +25…+29°C, а в ночные часы суток — от +17°C до +22°C.

Прогноз AccuWeather на июнь для Одессы / скриншот

Насколько точен прогноз погоды на месяц

Точно определить заранее, какой будет температура летом 2026 года, или как долго продлятся периоды жары, невозможно.

В Укргидрометцентре объясняют, что сезонные прогнозы не дают детализированной картины каждого месяца, а лишь очерчивают возможные климатические тенденции.

Какой будет погода в Одессе в июне 2026 года, зависит от множества факторов. В пределах одного лета погодные условия могут существенно меняться: теплые волны могут сменяться короткими периодами прохлады или дождей, особенно когда над регионом проходят атмосферные фронты.

В целом, последние многолетние наблюдения показывают, что средние температуры постепенно растут, а жаркие периоды летом становятся более регулярными. Однако это не означает, что для всех сезонов сложится одинаковый сценарий.

По словам синоптиков, наиболее практичными остаются краткосрочные прогнозы, которые постоянно обновляются и базируются на актуальных атмосферных данных.

Как писал Главред, погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и грозовой. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ожидается низкое атмосферное давление и нестабильная погода.

По ее словам, 22 мая в Украине будет жарко. Температура воздуха поднимется до 24-28 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке — 25-30 градусов тепла. На территории западных областей будет прохладнее — 20-24 градуса тепла.

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозирует, что на выходных в страну придет тепло с Каспия. Время от времени будут идти дожди. При этом температура воздуха поднимется.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности.

О ресурсе: AccuWeather AccuWeather — один из самых известных в мире онлайн-ресурсов и сервисов для прогноза погоды. Как пишет Википедия, это американская частная компания, основанная в 1962 году метеорологом Джоэлом Майерсом. Специализируется на прогнозах погоды, предупреждениях о стихиях и климатических данных по всему миру. AccuWeather предоставляет как бесплатные прогнозы (с рекламой), так и платные функции. Используется не только обычными пользователями, но и бизнесом (авиация, логистика, энергетика).

Стоит учитывать, что прогнозы могут отличаться от национальных гидрометцентров.

