Почему летом воняет стиральная машина: простой способ решить проблему

Вы узнаете:
- Почему летом стиральная машина начинает пахнуть сильнееК
- акая привычка предотвращает появление плесени
- Что поможет вернуть белью запах настоящей свежести
Летом многие замечают, что даже после стирки белье не кажется по-настоящему свежим, а из стиральной машины появляется неприятный затхлый запах. Причина кроется не только в высокой температуре воздуха, но и в повышенной влажности, которая создает идеальные условия для размножения плесени, грибка и бактерий.
Из-за жары и частых стирок проблема становится особенно актуальной. Однако избавиться от неприятного запаха можно с помощью нескольких простых привычек, которые помогут поддерживать чистоту техники на протяжении всего сезона. Об этом пишет Southern Living.
Почему летом стиральная машина пахнет сильнее
Высокая температура и влажность ускоряют развитие микроорганизмов внутри барабана, на резиновых уплотнителях и в труднодоступных местах стиральной машины. Если после завершения цикла внутри остается влага, неприятный запах становится лишь вопросом времени.
Ситуацию усугубляет и более интенсивное использование техники. Летом люди чаще меняют одежду из-за жары, стирают купальники, спортивную форму, полотенца после пляжа и походов. Из-за постоянной эксплуатации машина не всегда успевает полностью просохнуть.
Дополнительным фактором называют влажные вещи, которые долго остаются в барабане после окончания стирки. Уже через несколько часов они могут стать источником затхлого запаха.
Как избавиться от неприятного запаха
Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, которые помогут предотвратить появление плесени и сохранить свежесть белья:
- После каждой стирки оставляйте дверцу или крышку стиральной машины открытой минимум на час, чтобы барабан полностью высох.
- Не закрывайте помещение, где находится техника, наглухо. Проветривание помогает снизить влажность.
- Не оставляйте мокрое белье внутри машины надолго. Если уходите из дома, лучше отложить запуск стирки до возвращения.
- После каждой стирки протирайте резиновые уплотнители сухой тканью. При появлении следов плесени используйте ткань, слегка смоченную белым уксусом.
- Периодически запускайте пустой барабан на высокой температуре, используя вместо порошка белый уксус или специальное средство для очистки стиральных машин, рекомендованное производителем.
- Купальники и сильно влажную одежду желательно предварительно ополаскивать и просушивать, прежде чем отправлять их в корзину для белья.
Как сохранить свежесть белья летом
Регулярная очистка стиральной машины и своевременное удаление влаги помогают предотвратить образование плесени и бактерий.
Если соблюдать эти простые рекомендации, техника будет работать эффективнее, а одежда даже в самые жаркие дни сохранит приятный свежий аромат.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
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