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Дроны повторно разнесли центр космической связи под Москвой - Зеленский

Инна Ковенько
30 июня 2026, 12:15обновлено 30 июня, 13:01
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РФ использует этот объект для разведки и координации оккупационных войск в Украине.
Дроны вновь атаковали центр космической связи
Дроны вновь атаковали центр космической связи "Дубна" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главное:

  • Украина повторно поразила центр космической связи "Дубна" в Московском регионе
  • От границы Украины до этого объекта более 500 километров
  • РФ использует этот объект для разведки и координации своих войск в Украине

Во вторник, 30 июня, украинские дроны повторно атаковали центр космической связи "Дубна" в Московской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, РФ использует этот объект для разведки и координации оккупационных войск в Украине. Это крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России. Расстояние от границы до него составляет более 500 км.

видео дня

Зеленский напомнил, что Силы обороны уже атаковали четыре таких центра - в Московской и Владимирской областях.

"Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально затрудняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага", - говорится в сообщении.

Смотрите видео повторного удара по центру космической связи "Дубна" в Московском регионе:

Как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

Аналитики Defense Expressотмечали, что поражение Центра космической связи "Дубна" в Московской области может иметь для российской армии гораздо более серьезные последствия, чем потеря очередного тылового объекта. Этот узел играет критически важную роль в работе спутниковой инфраструктуры, которую оккупанты используют для обеспечения связи своих войск.

"Центр космической связи "Дубна" - это центральный хаб для спутников "Экспресс", которые обеспечивают доступ к спутниковому интернету для нужд российских военных. После отключения Starlink для ра**истов именно спутники "Экспресс" вместе с системой "Ямал" стали для них частичной и ограниченной альтернативой", - отмечают аналитики Defense Express.

Отмечается, что любые серьёзные повреждения такого узла могут повлиять на способность противника поддерживать устойчивую связь между подразделениями, особенно там, где наземная инфраструктура работает нестабильно или отсутствует.

Удары по целям РФ - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на 22 июня нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российского агрессора. В Московской области был поражён центр космической связи "Дубна".

Напомним, утром во вторник, 30 июня, в Московской области РФ зафиксировали пролеты большого количества дронов в направлении столицы страны-агрессора. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе сил ПВО и падении обломков.

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае РФ, расположенному в 300 км от Украины. В результате наблюдается возгорание в районе резервуаров с нефтью, нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти

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О источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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