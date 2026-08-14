Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Летом поддерживать чистоту стекол особенно сложно, ведь на них быстро скапливаются пыль, пыльца и заметные следы после мытья.

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Как правильно мыть окна, чтобы на стекле не оставались полосы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как помыть окна без разводов

Зачем добавлять кукурузный крахмал в средство для мытья окон

Как правильно мыть окна, чтобы на стекле не оставались разводы

Летом мытье окон часто превращается в настоящее испытание. Пыльца и мелкая пыль оставляют на стекле неприятные разводы и пятна. Большинство готовых средств высыхают слишком быстро, и вместо блеска на поверхности остаются полосы. Но есть простой способ, который занимает не более десяти минут и позволяет получить идеально чистое стекло.

Почему стоит использовать кукурузный крахмал

Эксперт по уборке Эмили Твитен советует добавлять в домашний раствор для мытья окон столовую ложку кукурузного крахмала. Именно он обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности и предотвращает образование полос, пишет Express. Крахмал действует как мягкий абразив, помогающий удалить грязь и пыль, а также предотвращает образование капель воды.

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Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Для приготовления средства вам понадобятся:

480 мл тёплой воды

60 мл медицинского спирта

60 мл белого уксуса

1 столовая ложка кукурузного крахмала

Все компоненты нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть, ведь крахмал имеет свойство оседать на дне.

Как правильно мыть окна

Все ингредиенты нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть, ведь крахмал имеет свойство оседать на дне. Раствор следует нанести на стекло, после чего протереть салфеткой из микрофибры и отполировать второй сухой салфеткой. Такой метод подходит не только для окон, но и для зеркал или дверей душевых кабин.

Смотрите видео о том, как быстро помыть окна:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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