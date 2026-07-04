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Почему летом воняет стиральная машина: простой способ решить проблему

Константин Пономарев
4 июля 2026, 12:14
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Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах в стиральной машине. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.
Из стиральной машины появляется неприятный затхлый запах
Из стиральной машины появляется неприятный затхлый запах / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему летом стиральная машина начинает пахнуть сильнееК
  • акая привычка предотвращает появление плесени
  • Что поможет вернуть белью запах настоящей свежести

Летом многие замечают, что даже после стирки белье не кажется по-настоящему свежим, а из стиральной машины появляется неприятный затхлый запах. Причина кроется не только в высокой температуре воздуха, но и в повышенной влажности, которая создает идеальные условия для размножения плесени, грибка и бактерий.

Из-за жары и частых стирок проблема становится особенно актуальной. Однако избавиться от неприятного запаха можно с помощью нескольких простых привычек, которые помогут поддерживать чистоту техники на протяжении всего сезона. Об этом пишет Southern Living.

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Почему летом стиральная машина пахнет сильнее

Высокая температура и влажность ускоряют развитие микроорганизмов внутри барабана, на резиновых уплотнителях и в труднодоступных местах стиральной машины. Если после завершения цикла внутри остается влага, неприятный запах становится лишь вопросом времени.

Ситуацию усугубляет и более интенсивное использование техники. Летом люди чаще меняют одежду из-за жары, стирают купальники, спортивную форму, полотенца после пляжа и походов. Из-за постоянной эксплуатации машина не всегда успевает полностью просохнуть.

Почему летом стиральная машина пахнет сильнее
Почему летом стиральная машина пахнет сильнее / Фото: скриншот с Youtube

Дополнительным фактором называют влажные вещи, которые долго остаются в барабане после окончания стирки. Уже через несколько часов они могут стать источником затхлого запаха.

Как избавиться от неприятного запаха

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, которые помогут предотвратить появление плесени и сохранить свежесть белья:

  • После каждой стирки оставляйте дверцу или крышку стиральной машины открытой минимум на час, чтобы барабан полностью высох.
  • Не закрывайте помещение, где находится техника, наглухо. Проветривание помогает снизить влажность.
  • Не оставляйте мокрое белье внутри машины надолго. Если уходите из дома, лучше отложить запуск стирки до возвращения.
  • После каждой стирки протирайте резиновые уплотнители сухой тканью. При появлении следов плесени используйте ткань, слегка смоченную белым уксусом.
  • Периодически запускайте пустой барабан на высокой температуре, используя вместо порошка белый уксус или специальное средство для очистки стиральных машин, рекомендованное производителем.
  • Купальники и сильно влажную одежду желательно предварительно ополаскивать и просушивать, прежде чем отправлять их в корзину для белья.

Как сохранить свежесть белья летом

Регулярная очистка стиральной машины и своевременное удаление влаги помогают предотвратить образование плесени и бактерий.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Если соблюдать эти простые рекомендации, техника будет работать эффективнее, а одежда даже в самые жаркие дни сохранит приятный свежий аромат.

Ранее Главред писал о том, что многие стирают одежду неправильно. Некоторым вещам требуется стирка после каждого использования, тогда как другие могут носиться несколько раз, прежде чем их нужно будет постирать.

Также сообщалось о том, что мужчина взорвал интернет, показав странную деталь на прищепках. Скрытая функция для белья стала вирусной в TikTok, а пользователи признались, что не знали о ней годами.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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