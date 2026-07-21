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Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето

Дарья Пшеничник
21 июля 2026, 14:51
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Никому не хочется каждый день ходить к клумбе с лейкой, особенно если цветник находится далеко от дома.
Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето
5 красивых и засухоустойчивых цветов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Украинские садоводы всё чаще ищут засухоустойчивые цветы из-за более жарких лет и всё более редких дождей. Полностью обходиться без воды не способно ни одно растение, однако отдельные виды настолько приспособились к засушливым условиям, что могут выдерживать несколько недель без полива, пишет УНИАН.

Среди самых выносливых растений - эхинацея и рудбекия. Эхинацея приживается на любых типах почвы, отличается широкой цветовой палитрой и способна к самосеву, благодаря чему новые цветы появляются без дополнительных усилий со стороны садовода.

Рудбекия - близкая родственница эхинацеи с похожими требованиями к уходу, чаще всего имеет оранжевые лепестки, хотя встречаются и двухцветные сорта, а также привлекает опылителей, поэтому её нередко высаживают рядом с огородными культурами.

Суккуленты и африканское растение на клумбе

Наибольшую устойчивость к засухе демонстрируют растения, способные накапливать влагу в своих тканях. Очиток, или седум, относится к суккулентам и именно благодаря этой особенности обходится без полива дольше, чем другие цветы. Его часто высаживают на кладбищах, а среди сортов встречаются как вьющиеся, так и кустовые формы - последние цветут с начала лета до середины осени.

Агапантус родом из Африки, где длительная засуха - привычное явление для местной флоры. Растение образует крупные шаровидные соцветия из белых или фиолетовых цветков, а поливать его нужно редко, но обильно.

Лаванда и её дополнительная польза для участка

В дикой природе лаванда растет на сухих и бедных почвах, поэтому среди засухоустойчивых растений ей нет равных по выносливости. Ароматные цветы украшают участок и наполняют воздух характерным запахом.

Дачники ценят лаванду ещё и за способность отпугивать вредных насекомых, что делает её практичным выбором для клумбы, расположенной вдали от дома.

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Об источнике: УНИАН

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