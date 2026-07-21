Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето

Вы узнаете:
- Пять засухоустойчивых цветов для клумбы
- Как выбрать растения для дачи без полива
- Что сажать на участке вдали от дома
Украинские садоводы всё чаще ищут засухоустойчивые цветы из-за более жарких лет и всё более редких дождей. Полностью обходиться без воды не способно ни одно растение, однако отдельные виды настолько приспособились к засушливым условиям, что могут выдерживать несколько недель без полива, пишет УНИАН.
Среди самых выносливых растений - эхинацея и рудбекия. Эхинацея приживается на любых типах почвы, отличается широкой цветовой палитрой и способна к самосеву, благодаря чему новые цветы появляются без дополнительных усилий со стороны садовода.
Рудбекия - близкая родственница эхинацеи с похожими требованиями к уходу, чаще всего имеет оранжевые лепестки, хотя встречаются и двухцветные сорта, а также привлекает опылителей, поэтому её нередко высаживают рядом с огородными культурами.
Суккуленты и африканское растение на клумбе
Наибольшую устойчивость к засухе демонстрируют растения, способные накапливать влагу в своих тканях. Очиток, или седум, относится к суккулентам и именно благодаря этой особенности обходится без полива дольше, чем другие цветы. Его часто высаживают на кладбищах, а среди сортов встречаются как вьющиеся, так и кустовые формы - последние цветут с начала лета до середины осени.
Агапантус родом из Африки, где длительная засуха - привычное явление для местной флоры. Растение образует крупные шаровидные соцветия из белых или фиолетовых цветков, а поливать его нужно редко, но обильно.
Лаванда и её дополнительная польза для участка
В дикой природе лаванда растет на сухих и бедных почвах, поэтому среди засухоустойчивых растений ей нет равных по выносливости. Ароматные цветы украшают участок и наполняют воздух характерным запахом.
Дачники ценят лаванду ещё и за способность отпугивать вредных насекомых, что делает её практичным выбором для клумбы, расположенной вдали от дома.
Вас может заинтересовать:
- Клумба будет усыпана цветочными бутонами: простые действия продлят цветение надолго
- Любимые цветы можно размножить дома: 10 растений, которые легко вырастить из черенков
- Улитки их просто ненавидят: какие цветы защитят участок от прожорливых вредителей
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред