Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Рецепт салата на зиму, который станет любимым для всей семьи.

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Рецепт салата на зиму "Десятка" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы наслаждаться летними овощами в холодное время года, можно приготовить очень простой, но невероятно вкусный салат из баклажанов на зиму.

Главред узнал, что рецептом салата "Десятка" в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Салат "Десятка" на зиму - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Баклажаны 10 шт.

Болгарский перец 10 шт.

Лук 10 шт.

Помидоры 10 шт.

Чеснок 10 зубчиков

Перец 1 ч. л.

Соль 2 ст. л.

Сахар 100 г

Уксус 120 г

Нарезаем баклажаны, перец, лук и помидоры на небольшие кусочки. Кладем овощи в кастрюлю, добавляем к ним соль и сахар и тушим все под закрытой крышкой 20 минут.

Затем добавляем в кастрюлю измельченный чеснок, перец и уксус. Хорошо перемешиваем овощи и тушим ещё 10 минут.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

После этого салат раскладываем по банкам и закручиваем крышки. В заключение банки нужно перевернуть и накрыть тёплым одеялом. Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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