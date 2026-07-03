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РФ атаковала предприятие в крупном областном центре: есть погибший и раненые

Руслана Заклинская
3 июля 2026, 18:07обновлено 3 июля, 18:37
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Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по предприятию.
РФ атаковала предприятие в крупном областном центре: есть погибший и раненые
Удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Что известно:

  • Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами
  • Попадание зафиксировано по одному из промышленных предприятий
  • Погиб один человек, ранены как минимум пять

В пятницу, 3 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью, применив управляемые авиабомбы. В результате атаки погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, российские управляемые авиабомбы попали в одно из промышленных предприятий города. В результате взрывов были повреждены производственные помещения и инфраструктура объекта.

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"Есть предварительная информация о гибели одного человека и как минимум пяти пострадавших", - рассказал Федоров.

Спасательные службы работают на месте удара, уточняются масштабы разрушений и окончательное количество пострадавших.

Над Запорожьем поднялся столб дыма - видео:

РФ атаковала предприятие в крупном областном центре: есть погибший и раненые
Последствия удара по Запорожью / Фото: скриншот

Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что российские войска атаковали мирных жителей в дневное время. Этим ударом враг в очередной раз подтвердил, что его целью остаются гражданские объекты и люди.

"Во время атаки пострадали две женщины, которые просто шли по улице. Неравнодушные прохожие оказали первую помощь. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей", - добавил Федоров.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Почему Россия усилила удары по Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов объяснил в интервью Главреду, что рост интенсивности атак может быть связан со сложной ситуацией внутри России. По его оценке, в РФ усиливаются признаки паники и стремления восстановить военное превосходство, в частности в сфере беспилотных систем.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять же из-за безвыходности. Посмотрите на состав удара: на Киев летело все, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было", - отметил он.

Жданов добавил, что РФ вынуждена использовать все, что есть в наличии, сочетая различные типы ракет и дронов, что создает сложности в координации атак из-за разной скорости, систем наведения и времени подлета.

Удары РФ по Запорожью - последние новости

Напомним, 30 июня российские войска нанесли серию ударов по Запорожью, применив управляемые авиабомбы и беспилотники. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения

Отметим, утром 28 июня РФ атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Погиб один человек, пострадали не менее 14 человек.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 июня оккупанты атаковали Запорожскую область, применив ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. В результате атаки был поврежден частный жилой дом, на месте возник пожар.

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О личности: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 года - мэр Мелитополя.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

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