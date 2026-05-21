Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

Энергосистема Украины очень зависит от погоды, потому что исправных электростанций осталось критически мало, напомнил Владимир Кудрицкий.

Владимир Кудрицкий не исключает новых отключений электроэнергии

Главное из заявлений Кудрицкого:

С наступлением жары в Украине могут возобновить отключения

Энергосистема Украины теперь очень зависит от погоды

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что с наступлением жары в Украине могут возобновить отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"Наша энергосистема теперь очень зависит от погоды, потому что рабочих электростанций осталось критически мало. Поэтому как только ползет вверх температура, растет и потребление, а это сразу создает проблемы", - сказал он в интервью РБК-Украина.

Эксперт напомнил о том, что в Украине многие ТЭС остаются разрушенными, при этом гидрогенерация не дает необходимых мощностей, а атомные станции летом уйдут на плановые ремонты.

"Поэтому остается надеяться, что потребление не подскочит слишком сильно. Если влупит дикая жара и все включат кондиционеры, одного лишь импорта света из-за рубежа может не хватить. Тогда придется ограничивать потребление", - предупредил он.

Собеседник не исключает, что даже в случае отсутствия массированных обстрелов со стороны РФ, погода может повлиять на продолжительность отключения электроэнергии.

"Я не говорю, что это 100% произойдет, или что нас точно ждут 16 часов без света. Все может пройти относительно мягко – например, по два часа в сутки в какие-то отдельные дни. Такой себе "лайт-вариант". Но гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может. Например, если влупит +35°C и будет держаться недели три, то система в какой-то момент просто не стянет и свет начнут ограничивать", - добавил Кудрицкий.

Прогноз по отключениям электроэнергии в Украине

Депутат Сергей Нагорняк из Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ заявил, что летом в Украине возможны более продолжительные и строгие перебои с электричеством.

Он добавил, что в апреле и мае отключения будут короткими, при условии, что Россия не нанесет ударов по энергосети страны.

Ранее сообщалось, что отключения света в Украине могут вернуться уже в ближайшие месяцы. В случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, российские оккупационные войска осуществили масштабную атаку беспилотниками по западным регионам Украины. В городе Жовква на Львовщине в результате удара по объекту критической инфраструктуры пропало электроснабжение.

Как сообщал Главред, ранее в Закарпатской области были повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры в результате российских ударов.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

