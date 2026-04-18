Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

В ночь на 18 апреля оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли удар по важному энергообъекту в Нежинском районе Черниговской области.
В результате удара остались без электричества не менее 380 тысяч абонентов. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго".
Атака на объект произошла около 04:00 часов. В результате российских ударов без электроснабжения остались:
- города Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич;
- Черниговский, Нежинский и Прилукский районы.
Общее количество обесточенных абонентов — 380 тысяч.
На месте работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Воздушные удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.
В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.
Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.
Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.
Читайте также:
- Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ
- Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси
- У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред