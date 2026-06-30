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РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствиях

Юрий Берендий
30 июня 2026, 18:31
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После повторной волны ударов по Запорожью число пострадавших возросло, а среди поврежденных объектов оказался детский сад. Спасательные работы продолжаются
РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствиях
Россия атакует Запорожье - что известно о последствиях ударов оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли серию ударов по Запорожью, применив управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В результате атаки есть погибший и раненые, повреждены жилые дома, объект промышленной инфраструктуры и учебное заведение, а в местах попаданий вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Один человек ранен, возник пожар в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне с помощью беспилотника атаковали объект промышленной инфраструктуры. Возник пожар. Пострадал один человек. Тревога продолжается - находитесь в безопасных местах", - сообщил Федоров.

Впоследствии враг нанес повторный удар по городу. По предварительным данным, после взрыва медицинской помощи потребовалось двум пострадавшим, однако информация о последствиях продолжала уточняться.

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После обследования мест попаданий областные власти подтвердили гибель одного человека и увеличение числа раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

"К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. Еще четыре человека получили осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая помощь", - добавил глава ОВА.

Помимо человеческих потерь, российская атака нанесла значительные разрушения гражданской инфраструктуре. Под удар попали частные дома и учебное заведение, которое получило повреждения. По предварительной информации, речь идет о детском саде.

"Раненые люди, разрушенные частные дома, возникший пожар, поврежденное учебное заведение: россияне управляемыми авиабомбами вновь нанесли удар по Запорожью. Все последствия атаки устанавливаются, всем пострадавшим оказывается помощь. Россия в очередной раз показала свое лицо - лицо страны-террориста", - подчеркнул Федоров.

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