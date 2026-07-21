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Мухи больше не испортят лето: забудьте о мертвых насекомых на окнах

Константин Пономарев
21 июля 2026, 15:29
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Мертвые мухи часто скапливаются на подоконниках летом. Пользователи соцсетей выяснили, что помогает избавиться от этой проблемы.
На подоконниках могут появляться мертвые мухи
На подоконниках могут появляться мертвые мухи / Коллаж Главред, фото: Reddit, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему мухи массово погибают на подоконниках
  • Какой запах заставляет мух держаться подальше от окон
  • Что привлекает мух к окнам даже в чистом доме

Летом многие часто замечают неприятную картину в своих домах. На подоконниках могут появляться мертвые мухи. Причина этого явления связана не с грязью в доме, а с особенностями поведения насекомых.

По словам пользователей сети, уменьшить количество мух возле окон может простое масло перечной мяты. Его советуют применять как безопасный способ отпугнуть насекомых. Об этом пишет Mirror.

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Почему мухи умирают на подоконниках

Мухи инстинктивно стремятся к источникам света. Оказавшись в помещении, они летят к окну, но не могут преодолеть стекло. В результате насекомые подолгу остаются на подоконнике, теряют доступ к воде и пище, перегреваются под солнечными лучами и погибают.

Мухи инстинктивно стремятся к источникам света
Мухи инстинктивно стремятся к источникам света / Фото: Reddit

Из-за этого на окнах со временем могут скапливаться мертвые насекомые, что доставляет неудобства во время уборки.

Какой способ советуют использовать

Обсуждение этой проблемы появилось в Facebook, где один из пользователей попросил поделиться проверенными способами борьбы с мертвыми мухами на подоконниках. Многие участники обсуждения рекомендовали использовать масло перечной мяты.

Считается, что его насыщенный аромат отпугивает мух, не причиняя им вреда.

Для приготовления средства советуют:

  • добавить 10–20 капель чистого масла перечной мяты в распылитель с водой;
  • хорошо встряхнуть смесь;
  • обработать оконные рамы и подоконники.

Также можно нанести несколько капель масла на ватные диски и разложить их вдоль подоконника.

Почему это может работать

Главным активным компонентом масла является ментол. Считается, что его запах воздействует на чувствительные рецепторы мух, вызывая у них дезориентацию. В результате насекомые стараются избегать обработанных участков и реже садятся на подоконники.

Считается, что запах масла воздействует на чувствительные рецепторы мух
Считается, что запах масла воздействует на чувствительные рецепторы мух / Фото: скриншот с Youtube

Перед использованием средства рекомендуется тщательно убрать уже скопившихся мертвых насекомых. Их остатки также могут привлекать других мух.

Что еще поможет сократить количество мух

Помимо использования масла перечной мяты, стоит устранить возможные пути проникновения насекомых в дом. Если вокруг оконных рам есть небольшие щели, их рекомендуется заделать герметиком.

Кроме того, сократить количество мух в доме помогает соблюдение простых правил. Регулярная уборка кухонных поверхностей, хранение продуктов в закрытом виде, своевременный вынос мусора и поддержание чистоты возле окон и подоконников делают жилище менее привлекательным для насекомых.

Важно помнить, что эфирное масло перечной мяты может быть токсичным для некоторых домашних животных, поэтому использовать его следует с осторожностью.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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