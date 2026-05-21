Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

Алексей Тесля
21 мая 2026, 19:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Энергосистема Украины очень зависит от погоды, потому что исправных электростанций осталось критически мало, напомнил Владимир Кудрицкий.
Кудрицкий
Владимир Кудрицкий не исключает новых отключений электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: Facebook/vladimir.kudrytskyi, Facebook/npcukrenergo

Главное из заявлений Кудрицкого:

  • С наступлением жары в Украине могут возобновить отключения
  • Энергосистема Украины теперь очень зависит от погоды

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что с наступлением жары в Украине могут возобновить отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"Наша энергосистема теперь очень зависит от погоды, потому что рабочих электростанций осталось критически мало. Поэтому как только ползет вверх температура, растет и потребление, а это сразу создает проблемы", - сказал он в интервью РБК-Украина.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что в Украине многие ТЭС остаются разрушенными, при этом гидрогенерация не дает необходимых мощностей, а атомные станции летом уйдут на плановые ремонты.

"Поэтому остается надеяться, что потребление не подскочит слишком сильно. Если влупит дикая жара и все включат кондиционеры, одного лишь импорта света из-за рубежа может не хватить. Тогда придется ограничивать потребление", - предупредил он.

Собеседник не исключает, что даже в случае отсутствия массированных обстрелов со стороны РФ, погода может повлиять на продолжительность отключения электроэнергии.

"Я не говорю, что это 100% произойдет, или что нас точно ждут 16 часов без света. Все может пройти относительно мягко – например, по два часа в сутки в какие-то отдельные дни. Такой себе "лайт-вариант". Но гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может. Например, если влупит +35°C и будет держаться недели три, то система в какой-то момент просто не стянет и свет начнут ограничивать", - добавил Кудрицкий.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Прогноз по отключениям электроэнергии в Украине

Депутат Сергей Нагорняк из Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ заявил, что летом в Украине возможны более продолжительные и строгие перебои с электричеством.

Он добавил, что в апреле и мае отключения будут короткими, при условии, что Россия не нанесет ударов по энергосети страны.

Ранее сообщалось, что отключения света в Украине могут вернуться уже в ближайшие месяцы. В случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, российские оккупационные войска осуществили масштабную атаку беспилотниками по западным регионам Украины. В городе Жовква на Львовщине в результате удара по объекту критической инфраструктуры пропало электроснабжение.

Как сообщал Главред, ранее в Закарпатской области были повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры в результате российских ударов.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:33Фронт
Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:22Мир
Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Последние новости

21:02

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

20:33

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:15

Черная плесень пропадет моментально: раскрыт секрет одного простого средстваВидео

20:06

Секрет садовника короля Чарльза: какое простое удобрение заставит цветы цвести

20:03

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:43

Уже не в июле: когда Ивана Купала в 2026 году

19:37

Собрали более 1700 реликвий: на Львовщине установили уникальный рекорд УкраиныФото

19:26

Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войнуВидео

19:25

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

Реклама
19:16

Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

19:10

Визит Путина в Китай провалился: Невзлин рассказал, что показали переговоры с Симнение

19:01

Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

18:58

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многихВидео

18:47

"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разницаВидео

18:47

Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной дачеВидео

18:46

"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефтьВидео

18:41

Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

18:23

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

18:22

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:11

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

Реклама
18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядкуВидео

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

Реклама
15:25

Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

15:21

Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

15:13

Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозойВидео

15:09

"Я вернулась в Украину": экс-"ВИА Гра" Бушмина сообщила о тяжелом расставании

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из домаВидео

14:52

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:51

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возрастВидео

14:26

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФВидео

14:15

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

14:14

"ВишивАнка" или "вишИванка" - как сказать правильно: ответ удивит многих

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять