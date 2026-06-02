Правильное удаление стрелки чеснока: как хитрость поможет удвоить урожай

Почему у чеснока появляются стрелки и что с ними делать, чтобы получить богатый урожай. Правильное удаление, подкормка и уход в июне.

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Как ухаживать за чесноком в июне / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Когда и почему чеснок начинает выпускать стрелки

Почему стрелки нужно обязательно удалять

Как правильно срезать стрелки, чтобы не повредить растение

В начале лета каждый, у кого растет чеснок, должен внимательно присмотреться к грядкам. Именно сейчас растение начинает выпускать стрелки. Этим моментом нельзя пренебрегать, ведь если ничего не сделать, чеснок вырастет мелким и сухим. Все силы куст направит на формирование семян, а не на саму луковицу. О простых правилах ухода за грядками рассказывает Главред.

На канале "Вадим Мисько" рассказывают, как правильно поступить, когда появилась стрелка, и чем опрыскать грядки для хорошего урожая.

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Что делать со стрелками на чесноке: выдергивать или срезать

Главное правило для большого урожая — стрелки нужно обязательно убирать. Делают это тогда, когда они выросли примерно на 10–15 сантиметров и начали закручиваться в кольцо.

Как правильно убирать

Не стоит выдергивать стрелку руками вверх, так как так можно повредить весь куст или оторвать корни. Лучше аккуратно срезать ее ножницами, секатором или просто отщипнуть ногтями, оставив маленький хвостик длиной 1–2 сантиметра.

Не убирайте абсолютно все стрелки на огороде. Оставьте несколько самых надежных — они станут вашими лучшими индикаторами созревания. Когда они полностью выпрямятся, вы точно будете знать, что чеснок пора выкапывать, — советует блогер.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Важная обработка: чем опрыскать чеснок в июне

Когда вы убрали стрелки, чесноку нужна последняя и самая важная подкормка. Обычные удобрения для роста зелени сейчас уже не подойдут. Растению нужны калий и фосфор — именно они делают головку большой, сочной и помогают ей долго лежать зимой.

Автор канала советует провести легкое опрыскивание по листьям — так удобрения подействуют мгновенно.

Сейчас растение уже сформировало зеленую массу, поэтому азотные удобрения нам больше не нужны. Весь акцент смещается на калий и фосфор — это то, что даст толчок для максимального налива самих зубчиков, — объясняют в видео.

1. Монофосфат калия — это лучший выбор для июня. В нем есть все необходимое для налива зубчиков. Нужно всего 10–15 граммов (примерно столовая ложка без горки) на ведро воды (10 литров).

2. Сульфат калия — тоже хороший вариант, который поможет чесноку вырасти крепким и здоровым.

Видео о том, как правильно обрывать стрелку чеснока, можно посмотреть здесь:

Три золотых правила июньского ухода

Обрывайте стрелки утром: делайте это в солнечный день. За день ранка на стебле подсохнет на солнце, и туда не попадет ни одна инфекция. Меньше воды: за 2–3 недели до сбора урожая полностью прекратите поливать чеснок, иначе головки могут начать гнить в земле. Убирайте сорняки: не позволяйте траве заглушать грядки, так как она отнимает у чеснока солнце и влагу.

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Об источнике: YouTube-канал "Вадим Мисько [О ЧЕСНОКЕ]" YouTube-канал "Вадим Мисько [О ЧЕСНОКЕ]" — это авторский украинский блог, полностью посвященный практическому опыту выращивания, сушки и реализации чеснока, в частности популярного сорта "Любаша". Автор подробно делится всеми этапами полевых работ, начиная с первого весеннего ухода за всходами после зимы и заканчивая сбором урожая. Особое внимание на канале уделено коммерческой стороне дела: блогер рассказывает о правильных условиях хранения продукции, сроках подготовки к продаже, а также делится собственным опытом поиска каналов сбыта и рынков реализации готового чеснока.

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