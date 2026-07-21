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Скрученные листья на томатах - тревожный сигнал: огородник рассказал, что нужно сделать

Юрий Берендий
21 июля 2026, 18:30
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Садовод объяснил, какие факторы вызывают деформацию листьев томатов и как восстановить здоровье растений.
Скрученные листья на томатах — тревожный сигнал: огородник рассказал, что нужно сделать
Почему скручиваются листья на помидорах: основные причины и как спасти урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему скручиваются листья на помидорах
  • Как подкормить томаты, чтобы листья не скручивались
  • Когда листья скручиваются из-за перелива

Скрученные листья на помидорах сигнализируют о нарушении ухода за растением или о наличии болезни или вредителей. Огородник Иван Саврий в видео на YouTube назвал основные причины этого явления и рассказал, как восстановить здоровье томатов.

Главред выяснил, почему скручиваются листья томатов.

видео дня

Причины скручивания листьев на помидорах

По словам блогера, деформация листьев редко имеет одну причину - чаще всего это сочетание сразу нескольких факторов, и без анализа конкретных условий выращивания точно определить виновника сложно.

"Скручивание листьев на помидорах может быть вызвано многими факторами. В частности, это недостаток влаги, чрезмерный полив, избыток или недостаток питательных веществ, вредители или болезни. Важно определить точную причину, чтобы принять соответствующие меры для восстановления здоровья растения", - отметил Иван Саврий.

Смотрите видео о том, что означает скручивание листьев помидоров:

Недостаток питательных веществ и полив томатов

Наиболее распространенными причинами этой проблемы остаются режим увлажнения и баланс минералов в почве. Недостаток влаги заставляет листья скручиваться, чтобы уменьшить испарение, тогда как чрезмерный полив ухудшает циркуляцию воздуха в почве. Также на состояние растения влияет дефицит калия или кальция либо избыток азота - в таких случаях помогает сбалансированная подкормка. Свою роль играют и резкие перепады температур между днём и ночью, а также недостаток освещения, из-за которых листья могут ещё и желтеть.

Болезни и вредители, вызывающие скручивание листьев

Отдельную группу причин составляют патогены и насекомые, поэтому огородник советует не откладывать осмотр растений при первых признаках деформации.

"Некоторые болезни, например вертициллез, бактериоз, а также вредители вроде тли, тоже могут вызывать скручивание. Своевременная диагностика и обработка соответствующими средствами помогут устранить проблему", - предупреждает Иван Саврий.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Подкормка и уход за помидорами

Когда причина установлена, ключевым шагом становится правильное внесение удобрений - именно на этом этапе, по словам блогера, чаще всего допускают ошибки.

"Если признаки скручивания появляются на листьях, я всегда вношу комплексное удобрение. Первая подкормка - по листьям, вторая - через корневую систему", - рассказывает огородник.

Отдельно он предостерегает от чрезмерного пасынкования: слишком агрессивное удаление боковых побегов создает для растения дополнительный стресс и также провоцирует скручивание листьев. Вмешиваться следует осторожно, шаг за шагом проверяя полив, состояние почвы, наличие вредителей и освещение.

"Разные сорта, разные растения, разный уход - и все это имеет свои последствия. Но все можно исправить", - убежден блогер.

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Об авторе: Иван Саврий

Иван Саврий - пользователь, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц.

Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

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