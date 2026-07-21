Скрученные листья на томатах — тревожный сигнал: огородник рассказал, что нужно сделать

О чём идёт речь в материале:
- Почему скручиваются листья на помидорах
- Как подкормить томаты, чтобы листья не скручивались
- Когда листья скручиваются из-за перелива
Скрученные листья на помидорах сигнализируют о нарушении ухода за растением или о наличии болезни или вредителей. Огородник Иван Саврий в видео на YouTube назвал основные причины этого явления и рассказал, как восстановить здоровье томатов.
Главред выяснил, почему скручиваются листья томатов.
Причины скручивания листьев на помидорах
По словам блогера, деформация листьев редко имеет одну причину - чаще всего это сочетание сразу нескольких факторов, и без анализа конкретных условий выращивания точно определить виновника сложно.
"Скручивание листьев на помидорах может быть вызвано многими факторами. В частности, это недостаток влаги, чрезмерный полив, избыток или недостаток питательных веществ, вредители или болезни. Важно определить точную причину, чтобы принять соответствующие меры для восстановления здоровья растения", - отметил Иван Саврий.
Смотрите видео о том, что означает скручивание листьев помидоров:
Недостаток питательных веществ и полив томатов
Наиболее распространенными причинами этой проблемы остаются режим увлажнения и баланс минералов в почве. Недостаток влаги заставляет листья скручиваться, чтобы уменьшить испарение, тогда как чрезмерный полив ухудшает циркуляцию воздуха в почве. Также на состояние растения влияет дефицит калия или кальция либо избыток азота - в таких случаях помогает сбалансированная подкормка. Свою роль играют и резкие перепады температур между днём и ночью, а также недостаток освещения, из-за которых листья могут ещё и желтеть.
Болезни и вредители, вызывающие скручивание листьев
Отдельную группу причин составляют патогены и насекомые, поэтому огородник советует не откладывать осмотр растений при первых признаках деформации.
"Некоторые болезни, например вертициллез, бактериоз, а также вредители вроде тли, тоже могут вызывать скручивание. Своевременная диагностика и обработка соответствующими средствами помогут устранить проблему", - предупреждает Иван Саврий.
Подкормка и уход за помидорами
Когда причина установлена, ключевым шагом становится правильное внесение удобрений - именно на этом этапе, по словам блогера, чаще всего допускают ошибки.
"Если признаки скручивания появляются на листьях, я всегда вношу комплексное удобрение. Первая подкормка - по листьям, вторая - через корневую систему", - рассказывает огородник.
Отдельно он предостерегает от чрезмерного пасынкования: слишком агрессивное удаление боковых побегов создает для растения дополнительный стресс и также провоцирует скручивание листьев. Вмешиваться следует осторожно, шаг за шагом проверяя полив, состояние почвы, наличие вредителей и освещение.
"Разные сорта, разные растения, разный уход - и все это имеет свои последствия. Но все можно исправить", - убежден блогер.
Читайте также:
- Перец перестал расти и сбрасывает цветки - что не так с растением и что делать
- Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето
- Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни
Об авторе: Иван Саврий
Иван Саврий - пользователь, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц.
Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред