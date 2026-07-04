Почему летом воняет стиральная машина: простой способ решить проблему

Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах в стиральной машине. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

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Из стиральной машины появляется неприятный затхлый запах / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему летом стиральная машина начинает пахнуть сильнееК

акая привычка предотвращает появление плесени

Что поможет вернуть белью запах настоящей свежести

Летом многие замечают, что даже после стирки белье не кажется по-настоящему свежим, а из стиральной машины появляется неприятный затхлый запах. Причина кроется не только в высокой температуре воздуха, но и в повышенной влажности, которая создает идеальные условия для размножения плесени, грибка и бактерий.

Из-за жары и частых стирок проблема становится особенно актуальной. Однако избавиться от неприятного запаха можно с помощью нескольких простых привычек, которые помогут поддерживать чистоту техники на протяжении всего сезона. Об этом пишет Southern Living.

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Почему летом стиральная машина пахнет сильнее

Высокая температура и влажность ускоряют развитие микроорганизмов внутри барабана, на резиновых уплотнителях и в труднодоступных местах стиральной машины. Если после завершения цикла внутри остается влага, неприятный запах становится лишь вопросом времени.

Ситуацию усугубляет и более интенсивное использование техники. Летом люди чаще меняют одежду из-за жары, стирают купальники, спортивную форму, полотенца после пляжа и походов. Из-за постоянной эксплуатации машина не всегда успевает полностью просохнуть.

Почему летом стиральная машина пахнет сильнее / Фото: скриншот с Youtube

Дополнительным фактором называют влажные вещи, которые долго остаются в барабане после окончания стирки. Уже через несколько часов они могут стать источником затхлого запаха.

Как избавиться от неприятного запаха

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, которые помогут предотвратить появление плесени и сохранить свежесть белья:

После каждой стирки оставляйте дверцу или крышку стиральной машины открытой минимум на час, чтобы барабан полностью высох.

Не закрывайте помещение, где находится техника, наглухо. Проветривание помогает снизить влажность.

Не оставляйте мокрое белье внутри машины надолго. Если уходите из дома, лучше отложить запуск стирки до возвращения.

После каждой стирки протирайте резиновые уплотнители сухой тканью. При появлении следов плесени используйте ткань, слегка смоченную белым уксусом.

Периодически запускайте пустой барабан на высокой температуре, используя вместо порошка белый уксус или специальное средство для очистки стиральных машин, рекомендованное производителем.

Купальники и сильно влажную одежду желательно предварительно ополаскивать и просушивать, прежде чем отправлять их в корзину для белья.

Как сохранить свежесть белья летом

Регулярная очистка стиральной машины и своевременное удаление влаги помогают предотвратить образование плесени и бактерий.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Если соблюдать эти простые рекомендации, техника будет работать эффективнее, а одежда даже в самые жаркие дни сохранит приятный свежий аромат.

Ранее Главред писал о том, что многие стирают одежду неправильно. Некоторым вещам требуется стирка после каждого использования, тогда как другие могут носиться несколько раз, прежде чем их нужно будет постирать.

Также сообщалось о том, что мужчина взорвал интернет, показав странную деталь на прищепках. Скрытая функция для белья стала вирусной в TikTok, а пользователи признались, что не знали о ней годами.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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