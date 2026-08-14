Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Вы узнаете:
- Как помыть окна без разводов
- Зачем добавлять кукурузный крахмал в средство для мытья окон
- Как правильно мыть окна, чтобы на стекле не оставались разводы
Летом мытье окон часто превращается в настоящее испытание. Пыльца и мелкая пыль оставляют на стекле неприятные разводы и пятна. Большинство готовых средств высыхают слишком быстро, и вместо блеска на поверхности остаются полосы. Но есть простой способ, который занимает не более десяти минут и позволяет получить идеально чистое стекло.
Почему стоит использовать кукурузный крахмал
Эксперт по уборке Эмили Твитен советует добавлять в домашний раствор для мытья окон столовую ложку кукурузного крахмала. Именно он обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности и предотвращает образование полос, пишет Express. Крахмал действует как мягкий абразив, помогающий удалить грязь и пыль, а также предотвращает образование капель воды.
Для приготовления средства вам понадобятся:
- 480 мл тёплой воды
- 60 мл медицинского спирта
- 60 мл белого уксуса
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала
Все компоненты нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть, ведь крахмал имеет свойство оседать на дне.
Как правильно мыть окна
Все ингредиенты нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть, ведь крахмал имеет свойство оседать на дне. Раствор следует нанести на стекло, после чего протереть салфеткой из микрофибры и отполировать второй сухой салфеткой. Такой метод подходит не только для окон, но и для зеркал или дверей душевых кабин.
Смотрите видео о том, как быстро помыть окна:
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Об источнике: Express.co.uk
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