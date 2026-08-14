Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Чтобы наслаждаться летними овощами в холодное время года, можно приготовить очень простой, но невероятно вкусный салат из баклажанов на зиму.
Главред узнал, что рецептом салата "Десятка" в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Салат "Десятка" на зиму - рецепт
Ингредиенты:
- Баклажаны 10 шт.
- Болгарский перец 10 шт.
- Лук 10 шт.
- Помидоры 10 шт.
- Чеснок 10 зубчиков
- Перец 1 ч. л.
- Соль 2 ст. л.
- Сахар 100 г
- Уксус 120 г
Нарезаем баклажаны, перец, лук и помидоры на небольшие кусочки. Кладем овощи в кастрюлю, добавляем к ним соль и сахар и тушим все под закрытой крышкой 20 минут.
Затем добавляем в кастрюлю измельченный чеснок, перец и уксус. Хорошо перемешиваем овощи и тушим ещё 10 минут.
После этого салат раскладываем по банкам и закручиваем крышки. В заключение банки нужно перевернуть и накрыть тёплым одеялом. Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@azarchiknata1020 Салат "Десятка" на зиму • баклажаны 10 шт. • болгарский перец 10 шт. • лук 10 шт. • помидоры 10 шт. • чеснок 10 зубчиков • молотый перец 1 ч. л. • соль 2 ст. л. • сахар 100 г. • уксус 120 г. #салатназиму#салатдесятка#салатсбаклажанами#салатсболгарскимперцем#зимнийсалатконсервированный♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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